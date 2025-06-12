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Новини Воєнні злочини російських окупантів Полонені окупанти
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Судитимуть полоненого окупанта Кулікова, який розстріляв двох цивільних на Харківщині, - СБУ

Судитимуть полоненого рашиста Артема Кулікова

Російського окупанта, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних жителів Харківщини та згодом потрапив у полон до Сил оборони, судитимуть.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рашиста взяли у полон під час боїв на Куп’янському напрямку.

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"Йдеться про 21-річного громадянина рф Артема Кулікова, який раніше відбував покарання за розбій та крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з російської тюрми до 23-ї мотострілецької бригади країни-агресора. 

За даними слідства, зайнявши бойові позиції поблизу одного із селищ Куп’янського району, рашисти розпочали "зачистку" населеного пункту. У той день Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

Так, загарбники намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації українських військ.

Куліков не отримав відомостей та зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця. Рашист випустив у них 8 куль.

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Також під час допиту полоненого було з'ясовано, що військове командування РФ регулярно віддає накази підлеглим вбивати цивільних жителів на тимчасово окупованих територіях України.

Кулікову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Автор: 

військовополонені (994) СБУ (12991) воєнні злочини (1880)


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Топ коментарі
+5
Чего его судить то, вздёрнуть на ближайшем фонаре и всего делов, конечно желательно предварительно снять шкуру с упыря, но то вже таке...
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12.06.2025 16:17 Відповісти
+5
довічне. сподіваюсь там його кончать
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12.06.2025 16:21 Відповісти
+4
..нехай кацапдр відбуває покарання у "загальному бараці", не треба гниді мАсковській особливих, еуропейських умов утримання.. нехай розважається по-дорослому...
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12.06.2025 16:29 Відповісти
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Чего его судить то, вздёрнуть на ближайшем фонаре и всего делов, конечно желательно предварительно снять шкуру с упыря, но то вже таке...
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12.06.2025 16:17 Відповісти
- Ніззя.
- Чому?
- Грета Тумберг заблокує постачання зброї.
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12.06.2025 16:35 Відповісти
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12.06.2025 18:05 Відповісти
Не будет он сидеть. Уйдет домой по первому же обмену.
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12.06.2025 16:21 Відповісти
довічне. сподіваюсь там його кончать
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12.06.2025 16:21 Відповісти
..нехай кацапдр відбуває покарання у "загальному бараці", не треба гниді мАсковській особливих, еуропейських умов утримання.. нехай розважається по-дорослому...
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12.06.2025 16:29 Відповісти
З автоматом, московіт, себе Рембою відчував, проти безоружних і старих людей!! Після його обміну, він ще прийде, знову за гроші, убивати Українців!
Тому і кажуть, притомні люди, які знають московитів:
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
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12.06.2025 16:39 Відповісти
чего судить эту падаль?!вздёрнуть на осине и всего делов!
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12.06.2025 17:01 Відповісти
Обміняють.
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12.06.2025 17:38 Відповісти
Таких тварей надо судить через расстрел.
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12.06.2025 17:41 Відповісти
При спробі втечі.
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12.06.2025 18:36 Відповісти
На гіляку ! Війни з Україною у рф нема, як вини стверджують, тому він не військовий полонений.
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12.06.2025 18:05 Відповісти
 
 