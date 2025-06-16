США отменили переговоры с РФ о работе посольств, - Захарова

Соединенные Штаты решили отменить переговоры с Россией относительно работы посольств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодня очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" с целью нормализации работы дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", - отметила она.

Захарова надеется, что "взятая ими пауза не будет слишком долгой".

Напомним, ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров РФ и США по "раздражителям" состоится в Москве.

Читайте: О посредничестве Турции во время переговоров Украины и России в Стамбуле речь не идет, - МИД РФ