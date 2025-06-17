Гуманитарный координатор ООН в Украине Шмале осудил удары РФ по украинским городам

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале решительно осудил удары вооруженных сил России по Киеву, Одессе и другим украинским городам и призвал прекратить обстрелы гражданского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора.

"Украинцы пережили еще одну ночь насилия. Жители Киева пережили ужасные удары беспилотников и ракет вооруженных сил Российской Федерации. По сообщениям, эти атаки привели к гибели более десятка гражданских лиц и ранения более 50 человек. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры повреждены или разрушены по всему городу", - отмечает Шмале.

Кроме этого, в Одессе, по сообщениям, удары РФ вызвали многочисленные ранения среди гражданского населения, а также повредили детский сад и центр для детей с особыми потребностями - места, где дети должны чувствовать себя в безопасности, добавил гуманитарный координатор ООН в Украине.

Как отметил Шмале, в Запорожье российские обстрелы также повредили жилые дома, терроризируя семьи в собственных домах.

Он добавил, что местные службы быстрого реагирования, местные власти и гуманитарные работники уже работают на местах, поддерживая пострадавшие семьи - предоставляя неотложную медицинскую помощь и доставляя предметы первой необходимости, а также оценивая дальнейшие потребности.

"Народ Украины не должен ночевать в укрытиях ночь за ночью. Ежедневно война наносит разрушительный ущерб гражданскому населению. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом. Гражданские лица, в том числе дети, никогда не должны быть мишенью. Мы не должны нормализовать войну", - подчеркнул Шмале.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.