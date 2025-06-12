Судитимуть полоненого окупанта Кулікова, який розстріляв двох цивільних на Харківщині, - СБУ

Російського окупанта, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних жителів Харківщини та згодом потрапив у полон до Сил оборони, судитимуть.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рашиста взяли у полон під час боїв на Куп’янському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ССО полонили шістьох окупантів у тилу ворога: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВIДЕО

"Йдеться про 21-річного громадянина рф Артема Кулікова, який раніше відбував покарання за розбій та крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з російської тюрми до 23-ї мотострілецької бригади країни-агресора.

За даними слідства, зайнявши бойові позиції поблизу одного із селищ Куп’янського району, рашисти розпочали "зачистку" населеного пункту. У той день Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

Так, загарбники намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації українських військ.

Куліков не отримав відомостей та зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця. Рашист випустив у них 8 куль.

Дивіться також: Українські захисники взяли в полон чергову групу російських окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Також під час допиту полоненого було з'ясовано, що військове командування РФ регулярно віддає накази підлеглим вбивати цивільних жителів на тимчасово окупованих територіях України.

Кулікову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте: Росіянин здіймає руки догори і здається, після влучання українського дрона у його спільника. ВIДЕО