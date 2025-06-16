5 409 20
США отменили переговоры с РФ о работе посольств, - Захарова
Соединенные Штаты решили отменить переговоры с Россией относительно работы посольств.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сегодня очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" с целью нормализации работы дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", - отметила она.
Захарова надеется, что "взятая ими пауза не будет слишком долгой".
Напомним, ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров РФ и США по "раздражителям" состоится в Москве.
Топ комментарии
+8 Володимир #577208
показать весь комментарий16.06.2025 16:03 Ответить Ссылка
+8 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий16.06.2025 16:04 Ответить Ссылка
+6 Володимир #577208
показать весь комментарий16.06.2025 16:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
типа дипломатдипломатическое посмешище и лулзогенератор, фееричная https://neolurk.org/wiki/%D0%A2%D0%9F ТП, Дженифер Псаки v2.0 с той лишь разницей, что Д. Псаки v1.0 не употребляла алкоголь и наркотики.
Функция занимаемой должности для лопочущей с детства по-китайски дочурки потомственного
посмешища мирового сообществасоветско-российского дипломата - потешать народ нелепыми высказываниями и жутчайшим внешним видом.
Ограничение на российские нефть и газ
А я вот думаю - если бы как во Вторую мировую
Европа и США выдворили бы всех кацапов в Россию
Война сразу бы закончилась
Ведь в Европе и США живут провладные кацапы
Для них возвращение НА РОССИЮ - это смерть
И они готовы будут ПРИДУШИТЬ ПУТИНА
Только чтобы иметь возможность жить на Западе
Це що, ця шмара у американців хотіла розпитати, як бліх вивести з деяких ділянок п'яного тіла?