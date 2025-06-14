Переданий РФ меморандум - не мирний план, а ультиматум, написаний так, щоб Україна не могла це виконати, - Зеленський

Так званий меморандум, який делегація РФ передала Україні на перемовинах, - не мирний план, а ультиматум.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія написала так звану пропозицію, і вона чітко розуміє: усе, що там написано, не відповідає ні Конституції України, ні закону, ні міжнародному праву, ні бажанню українців. Те, що пропонує Росія, не мирний план - це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла це виконати.

Будьмо відверті: Росія – агресорка. Вони прийшли до нас. І тому це вже компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися", - наголошує глава держави.

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За його словами, Україна показувала, що готова на все заради миру.

"Але на все, окрім капітуляції. Скажімо чесно, що таке припинення вогню, якщо не просто припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню?", - порушує питання Зеленський.

"Як можна говорити про захист російськомовних людей, якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни – там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні. І як вони можуть порушувати питання про "русскую" церкву? Віра – це воля людини. Свобода. А Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися.

Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне – це питання церкви", - резюмував він.

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