Новини переговори США та Росії
5 409 20

США скасували переговори з РФ щодо роботи посольств, - Захарова

Штати скасували переговори з Росією. Що відомо

Сполучені Штати вирішили скасувати переговори із Росією щодо роботи посольств.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"На сьогодні чергову зустріч в рамках двосторонніх консультацій щодо усунення "подразників" з метою нормалізації роботи дипломатичних представництв обох країн скасовано за ініціативою американських переговірників", - зазначила вона.

Захарова сподівається, що "взята ними пауза не буде надто довгою".

Нагадаємо, раніше посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що новий раунд переговорів РФ і США щодо "подразників" відбудеться в Москві.

Читайте: Про посередництво Туреччини під час переговорів України та Росії у Стамбулі не йдеться, - МЗС РФ

Автор: 

Топ коментарі
+8
16.06.2025 16:03 Відповісти
16.06.2025 16:03 Відповісти
+8
Все считают самыми главными санкциями
Ограничение на российские нефть и газ
А я вот думаю - если бы как во Вторую мировую
Европа и США выдворили бы всех кацапов в Россию
Война сразу бы закончилась
Ведь в Европе и США живут провладные кацапы
Для них возвращение НА РОССИЮ - это смерть
И они готовы будут ПРИДУШИТЬ ПУТИНА
Только чтобы иметь возможность жить на Западе
16.06.2025 16:04 Відповісти
16.06.2025 16:04 Відповісти
+6
16.06.2025 16:05 Відповісти
16.06.2025 16:05 Відповісти
ААА пописздеть!!!!такая работа?как денег выманить?!)
16.06.2025 16:00 Відповісти
16.06.2025 16:00 Відповісти
Краще б вони взагалі скасували всі перемовини,а Україні зброю !
16.06.2025 16:00 Відповісти
16.06.2025 16:00 Відповісти
16.06.2025 16:01 Відповісти
16.06.2025 16:01 Відповісти
16.06.2025 16:05 Відповісти
16.06.2025 16:05 Відповісти
настоящая Машка-алкашка
16.06.2025 16:20 Відповісти
16.06.2025 16:20 Відповісти
16.06.2025 16:03 Відповісти
16.06.2025 16:03 Відповісти
Мария Захарова (а.к.а Машка-кокаинщица, Мария Захерова, Машка-алкашка, пресс-алкаше МИД РФ, «Повелительница https://neolurk.org/wiki/Google_Translate Google Translate», род. 24 декабря 1975) - официальный потешный представитель МИД https://neolurk.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 этой страны, типа дипломат дипломатическое посмешище и лулзогенератор, фееричная https://neolurk.org/wiki/%D0%A2%D0%9F ТП, Дженифер Псаки v2.0 с той лишь разницей, что Д. Псаки v1.0 не употребляла алкоголь и наркотики.

Функция занимаемой должности для лопочущей с детства по-китайски дочурки потомственного посмешища мирового сообщества советско-российского дипломата - потешать народ нелепыми высказываниями и жутчайшим внешним видом.
16.06.2025 16:28 Відповісти
16.06.2025 16:28 Відповісти
су..., яке ж воно страшне і збухане. ) то просто п..ць.
16.06.2025 17:45 Відповісти
16.06.2025 17:45 Відповісти
Во ********
16.06.2025 17:57 Відповісти
16.06.2025 17:57 Відповісти
16.06.2025 19:02 Відповісти
16.06.2025 19:02 Відповісти
Все считают самыми главными санкциями
Ограничение на российские нефть и газ
А я вот думаю - если бы как во Вторую мировую
Европа и США выдворили бы всех кацапов в Россию
Война сразу бы закончилась
Ведь в Европе и США живут провладные кацапы
Для них возвращение НА РОССИЮ - это смерть
И они готовы будут ПРИДУШИТЬ ПУТИНА
Только чтобы иметь возможность жить на Западе
16.06.2025 16:04 Відповісти
16.06.2025 16:04 Відповісти
Доповідь Захєрової з перепою.
16.06.2025 16:08 Відповісти
16.06.2025 16:08 Відповісти
Це добрий знак! Може влада у США нарешті починає вдуплятися хто є хто?
16.06.2025 16:17 Відповісти
16.06.2025 16:17 Відповісти
>> ... по устранению раздражителей

Це що, ця шмара у американців хотіла розпитати, як бліх вивести з деяких ділянок п'яного тіла?
16.06.2025 16:32 Відповісти
16.06.2025 16:32 Відповісти
Блохи на такому тілі виздихають. А от ********** на захеровій - як дома.
16.06.2025 19:04 Відповісти
16.06.2025 19:04 Відповісти
Хлвмідії.
16.06.2025 19:23 Відповісти
16.06.2025 19:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ze0Bunjd9SQ Мария Захарова как живая. ИИ оживил картину Скрепецкого.
16.06.2025 19:08 Відповісти
16.06.2025 19:08 Відповісти
16.06.2025 19:10 Відповісти
16.06.2025 19:10 Відповісти
Испогадила хорошую мелодию, алкашня - пля...
16.06.2025 21:11 Відповісти
16.06.2025 21:11 Відповісти
 
 