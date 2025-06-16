Зеленский встретился с канцлером Австрии Штоккером: обсудили усиление санкций против РФ

Находясь в Вене в понедельник, 16 июня, президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

"Мы благодарны вам за поддержку, которая была с самого начала российской агрессии, за гуманитарную поддержку. Безусловно, прежде всего за поддержку наших граждан. Хочу поблагодарить всех граждан Австрии за то, что вы очень тепло, по-человечески относитесь к нашим вынужденно перемещенным лицам, которые сегодня находятся здесь, вдали от своей родины", - заявил Зеленский.

Президент Украины и канцлер Австрии обсудили дипломатическую работу для окончания войны и необходимость давления на Россию, в частности путем усиления санкций.

"Австрия поддерживает все инициативы, которые ведут к прекращению огня, а затем - к устойчивому, долгосрочному и справедливому миру. Россию срочно призывают наконец сесть за стол переговоров. Для достижения этой цели мы должны и дальше усиливать давление вместе с нашими партнерами", - отметил Штокер.

Кроме этого, детальное внимание было уделено поддержке украинских детей со стороны Австрии, прежде всего посредничеству в возвращении маленьких украинцев, которых похитила Россия, и помощи со строительством школьных укрытий и развитием школьного питания.

Стороны также обсудили сотрудничество Украины и Австрии в области правосудия и справедливости. Прежде всего это касается бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются в Европе, в частности в Австрии.

"Важной для нас является поддержка Австрии в вопросах на уровне Европейского Союза. Украина заслуживает быть полноправным членом Европейского Союза и выполняет для этого все необходимые условия", - заявил Зленский.

Также во время встречи речь шла об экономическом сотрудничестве, увеличении инвестиций, открытии совместных предприятий и участии австрийских компаний в послевоенном восстановлении Украины.

Напомним, что 16 июня президент Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Австрию.

