Генерал-майор Николюк возглавит ОТГ "Донецк" вместо Тарнавского, - СМИ
Бригадный генерал Александр Тарнавский, который командовал оперативно-тактической группировкой войск "Донецк" ушел с должности. Вместо него ОТГ возглавит генерал-майор Виктор Николюк -- начальник штаба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Замена командующего ОТГ "Донецк" состоялась несколько дней назад.
По данным собеседников издания в Силах обороны, по инициативе самого Тарнавского - у него были проблемы со здоровьем.
На его место назначили Виктора Николюка, который уже несколько месяцев был начальником штаба в этом же ОТГ, в который входит ряд самых тяжелых участков фронта в Донецкой области, в частности Покровск.
По данным издания, он неплохо осведомлен с обстановкой на этом направлении.
Как предполагает один из собеседников УП, Николюк, вероятно, заменит Тарнавского и на должности командующего 9-го армейского корпуса.
Что предшествовало
Напомним, Александр Тарнавский получил должность командующего ОТГ "Донецк" в декабре 2024 года после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска и увольнения Александра Луценко.
Справочно о Викторе Николюке
Виктору Николюку 49 лет, он наиболее известен как бывший командующий ОК "Північ", который в 2022 году руководил обороной Чернигова.
10 марта 2022 года Николюка удостоили звания Героя Украины.
Некоторое время он отвечал за подготовку военнослужащих в командовании Сухопутных войск ВСУ.
