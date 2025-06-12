Судитимуть полоненого окупанта Кулікова, який розстріляв двох цивільних на Харківщині, - СБУ
Російського окупанта, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних жителів Харківщини та згодом потрапив у полон до Сил оборони, судитимуть.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рашиста взяли у полон під час боїв на Куп’янському напрямку.
"Йдеться про 21-річного громадянина рф Артема Кулікова, який раніше відбував покарання за розбій та крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з російської тюрми до 23-ї мотострілецької бригади країни-агресора.
За даними слідства, зайнявши бойові позиції поблизу одного із селищ Куп’янського району, рашисти розпочали "зачистку" населеного пункту. У той день Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.
Так, загарбники намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації українських військ.
Куліков не отримав відомостей та зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця. Рашист випустив у них 8 куль.
Також під час допиту полоненого було з'ясовано, що військове командування РФ регулярно віддає накази підлеглим вбивати цивільних жителів на тимчасово окупованих територіях України.
Кулікову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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