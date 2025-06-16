Украина ценит готовность Австрии обеспечить посредничество для встречи с российской стороной, - Зеленский

Украина ценит готовность Австрии обеспечить посредничество для встречи с российской стороной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы говорили и о необходимости поддержать все совместные усилия ради мира. Мы ценим готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встречи с российской стороной. Я проинформировал господина президента о ситуации на поле боя, о российских ударах по нашим городам. Я благодарен за понимание, готовность, помощь", - сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что Украина будет благодарна Австрии за поддержку в вопросе об утверждении кластеров и прогресса переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского Австрия планирует предложить Вену как потенциальную площадку для проведения переговоров о завершении войны.

