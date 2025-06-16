УКР
Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до участі в проєктах відновлення, - Свириденко

Свириденко замінить Шмигаля

Україна зацікавлена у більш активній участі польського приватного бізнесу у роботі з українськими виробниками та залученні польських інвестицій в українську економіку.

Про це заявила перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже понад 3000 польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України, а кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі у 2024 році, був створений громадянами України. Це свідчить про тісні економічні взаємовідносини. Втім, потенціал для поглиблення співпраці залишається надзвичайно великим", - заявила Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили розширення економічної взаємодії, зокрема шляхи залучення інвестицій в українську економіку та участь польського бізнесу у відновлювальних проєктах. Однією з тем переговорів стало практичне використання механізму Ukraine Investment Framework - ключового інструменту ЄС для фінансування проєктів відбудови України.

Українська сторона також презентувала польській делегації можливості співпраці у пріоритетних секторах, зокрема в енергетиці та промисловості. Крім того, Україна запросила Польщу приєднатися до Альянсу МСП та оголосити про це на Конференції з відновлення України (URC-2025).

За підсумками переговорів домовлено провести низку додаткових зустрічей для презентації польським інвесторам конкретних проєктів та державних програм підтримки інвестицій в Україні.

Більше блокування наших кордонів-більше залученні польського бізнесу. Клюгеле...
показати весь коментар
16.06.2025 16:22 Відповісти
"інвестиціями" в Україну можуть займатися лише паразитуючі привладні компанії, які з офшорів будуть заводити гроші, вкардені різними схемами з нашого бюджету
показати весь коментар
16.06.2025 16:37 Відповісти
да пускай заводят, в чем проблема. Любые деньги в страну сейчас - это как глоток свежего воздуха. Главное чтобы очередные Гетманцевы не отпугивали инвесторов
показати весь коментар
16.06.2025 23:27 Відповісти
ця підзеленена хвойда щось звиздить про міжнародні відносини і продовжує рокрадати Україну. курва кончена, краще розповідай скільки наварила на конкрактах свого (бувшого) чоловіка та родичів?!
показати весь коментар
16.06.2025 17:14 Відповісти
Гениально. свой бизнес игнорируем в процессе привлечения к восстановлению, зато полякам будем отдавать подряды
показати весь коментар
16.06.2025 23:25 Відповісти
 
 