Генерал-майор Ніколюк очолить ОТУ "Донецьк" замість Тарнавського, - ЗМІ

Ніколюк замінить Тарнавського на посаді командувача ОТУ Донецьк

Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командував оперативно-тактичним угрупованням військ "Донецьк" пішов з посади. Замість нього ОТУ очолить генерал-майор Віктор Ніколюк –– начальник штабу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Заміна командувача ОТУ "Донецьк" відбулася кілька днів тому.

За даними співрозмовників видання у Силах оборони, з ініціативи самого Тарнавського – він мав проблеми зі здоровʼям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генерал Ніколюк склав із себе повноваження очільника Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ

На його місце призначили Віктора Ніколюка, який уже кілька місяців був начальником штабу в цьому ж ОТУ, до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, зокрема Покровськ.

За даними видання, він непогано обізнаний з обстановкою на цьому напрямку.

Як припускає один зі співрозмовників УП, Ніколюк, імовірно, замінить Тарнавського і на посаді командувача 9-го армійського корпусу.

Читайте також: Сили оборони звільнили близько 16 км² поблизу Покровська, - Сирський. ФОТО

Що передувало

Нагадаємо, Олександр Тарнавський обійняв посаду командувача ОТУ "Донецьк" у грудні 2024 року після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська та звільнення Олександра Луценка.

Довідково про Віктора Ніколюка

Віктору Ніколюку 49 років, він найбільш відомий як колишній командувач ОК "Північ", який у 2022 році керував обороною Чернігова.

10 березня 2022 року Ніколюка удостоїли звання Героя України.

Певний час він відповідав за підготовку військовослужбовців у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація, цифровізація, комунікація: Драпатий розповів про результати роботи у Сухопутних військах

16.06.2025 15:11 Відповісти
Може досить вже бавитись, а повернути В.Ф Залужного, і тих генералів, які були відсторонені Верховним від командування ЗСУ разом ним?
показати весь коментар
16.06.2025 15:35 Відповісти
Ніколюк гідна кандидатура.
показати весь коментар
16.06.2025 15:46 Відповісти
У командувача Тарнавського, який бригадний генерал, начштабу-генерал-майор, тобто за званням вищий. Тарнавський як був з початку повномасштабного вторгнення бригадним генералом, так і залишився ним пісдя трьох років командування важливими напрямами і доволі успішних операцій. Не заслужив, чи просто кадра Залужного? 🤔
показати весь коментар
16.06.2025 16:01 Відповісти
Тарнавський доволі посередня фігура
показати весь коментар
16.06.2025 17:14 Відповісти
Класно генералам - взяв і пішов з посади. Рекомендую всім йти в армію саме на генеральські посади, а на інші не йдіть.
показати весь коментар
16.06.2025 16:07 Відповісти
Просто замінити командувача недостатньо, потрібно розробити нову тактику. Під час наступу російських військ не можна обмежуватися лише обороною.
показати весь коментар
17.06.2025 09:36 Відповісти
 
 