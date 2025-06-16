РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7270 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в Австрию
651 10

Зеленский встретился с канцлером Австрии Штоккером: обсудили усиление санкций против РФ

Зеленский встретился со Штокер

Находясь в Вене в понедельник, 16 июня, президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны вам за поддержку, которая была с самого начала российской агрессии, за гуманитарную поддержку. Безусловно, прежде всего за поддержку наших граждан. Хочу поблагодарить всех граждан Австрии за то, что вы очень тепло, по-человечески относитесь к нашим вынужденно перемещенным лицам, которые сегодня находятся здесь, вдали от своей родины", - заявил Зеленский.

Президент Украины и канцлер Австрии обсудили дипломатическую работу для окончания войны и необходимость давления на Россию, в частности путем усиления санкций.

"Австрия поддерживает все инициативы, которые ведут к прекращению огня, а затем - к устойчивому, долгосрочному и справедливому миру. Россию срочно призывают наконец сесть за стол переговоров. Для достижения этой цели мы должны и дальше усиливать давление вместе с нашими партнерами", - отметил Штокер.

Читайте также: Австрия предложит Вену как площадку для переговоров по завершению войны, - Der Standard

Кроме этого, детальное внимание было уделено поддержке украинских детей со стороны Австрии, прежде всего посредничеству в возвращении маленьких украинцев, которых похитила Россия, и помощи со строительством школьных укрытий и развитием школьного питания.

Стороны также обсудили сотрудничество Украины и Австрии в области правосудия и справедливости. Прежде всего это касается бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются в Европе, в частности в Австрии.

"Важной для нас является поддержка Австрии в вопросах на уровне Европейского Союза. Украина заслуживает быть полноправным членом Европейского Союза и выполняет для этого все необходимые условия", - заявил Зленский.

Также во время встречи речь шла об экономическом сотрудничестве, увеличении инвестиций, открытии совместных предприятий и участии австрийских компаний в послевоенном восстановлении Украины.

Напомним, что 16 июня президент Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Австрию.

Читайте также: Украина ценит готовность Австрии обеспечить посредничество для встречи с российской стороной, - Зеленский

Автор: 

Австрия (852) Зеленский Владимир (21990) россия (97292) санкции (11871) Штокер Кристиан (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
На нари ішака!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:30 Ответить
+1
"Безпекову угоду" підписали? Домовленості оформлені юридично? Затвердження парламентами необхідно?

Про срср був анекдот, про 7 "Т":
-"Титан комунізму" - Вовка (знову це ім'я) Лєнін
-"Тиран комунізму" - Йося Джугащвілі (Сталін)
-"Турист комунізму" - кукурудзяний Микита (Хрущов)
-"Тупік комунізму" - Вова (Знов!) Брєжнєв
-"Труп комунізму" х2 (Андропов, Черненко)
-"Трупар комунізму" - Горбачов

Ось і у нас є не просто "трупар", а ціла команда з "5-6 менеджерів", що працюють так, що аж гай шумить... На себе і свй рейтинг...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:32 Ответить
+1
Ні про що...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контрабанду ніякими санкціями не ... пробити.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:26 Ответить
На нари ішака!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:30 Ответить
"Безпекову угоду" підписали? Домовленості оформлені юридично? Затвердження парламентами необхідно?

Про срср був анекдот, про 7 "Т":
-"Титан комунізму" - Вовка (знову це ім'я) Лєнін
-"Тиран комунізму" - Йося Джугащвілі (Сталін)
-"Турист комунізму" - кукурудзяний Микита (Хрущов)
-"Тупік комунізму" - Вова (Знов!) Брєжнєв
-"Труп комунізму" х2 (Андропов, Черненко)
-"Трупар комунізму" - Горбачов

Ось і у нас є не просто "трупар", а ціла команда з "5-6 менеджерів", що працюють так, що аж гай шумить... На себе і свй рейтинг...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:32 Ответить
Брежнев - Дорогой Леонид Ильич.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:56 Ответить
Блін! Точно! А я чогось за Ілліча вцепився і автоматом його "вовочуою" зробив.....
Дякую, що виправили! 👍
показать весь комментарий
16.06.2025 21:05 Ответить
Ні про що...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:36 Ответить
Зеленський зустрівся з канцлером Австрії Штокером.
А толку з того?
показать весь комментарий
16.06.2025 20:44 Ответить
Зеленський зустрівся з канцлером Австрії Штокером і в результаті потужне бла-бла-бла+ввечері потужний відосик.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:00 Ответить
КОРОТКО О САНКЦИЯХ

С начала войны страны ЕС заплатили россии более 200 млрд евро за топливо, - FT

Покупая российские энергоресурсы, страны ЕС фактически оплачивают войну против Украины

Санкции уже действуют на нефть и уголь, газ планируют полностью отрезать до 2027 года

При этом ЕС все еще зависит от российских ядерных технологий. Около 20-25% урана, используемого в европейских АЭС, поступает из рф

В ЕС до сих пор эксплуатируют 19 советских реакторов типа ВВЭР, нуждающихся в российских запчастях и техническом обслуживании

Несмотря на стремление полностью избавиться от зависимости от россии в ядерной сфере до 2030-х, страны типа Венгрии и Словакии сопротивляются - из-за рисков для энергетической безопасности

Полный отказ возможен не ранее 2030-х и требует инвестиций в €241 млрд
показать весь комментарий
16.06.2025 23:20 Ответить
 
 