РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
571 13

Гуманитарный координатор ООН в Украине Шмале осудил удары РФ по украинским городам

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале решительно осудил удары вооруженных сил России по Киеву, Одессе и другим украинским городам и призвал прекратить обстрелы гражданского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора.

"Украинцы пережили еще одну ночь насилия. Жители Киева пережили ужасные удары беспилотников и ракет вооруженных сил Российской Федерации. По сообщениям, эти атаки привели к гибели более десятка гражданских лиц и ранения более 50 человек. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры повреждены или разрушены по всему городу", - отмечает Шмале.

Кроме этого, в Одессе, по сообщениям, удары РФ вызвали многочисленные ранения среди гражданского населения, а также повредили детский сад и центр для детей с особыми потребностями - места, где дети должны чувствовать себя в безопасности, добавил гуманитарный координатор ООН в Украине.

Как отметил Шмале, в Запорожье российские обстрелы также повредили жилые дома, терроризируя семьи в собственных домах.

Он добавил, что местные службы быстрого реагирования, местные власти и гуманитарные работники уже работают на местах, поддерживая пострадавшие семьи - предоставляя неотложную медицинскую помощь и доставляя предметы первой необходимости, а также оценивая дальнейшие потребности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ракетного удара РФ по Киеву устанавливаются личности 10 погибших: есть пропавшие без вести, - КГВА

"Народ Украины не должен ночевать в укрытиях ночь за ночью. Ежедневно война наносит разрушительный ущерб гражданскому населению. Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом. Гражданские лица, в том числе дети, никогда не должны быть мишенью. Мы не должны нормализовать войну", - подчеркнул Шмале.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Топ комментарии
+5
Імпотентне ООН засудило. Це вже потужньо чи ні?
17.06.2025 12:17 Ответить
+3
і то все?
17.06.2025 12:17 Ответить
+2
Ну коли Шмале рішуче засудив, то це вже кацапи точно заберуть війська зіз України і перестануть обстрілювати нашу територію. Накінець то, здійснилося! Фуууух.
17.06.2025 12:23 Ответить
Та хоч би сказав "прутін - *****!", Засудив, ***...
17.06.2025 12:19 Ответить
Хто має сказати, оці?
17.06.2025 12:34 Ответить
тут з тобою погоджусь. Навіть, якщо ти і трампіст - але кажеш правду, то підтримую.
17.06.2025 18:38 Ответить
Наше нікчемне МЗС повинне нарешті попускати цих всіх горлопанів. Просто тролити їх. Так звана "мова дипломатії " давно закінчилася. Можна ображати всіх цих нікчем. Просто матом покривати. Нікчеми схавають.
17.06.2025 12:22 Ответить
Колись люди у Європі та світі вцілому мали яйця та ви3,14здили Совок з Ліги Націй то шо аін напав на Суомі. А шо зараз? Сирія, Грузия, Україна і шо?
.
17.06.2025 12:23 Ответить
Наші вже збирають негайне засідання радбещу ООН?
На коли воно призначене?
17.06.2025 12:24 Ответить
сросіяки вявлять глубоку стурбованість, на засудження їх з боку ООН.
17.06.2025 12:25 Ответить
Що до сих пір робить Сосія в ООН? Член ООН являється терористом і вбиває цивільних людей, а ви когось засуджуєте? ООН і є співучвсником злочинів поки ви тримаєте московських терористів в вашій організації.
17.06.2025 12:26 Ответить
Засудив і пішов пити каву...
17.06.2025 13:28 Ответить
 
 