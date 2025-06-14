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Новини Мирні перемовини
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Переданий РФ меморандум - не мирний план, а ультиматум, написаний так, щоб Україна не могла це виконати, - Зеленський

зеленський про меморандум рф

Так званий меморандум, який делегація РФ передала Україні на перемовинах, - не мирний план, а ультиматум.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія написала так звану пропозицію, і вона чітко розуміє: усе, що там написано, не відповідає ні Конституції України, ні закону, ні міжнародному праву, ні бажанню українців. Те, що пропонує Росія, не мирний план - це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла це виконати.

Будьмо відверті: Росія – агресорка. Вони прийшли до нас. І тому це вже компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп, - Зеленський

За його словами, Україна показувала, що готова на все заради миру.

"Але на все, окрім капітуляції. Скажімо чесно, що таке припинення вогню, якщо не просто припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню?", - порушує питання Зеленський.

"Як можна говорити про захист російськомовних людей, якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни – там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні. І як вони можуть порушувати питання про "русскую" церкву? Віра – це воля людини. Свобода. А Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися.

Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне – це питання церкви", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після завершення обмінів Україна та РФ обговорять наступний крок, – Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) росія (66193) переговори з Росією (1308)


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Топ коментарі
+3
Шашлыки на майские то я помню. И толпы слабоумных фанатиков на выборах.
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14.06.2025 14:16 Відповісти
+3
Найкраща відповідь - створення української ядерної зброї. Це цілком реально: реактори ЧАЕС(РБМК) можуть працювати на природному, не збагаченому урані, уранова руда у нас є. Ці реактори можуть бути використані для виробництва збройного плутонію. Більше деталей: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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14.06.2025 14:16 Відповісти
+3
Женя, плутоній можна зібрати навіть з вяпа ввера. https://scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/sgsr17mark.pdf Почитай.
Просто зелупа, знаючи що це найкоротший шлях України до ЯЗ відразу туди запустив Магате щоб цього ніколи не сталось.
Це могильщик України, маріонетка, поки він править готуйтесь до найгіршого. Він спецом робить щоб Україна стікла кров'ю і обезлюніла.
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14.06.2025 14:43 Відповісти
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Шашлыки на майские то я помню. И толпы слабоумных фанатиков на выборах.
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14.06.2025 14:16 Відповісти
Шашлики, то було..а от про фанатиків нетреба
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14.06.2025 14:29 Відповісти
Найкраща відповідь - створення української ядерної зброї. Це цілком реально: реактори ЧАЕС(РБМК) можуть працювати на природному, не збагаченому урані, уранова руда у нас є. Ці реактори можуть бути використані для виробництва збройного плутонію. Більше деталей: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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14.06.2025 14:16 Відповісти
Вони розібрані😠
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14.06.2025 14:18 Відповісти
Погано, якщо це правда. Якщо не порізали на металобрухт, ще можна все виправити, при бажанні можна навіть з нуля зібрати канали та інше оснащення.
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14.06.2025 14:23 Відповісти
Нє нє нє..я от що розповім. Сама у військовому КБ працювала. Було б бажання. Інженери витягнуть всі ТО..
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14.06.2025 14:31 Відповісти
Женя, плутоній можна зібрати навіть з вяпа ввера. https://scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/sgsr17mark.pdf Почитай.
Просто зелупа, знаючи що це найкоротший шлях України до ЯЗ відразу туди запустив Магате щоб цього ніколи не сталось.
Це могильщик України, маріонетка, поки він править готуйтесь до найгіршого. Він спецом робить щоб Україна стікла кров'ю і обезлюніла.
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14.06.2025 14:43 Відповісти
У РБМК є великі плюси: 1) може працювати на природному урані, отже паливо ми самі можемо виробляти 2) можна виймати ТВЕЛи після малого відпрацювання й без зупинки реактора.

У ВВЕР немає цих плюсів.
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14.06.2025 14:47 Відповісти
Зателефонуй до ***** і обклади його гуями!
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14.06.2025 14:17 Відповісти
Xyjло куямі - креативно, але футбольні фанати , це зробили ще в 2014 році.
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14.06.2025 14:22 Відповісти
Вова подивись в очі путіну і йому стане стьідно!
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14.06.2025 14:24 Відповісти
Вибач, Президенте. Не розуміеш, передали не виконання плану? Точи напильники. А ми?
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14.06.2025 14:34 Відповісти
Ну нарешті починає доходити, що ніякого мирного плану в рашистів немає цей "меморандум"капітуляції України ,немає там з ким вести переговори лише силу розуміє злочиний рашиський режим.
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14.06.2025 14:52 Відповісти
Та ти шо?
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14.06.2025 15:34 Відповісти
Да путинХуйлоДьявола сучька!Он в реале ответит!И его поколение семейное!Нет ничего вечного!
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14.06.2025 15:48 Відповісти
Так наш меморандум теж з хотєлок типу "кордонів 91 року " і "прийміть нас в НАТО "
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14.06.2025 17:23 Відповісти
А пізніше ЗЕ - капітулянт - оманській під час своєї прес-конференції заявив про компроміси, на які готова піти країна задля досягнення стійкого миру в Україні. При цьому глава держави не уточнив, які конкретно компроміси мають бути на увазі, Мабуть мова йде
про капітуляцію і знищення територіальної цілісності України ?.
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14.06.2025 17:43 Відповісти
 
 