США отменили переговоры с РФ о работе посольств, - Захарова

Штаты отменили переговоры с Россией. Что известно

Соединенные Штаты решили отменить переговоры с Россией относительно работы посольств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодня очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" с целью нормализации работы дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", - отметила она.

Захарова надеется, что "взятая ими пауза не будет слишком долгой".

Напомним, ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров РФ и США по "раздражителям" состоится в Москве.

Штаты отменили переговоры с Россией. Что известно

16.06.2025 16:03 Ответить
+8
Все считают самыми главными санкциями
Ограничение на российские нефть и газ
А я вот думаю - если бы как во Вторую мировую
Европа и США выдворили бы всех кацапов в Россию
Война сразу бы закончилась
Ведь в Европе и США живут провладные кацапы
Для них возвращение НА РОССИЮ - это смерть
И они готовы будут ПРИДУШИТЬ ПУТИНА
Только чтобы иметь возможность жить на Западе
16.06.2025 16:04 Ответить
+6
16.06.2025 16:05 Ответить
ААА пописздеть!!!!такая работа?как денег выманить?!)
16.06.2025 16:00 Ответить
Краще б вони взагалі скасували всі перемовини,а Україні зброю !
16.06.2025 16:00 Ответить
16.06.2025 16:01 Ответить
16.06.2025 16:05 Ответить
настоящая Машка-алкашка
16.06.2025 16:20 Ответить
16.06.2025 16:03 Ответить
Мария Захарова (а.к.а Машка-кокаинщица, Мария Захерова, Машка-алкашка, пресс-алкаше МИД РФ, «Повелительница https://neolurk.org/wiki/Google_Translate Google Translate», род. 24 декабря 1975) - официальный потешный представитель МИД https://neolurk.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 этой страны, типа дипломат дипломатическое посмешище и лулзогенератор, фееричная https://neolurk.org/wiki/%D0%A2%D0%9F ТП, Дженифер Псаки v2.0 с той лишь разницей, что Д. Псаки v1.0 не употребляла алкоголь и наркотики.

Функция занимаемой должности для лопочущей с детства по-китайски дочурки потомственного посмешища мирового сообщества советско-российского дипломата - потешать народ нелепыми высказываниями и жутчайшим внешним видом.
16.06.2025 16:28 Ответить
су..., яке ж воно страшне і збухане. ) то просто п..ць.
16.06.2025 17:45 Ответить
Во ********
16.06.2025 17:57 Ответить
16.06.2025 19:02 Ответить
16.06.2025 16:04 Ответить
Доповідь Захєрової з перепою.
16.06.2025 16:08 Ответить
Це добрий знак! Може влада у США нарешті починає вдуплятися хто є хто?
16.06.2025 16:17 Ответить
>> ... по устранению раздражителей

Це що, ця шмара у американців хотіла розпитати, як бліх вивести з деяких ділянок п'яного тіла?
16.06.2025 16:32 Ответить
Блохи на такому тілі виздихають. А от ********** на захеровій - як дома.
16.06.2025 19:04 Ответить
Хлвмідії.
16.06.2025 19:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ze0Bunjd9SQ Мария Захарова как живая. ИИ оживил картину Скрепецкого.
16.06.2025 19:08 Ответить
16.06.2025 19:10 Ответить
Испогадила хорошую мелодию, алкашня - пля...
16.06.2025 21:11 Ответить
 
 