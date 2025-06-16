США скасували переговори з РФ щодо роботи посольств, - Захарова

Сполучені Штати вирішили скасувати переговори із Росією щодо роботи посольств.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"На сьогодні чергову зустріч в рамках двосторонніх консультацій щодо усунення "подразників" з метою нормалізації роботи дипломатичних представництв обох країн скасовано за ініціативою американських переговірників", - зазначила вона.

Захарова сподівається, що "взята ними пауза не буде надто довгою".

Нагадаємо, раніше посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що новий раунд переговорів РФ і США щодо "подразників" відбудеться в Москві.

