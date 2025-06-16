Генерал-майор Ніколюк очолить ОТУ "Донецьк" замість Тарнавського, - ЗМІ

Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командував оперативно-тактичним угрупованням військ "Донецьк" пішов з посади. Замість нього ОТУ очолить генерал-майор Віктор Ніколюк –– начальник штабу.

Заміна командувача ОТУ "Донецьк" відбулася кілька днів тому.

За даними співрозмовників видання у Силах оборони, з ініціативи самого Тарнавського – він мав проблеми зі здоровʼям.

На його місце призначили Віктора Ніколюка, який уже кілька місяців був начальником штабу в цьому ж ОТУ, до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, зокрема Покровськ.

За даними видання, він непогано обізнаний з обстановкою на цьому напрямку.

Як припускає один зі співрозмовників УП, Ніколюк, імовірно, замінить Тарнавського і на посаді командувача 9-го армійського корпусу.

Що передувало

Нагадаємо, Олександр Тарнавський обійняв посаду командувача ОТУ "Донецьк" у грудні 2024 року після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська та звільнення Олександра Луценка.

Довідково про Віктора Ніколюка

Віктору Ніколюку 49 років, він найбільш відомий як колишній командувач ОК "Північ", який у 2022 році керував обороною Чернігова.

10 березня 2022 року Ніколюка удостоїли звання Героя України.

Певний час він відповідав за підготовку військовослужбовців у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

