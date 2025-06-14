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Новости Мирные переговоры
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Переданный РФ меморандум - не мирный план, а ультиматум, написанный так, чтобы Украина не могла его выполнить, – Зеленский

зеленский о меморандуме РФ

Так называемый меморандум, который делегация РФ передала Украине на переговорах, - не мирный план, а ультиматум.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия написала так называемое предложение, и она четко понимает: все, что там написано, не соответствует ни Конституции Украины, ни закону, ни международному праву, ни желанию украинцев. То, что предлагает Россия, не мирный план - это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить.

Давайте будем откровенны: Россия - агрессор. Они пришли к нам. И поэтому это уже компромисс, что мы должны с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться", - отмечает глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп, - Зеленский

По его словам, Украина показывала, что готова на все ради мира.

"Но на все, кроме капитуляции. Скажем честно, что такое прекращение огня, если не просто прекращение огня? Почему должны быть условия для прекращения огня?", - поднимает вопрос Зеленский.

"Как можно говорить о защите русскоязычных людей, если россияне убивали преимущественно именно на востоке страны - там, где было большинство тех русскоязычных людей, которые жили в Украине. И как они могут поднимать вопрос о "русской" церкви? Вера - это воля человека. Свобода. А Путин залезает просто под самый колокол и говорит, кому как креститься.

Человек может ходить в церковь, или в мечеть, или в синагогу и так далее. Это воля людей. А он рассказывает, с каким уважением надо относиться к русской церкви. Почему? Это вопрос даже не государственный - это вопрос церкви", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После завершения обменов Украина и РФ обсудят следующий шаг, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) россия (96279) переговоры с Россией (1192)


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Топ комментарии
+3
Шашлыки на майские то я помню. И толпы слабоумных фанатиков на выборах.
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14.06.2025 14:16 Ответить
+3
Найкраща відповідь - створення української ядерної зброї. Це цілком реально: реактори ЧАЕС(РБМК) можуть працювати на природному, не збагаченому урані, уранова руда у нас є. Ці реактори можуть бути використані для виробництва збройного плутонію. Більше деталей: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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14.06.2025 14:16 Ответить
+3
Женя, плутоній можна зібрати навіть з вяпа ввера. https://scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/sgsr17mark.pdf Почитай.
Просто зелупа, знаючи що це найкоротший шлях України до ЯЗ відразу туди запустив Магате щоб цього ніколи не сталось.
Це могильщик України, маріонетка, поки він править готуйтесь до найгіршого. Він спецом робить щоб Україна стікла кров'ю і обезлюніла.
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14.06.2025 14:43 Ответить
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Шашлыки на майские то я помню. И толпы слабоумных фанатиков на выборах.
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14.06.2025 14:16 Ответить
Шашлики, то було..а от про фанатиків нетреба
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14.06.2025 14:29 Ответить
Найкраща відповідь - створення української ядерної зброї. Це цілком реально: реактори ЧАЕС(РБМК) можуть працювати на природному, не збагаченому урані, уранова руда у нас є. Ці реактори можуть бути використані для виробництва збройного плутонію. Більше деталей: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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14.06.2025 14:16 Ответить
Вони розібрані😠
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14.06.2025 14:18 Ответить
Погано, якщо це правда. Якщо не порізали на металобрухт, ще можна все виправити, при бажанні можна навіть з нуля зібрати канали та інше оснащення.
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14.06.2025 14:23 Ответить
Нє нє нє..я от що розповім. Сама у військовому КБ працювала. Було б бажання. Інженери витягнуть всі ТО..
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14.06.2025 14:31 Ответить
Женя, плутоній можна зібрати навіть з вяпа ввера. https://scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/sgsr17mark.pdf Почитай.
Просто зелупа, знаючи що це найкоротший шлях України до ЯЗ відразу туди запустив Магате щоб цього ніколи не сталось.
Це могильщик України, маріонетка, поки він править готуйтесь до найгіршого. Він спецом робить щоб Україна стікла кров'ю і обезлюніла.
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14.06.2025 14:43 Ответить
У РБМК є великі плюси: 1) може працювати на природному урані, отже паливо ми самі можемо виробляти 2) можна виймати ТВЕЛи після малого відпрацювання й без зупинки реактора.

У ВВЕР немає цих плюсів.
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14.06.2025 14:47 Ответить
Зателефонуй до ***** і обклади його гуями!
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14.06.2025 14:17 Ответить
Xyjло куямі - креативно, але футбольні фанати , це зробили ще в 2014 році.
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14.06.2025 14:22 Ответить
Вова подивись в очі путіну і йому стане стьідно!
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14.06.2025 14:24 Ответить
Вибач, Президенте. Не розуміеш, передали не виконання плану? Точи напильники. А ми?
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14.06.2025 14:34 Ответить
Ну нарешті починає доходити, що ніякого мирного плану в рашистів немає цей "меморандум"капітуляції України ,немає там з ким вести переговори лише силу розуміє злочиний рашиський режим.
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14.06.2025 14:52 Ответить
Та ти шо?
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14.06.2025 15:34 Ответить
Да путинХуйлоДьявола сучька!Он в реале ответит!И его поколение семейное!Нет ничего вечного!
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14.06.2025 15:48 Ответить
Так наш меморандум теж з хотєлок типу "кордонів 91 року " і "прийміть нас в НАТО "
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14.06.2025 17:23 Ответить
А пізніше ЗЕ - капітулянт - оманській під час своєї прес-конференції заявив про компроміси, на які готова піти країна задля досягнення стійкого миру в Україні. При цьому глава держави не уточнив, які конкретно компроміси мають бути на увазі, Мабуть мова йде
про капітуляцію і знищення територіальної цілісності України ?.
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14.06.2025 17:43 Ответить
 
 