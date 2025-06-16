Зеленський зустрівся з канцлером Австрії Штокером: обговорили посилення санкцій проти РФ
Перебуваючи у Відні в понеділок, 16 червня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні вам за підтримку, яка була із самого початку російської агресії, за гуманітарну підтримку. Безумовно, передусім за підтримку наших громадян. Хочу подякувати всім громадянам Австрії за те, що ви дуже тепло, по-людськи ставитеся до наших вимушено переміщених осіб, які сьогодні перебувають тут, далеко від своєї батьківщини",- заявив Зеленський.
Президент України та канцлер Австрії обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни та необхідність тиску на Росію, зокрема шляхом посилення санкцій.
"Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом – до сталого, довгострокового й справедливого миру. Росію терміново закликають нарешті сісти за стіл переговорів. Для досягнення цієї мети ми повинні й далі посилювати тиск разом із нашими партнерами", - зазначив Штокер.
Окрім цього, детальна увага була приділена підтримці українських дітей з боку Австрії, передусім посередництву в поверненні маленьких українців, яких викрала Росія, та допомозі з будівництвом шкільних укриттів і розвитком шкільного харчування.
Сторони також обговорили співпрацю України та Австрії в галузі правосуддя та справедливості. Насамперед це стосується колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються у Європі, зокрема в Австрії.
"Важливою для нас є підтримка Австрії в питаннях на рівні Європейського Союзу. Україна заслуговує бути повноправним членом Європейського Союзу й виконує для цього всі необхідні умови", - заявив Зленський.
Також під час зустрічі йшлося про економічну співпрацю, збільшення інвестицій, відкриття спільних підприємств та участь австрійських компаній у повоєнній відбудові України.
Нагадаємо, що 16 червня президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Австрії.
С начала войны страны ЕС заплатили россии более 200 млрд евро за топливо, - FT
Покупая российские энергоресурсы, страны ЕС фактически оплачивают войну против Украины
Санкции уже действуют на нефть и уголь, газ планируют полностью отрезать до 2027 года
При этом ЕС все еще зависит от российских ядерных технологий. Около 20-25% урана, используемого в европейских АЭС, поступает из рф
В ЕС до сих пор эксплуатируют 19 советских реакторов типа ВВЭР, нуждающихся в российских запчастях и техническом обслуживании
Несмотря на стремление полностью избавиться от зависимости от россии в ядерной сфере до 2030-х, страны типа Венгрии и Словакии сопротивляются - из-за рисков для энергетической безопасности
Полный отказ возможен не ранее 2030-х и требует инвестиций в €241 млрд