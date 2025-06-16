Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до участі в проєктах відновлення, - Свириденко

Україна зацікавлена у більш активній участі польського приватного бізнесу у роботі з українськими виробниками та залученні польських інвестицій в українську економіку.

Про це заявила перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже понад 3000 польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України, а кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі у 2024 році, був створений громадянами України. Це свідчить про тісні економічні взаємовідносини. Втім, потенціал для поглиблення співпраці залишається надзвичайно великим", - заявила Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили розширення економічної взаємодії, зокрема шляхи залучення інвестицій в українську економіку та участь польського бізнесу у відновлювальних проєктах. Однією з тем переговорів стало практичне використання механізму Ukraine Investment Framework - ключового інструменту ЄС для фінансування проєктів відбудови України.

Українська сторона також презентувала польській делегації можливості співпраці у пріоритетних секторах, зокрема в енергетиці та промисловості. Крім того, Україна запросила Польщу приєднатися до Альянсу МСП та оголосити про це на Конференції з відновлення України (URC-2025).

За підсумками переговорів домовлено провести низку додаткових зустрічей для презентації польським інвесторам конкретних проєктів та державних програм підтримки інвестицій в Україні.

