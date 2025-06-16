Украина заинтересована в привлечении польского бизнеса к участию в проектах восстановления, - Свириденко

Украина заинтересована в более активном участии польского частного бизнеса в работе с украинскими производителями и привлечении польских инвестиций в украинскую экономику.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже более 3000 польских компаний участвуют в проектах восстановления Украины, а каждый десятый новый бизнес, зарегистрированный в Польше в 2024 году, был создан гражданами Украины. Это свидетельствует о тесных экономических взаимоотношениях. Впрочем, потенциал для углубления сотрудничества остается чрезвычайно большим", - заявила Свириденко.

Во время встречи стороны обсудили расширение экономического взаимодействия, в частности пути привлечения инвестиций в украинскую экономику и участие польского бизнеса в восстановительных проектах. Одной из тем переговоров стало практическое использование механизма Ukraine Investment Framework - ключевого инструмента ЕС для финансирования проектов восстановления Украины.

Украинская сторона также представила польской делегации возможности сотрудничества в приоритетных секторах, в частности в энергетике и промышленности. Кроме того, Украина пригласила Польшу присоединиться к Альянсу МСП и объявить об этом на Конференции по восстановлению Украины (URC-2025).

По итогам переговоров договорились провести ряд дополнительных встреч для презентации польским инвесторам конкретных проектов и государственных программ поддержки инвестиций в Украине.

