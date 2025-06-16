Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною, - Зеленський
Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми говорили і про необхідність підтримати усі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічі з російською стороною. Я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, про російські удари по наших містах. Я вдячний за розуміння, готовність, допомогу", - сказав глава держави.
Також Зеленський додав, що Україна буде вдячна Австрії за підтримку в питанні щодо затвердження кластерів та прогресу перемовини про вступ України в ЄС.
Раніше ЗМІ повідомляли, що під час візиту президента України Володимира Зеленського Австрія планує запропонувати Відень як потенційний майданчик для проведення переговорів про завершення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль