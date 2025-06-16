5 409 20
США скасували переговори з РФ щодо роботи посольств, - Захарова
Сполучені Штати вирішили скасувати переговори із Росією щодо роботи посольств.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.
"На сьогодні чергову зустріч в рамках двосторонніх консультацій щодо усунення "подразників" з метою нормалізації роботи дипломатичних представництв обох країн скасовано за ініціативою американських переговірників", - зазначила вона.
Захарова сподівається, що "взята ними пауза не буде надто довгою".
Нагадаємо, раніше посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що новий раунд переговорів РФ і США щодо "подразників" відбудеться в Москві.
