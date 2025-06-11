Мобілізація, цифровізація, комунікація: Драпатий розповів про результати роботи у Сухопутних військах

Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ ЗСУ після пів року роботи. Він розповів, яких результатів вдалося досягти для усунення "управлінської стагнації".

Про це він написав на Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Драпатий нагадав, що також паралельно виконував обов’язки командувача ОСУВ "Хортиця", тому значну частину процесів координував дистанційно.

"Йду з посади зі спокійною совістю — і з надією, що все важливе, що ми почали, буде продовжено і доведено до кінця. Командування Сухопутних військ на момент мого призначення перебувало в стані управлінської стагнації. Атмосфера страху, відсутність ініціативи, закритість до зворотного зв’язку, байдужість до проблем особового складу, фасадна дисципліна, глибокий розрив між штабом і підрозділами. Системні зловживання, кадрові рішення за знайомствами, низька внутрішня організованість", - розповів він.

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За його словами, ці пів року він працював над тим, щоб зрушити цю систему.

"За пів року оновлено майже половину керівного складу Командування в ключових функціях, від яких залежить якісне формування та розвиток сучасного війська. Залишаю по собі сильну команду — бойову, ініціативну, орієнтовану на результат. Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи. Вони здатні продовжити трансформацію, яку ми розпочали", - вказав він.

Драпатий зауважив, що командування поступово переходить від культури страху до культури відповідальності, а рішення ухвалюються не з міркувань статусу чи лояльності, а на основі аналізу, результату і поваги до підлеглого.

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Результати роботи на посаді командувача Сухопутних військ

Так, в "одному з найболючіших напрямків" – мобілізація і ТЦК – оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів.

"Усередині Командування — нові відповідальні за персонал і мобілізацію. Формується нова вертикаль, орієнтована на результат, не на "утримання процесу". Паралельно йде пошук нової моделі роботи ТЦК — відкритої, справедливої, без корупційних практик. Прозорість, легітимність, повага до людини — те, що має стати нормою", - йдеться у повідомленні.

Також розпочато структурну перебудову системи бойового навчання. Змінено командувача підготовки та частину керівництва, очищено деякі навчальні центри, оновлено програми. У фокусі — не лише формальна підготовка, а реальна готовність до першого бою. Додано інструменти психологічної підтримки, введено цифрові рішення управлінням підготовкою, оновлюється матеріальна база в навчальних центрах. Розвивається базова загальновійськова підготовка в бригадах. Робота триває. БпЛА, РЕБ, КІБЕР. Драпатий додає, що в управліннях – нові молоді керівники, з фронту. Привнесли не тільки бачення розвитку, але і розуміння реальних потреб фронту –– у дронах, боєприпасах, комплектуючих, підготовці та тактиках. Вперше масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності, а не лояльності. Нові керівники дали позитивну динаміку. Підрозділи розвиваються системно, з урахуванням реальних запитів фронту. ЦИФРОВІЗАЦІЯ. Паралельно з іншими процесами запущено цифрову трансформацію управління. Упроваджуються бойові й тилові системи, адаптовані не до інтересів постачальника, а до потреб бойових підрозділів. Принцип простий: жодного ІТ заради ІТ — лише користь для війська. ЛОГІСТИКА. Нова команда почала переформатування логістичного блоку. Відмовляємося від старої моделі "тилового забезпечення як самоцілі". Командування логістики стає сервісною структурою, яка працює на підрозділ. Створюється сучасний логістичний хаб з цифровими інструментами й новою структурою пріоритетів. КОМУНІКАЦІЯ. Ми почали говорити до суспільства й до власного особового складу мовою поваги, точності й чесності. Вперше системна комунікація будується не на залякуванні чи моралізаторстві, а на відповідальності. Сухопутні війська мають звучати переконливо — і всередині, і назовні, розповів генерал-майор.

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"Командування Сухопутних військ лише на початку змін. Система не змінюється за кілька місяців, але вектор уже задано, команда зібрана, підходи — переглянуто.

Я залишаю не лише посаду — залишаю після себе людей і процеси, які точно зрушили з місця", - додав Драпатий.









Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону ЗСУ 1 червня.

Згодом президент Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.

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