Генерал-майор Николюк возглавит ОТГ "Донецк" вместо Тарнавского, - СМИ

Бригадный генерал Александр Тарнавский, который командовал оперативно-тактической группировкой войск "Донецк" ушел с должности. Вместо него ОТГ возглавит генерал-майор Виктор Николюк -- начальник штаба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Замена командующего ОТГ "Донецк" состоялась несколько дней назад.

По данным собеседников издания в Силах обороны, по инициативе самого Тарнавского - у него были проблемы со здоровьем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генерал Николюк сложил с себя полномочия главы Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ

На его место назначили Виктора Николюка, который уже несколько месяцев был начальником штаба в этом же ОТГ, в который входит ряд самых тяжелых участков фронта в Донецкой области, в частности Покровск.

По данным издания, он неплохо осведомлен с обстановкой на этом направлении.

Как предполагает один из собеседников УП, Николюк, вероятно, заменит Тарнавского и на должности командующего 9-го армейского корпуса.

Читайте также: Силы обороны освободили около 16 км² вблизи Покровска, - Сырский. ФОТО

Что предшествовало

Напомним, Александр Тарнавский получил должность командующего ОТГ "Донецк" в декабре 2024 года после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска и увольнения Александра Луценко.

Справочно о Викторе Николюке

Виктору Николюку 49 лет, он наиболее известен как бывший командующий ОК "Північ", который в 2022 году руководил обороной Чернигова.

10 марта 2022 года Николюка удостоили звания Героя Украины.

Некоторое время он отвечал за подготовку военнослужащих в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация, цифровизация, коммуникация: Драпатий рассказал о результатах работы в Сухопутных войсках