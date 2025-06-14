Переданный РФ меморандум - не мирный план, а ультиматум, написанный так, чтобы Украина не могла его выполнить, – Зеленский

Так называемый меморандум, который делегация РФ передала Украине на переговорах, - не мирный план, а ультиматум.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия написала так называемое предложение, и она четко понимает: все, что там написано, не соответствует ни Конституции Украины, ни закону, ни международному праву, ни желанию украинцев. То, что предлагает Россия, не мирный план - это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить.

Давайте будем откровенны: Россия - агрессор. Они пришли к нам. И поэтому это уже компромисс, что мы должны с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться", - отмечает глава государства.

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По его словам, Украина показывала, что готова на все ради мира.

"Но на все, кроме капитуляции. Скажем честно, что такое прекращение огня, если не просто прекращение огня? Почему должны быть условия для прекращения огня?", - поднимает вопрос Зеленский.

"Как можно говорить о защите русскоязычных людей, если россияне убивали преимущественно именно на востоке страны - там, где было большинство тех русскоязычных людей, которые жили в Украине. И как они могут поднимать вопрос о "русской" церкви? Вера - это воля человека. Свобода. А Путин залезает просто под самый колокол и говорит, кому как креститься.

Человек может ходить в церковь, или в мечеть, или в синагогу и так далее. Это воля людей. А он рассказывает, с каким уважением надо относиться к русской церкви. Почему? Это вопрос даже не государственный - это вопрос церкви", - резюмировал он.

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