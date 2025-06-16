Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною, - Зеленський

Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми говорили і про необхідність підтримати усі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічі з російською стороною. Я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, про російські удари по наших містах. Я вдячний за розуміння, готовність, допомогу", - сказав глава держави.

Також Зеленський додав, що Україна буде вдячна Австрії за підтримку в питанні щодо затвердження кластерів та прогресу перемовини про вступ України в ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час візиту президента України Володимира Зеленського Австрія планує запропонувати Відень як потенційний майданчик для проведення переговорів про завершення війни.

