3 930 7

Генерал-майор Николюк возглавит ОТГ "Донецк" вместо Тарнавского, - СМИ

Николюк заменит Тарнавского на посту командующего ОТУ Донецк

Бригадный генерал Александр Тарнавский, который командовал оперативно-тактической группировкой войск "Донецк" ушел с должности. Вместо него ОТГ возглавит генерал-майор Виктор Николюк -- начальник штаба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Замена командующего ОТГ "Донецк" состоялась несколько дней назад.

По данным собеседников издания в Силах обороны, по инициативе самого Тарнавского - у него были проблемы со здоровьем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генерал Николюк сложил с себя полномочия главы Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ

На его место назначили Виктора Николюка, который уже несколько месяцев был начальником штаба в этом же ОТГ, в который входит ряд самых тяжелых участков фронта в Донецкой области, в частности Покровск.

По данным издания, он неплохо осведомлен с обстановкой на этом направлении.

Как предполагает один из собеседников УП, Николюк, вероятно, заменит Тарнавского и на должности командующего 9-го армейского корпуса.

Читайте также: Силы обороны освободили около 16 км² вблизи Покровска, - Сырский. ФОТО

Что предшествовало

Напомним, Александр Тарнавский получил должность командующего ОТГ "Донецк" в декабре 2024 года после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска и увольнения Александра Луценко.

Справочно о Викторе Николюке

Виктору Николюку 49 лет, он наиболее известен как бывший командующий ОК "Північ", который в 2022 году руководил обороной Чернигова.

10 марта 2022 года Николюка удостоили звания Героя Украины.

Некоторое время он отвечал за подготовку военнослужащих в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация, цифровизация, коммуникация: Драпатий рассказал о результатах работы в Сухопутных войсках

ВСУ (6922) Тарнавский Александр (223) Николюк Виктор (6) ОТГ Донецк (5)
16.06.2025 15:11 Ответить
Може досить вже бавитись, а повернути В.Ф Залужного, і тих генералів, які були відсторонені Верховним від командування ЗСУ разом ним?
16.06.2025 15:35 Ответить
Ніколюк гідна кандидатура.
16.06.2025 15:46 Ответить
У командувача Тарнавського, який бригадний генерал, начштабу-генерал-майор, тобто за званням вищий. Тарнавський як був з початку повномасштабного вторгнення бригадним генералом, так і залишився ним пісдя трьох років командування важливими напрямами і доволі успішних операцій. Не заслужив, чи просто кадра Залужного? 🤔
16.06.2025 16:01 Ответить
Тарнавський доволі посередня фігура
16.06.2025 17:14 Ответить
Класно генералам - взяв і пішов з посади. Рекомендую всім йти в армію саме на генеральські посади, а на інші не йдіть.
16.06.2025 16:07 Ответить
Просто замінити командувача недостатньо, потрібно розробити нову тактику. Під час наступу російських військ не можна обмежуватися лише обороною.
17.06.2025 09:36 Ответить
 
 