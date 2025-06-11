Мобилизация, цифровизация, коммуникация: Драпатый рассказал о результатах работы в Сухопутных войсках

Генерал-майор Михаил Драпатий сообщил, что завершил исполнение обязанностей командующего Сухопутными войсками ВСУ после полугода работы. Он рассказал, каких результатов удалось достичь для устранения "управленческой стагнации".

Об этом он написал на Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Драпатий напомнил, что также параллельно исполнял обязанности командующего ОСГВ "Хортица", поэтому значительную часть процессов координировал дистанционно.

"Ухожу с должности со спокойной совестью - и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца. Командование Сухопутных войск на момент моего назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Атмосфера страха, отсутствие инициативы, закрытость к обратной связи, безразличие к проблемам личного состава, фасадная дисциплина, глубокий разрыв между штабом и подразделениями. Системные злоупотребления, кадровые решения по знакомствам, низкая внутренняя организованность", - рассказал он.

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По его словам, эти полгода он работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему.

"За полгода обновлено почти половину руководящего состава Командования в ключевых функциях, от которых зависит качественное формирование и развитие современного войска. Оставляю после себя сильную команду - боевую, инициативную, ориентированную на результат. Это люди, которые не боятся брать ответственность, принимать решения, менять подходы. Они способны продолжить трансформацию, которую мы начали", - отметил он.

Драпатий отметил, что командование постепенно переходит от культуры страха к культуре ответственности, а решения принимаются не из соображений статуса или лояльности, а на основе анализа, результата и уважения к подчиненному.

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Результаты работы в должности командующего Сухопутных войск

В частности, в "одном из самых болезненных направлений" - мобилизация и ТЦК - обновлено более половины руководящего состава территориальных центров.

"Внутри Командования - новые ответственные за персонал и мобилизацию. Формируется новая вертикаль, ориентированная на результат, не на "содержание процесса". Параллельно идет поиск новой модели работы ТЦК - открытой, справедливой, без коррупционных практик. Прозрачность, легитимность, уважение к человеку - то, что должно стать нормой", - говорится в сообщении.

Также начата структурная перестройка системы боевого обучения. Изменен командующий подготовки и часть руководства, очищены некоторые учебные центры, обновлены программы. В фокусе - не только формальная подготовка, а реальная готовность к первому бою. Добавлены инструменты психологической поддержки, введены цифровые решения управлением подготовкой, обновляется материальная база в учебных центрах. Развивается базовая общевойсковая подготовка в бригадах. Работа продолжается. БпЛА, РЭБ, КИБЕР. Драпатий добавляет, что в управлениях - новые молодые руководители, с фронта. Привнесли не только видение развития, но и понимание реальных потребностей фронта - в дронах, боеприпасах, комплектующих, подготовке и тактиках. Впервые масштабирование беспилотных подразделений происходит по критерию эффективности, а не лояльности. Новые руководители дали положительную динамику. Подразделения развиваются системно, с учетом реальных запросов фронта. Параллельно с другими процессами запущена цифровая трансформация управления. Внедряются боевые и тыловые системы, адаптированные не к интересам поставщика, а к потребностям боевых подразделений. Принцип прост: никакого ІТ ради ІТ - только польза для войска. ЛОГИСТИКА. Новая команда начала переформатирование логистического блока. Отказываемся от старой модели "тылового обеспечения как самоцели". Командование логистики становится сервисной структурой, которая работает на подразделение. Создается современный логистический хаб с цифровыми инструментами и новой структурой приоритетов. КОММУНИКАЦИЯ. Мы начали говорить к обществу и к собственному личному составу на языке уважения, точности и честности. Впервые системная коммуникация строится не на запугивании или морализаторстве, а на ответственности. Сухопутные войска должны звучать убедительно - и внутри, и снаружи, рассказал генерал-майор.

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"Командование Сухопутных войск только в начале изменений. Система не меняется за несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы - пересмотрены.

Я оставляю не только должность - оставляю после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места", - добавил Драпатий.









Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона ВСУ 1 июня.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатый продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.

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