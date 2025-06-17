Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удари РФ по українських містах

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале рішуче засудив удари збройних сил Росії по Києву, Одесі й інших українських містах та закликав припинити обстріли цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві гуманітарного координатора.

"Українці пережили ще одну ніч насильства. Мешканці Києва пережили жахливі удари безпілотників та ракет збройних сил Російської Федерації. За повідомленнями, ці атаки призвели до загибелі більше десятка цивільних осіб та поранення понад 50 осіб. Житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури пошкоджені або зруйновані по всьому місту", - зазначає Шмале.

Окрім цього, в Одесі, за повідомленнями, удари РФ спричинили численні поранення серед цивільного населення, а також пошкодили дитячий садок і центр для дітей з особливими потребами - місця, де діти мають почуватися в безпеці, додав гуманітарний координатор ООН в Україні.

Як зауважив Шмале, у Запоріжжі російські обстріли також пошкодили житлові будинки, тероризуючи сім'ї у власних домівках.

Він додав, що місцеві служби швидкого реагування, місцева влада та гуманітарні працівники вже працюють на місцях, підтримуючи постраждалі сім'ї - надаючи невідкладну медичну допомогу та доставляючи предмети першої необхідності, а також оцінюючи подальші потреби.

"Народ України не повинен ночувати в укриттях ніч за ніччю. Щодня війна завдає руйнівної шкоди цивільному населенню. Атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цивільні особи, в тому числі діти, ніколи не повинні бути мішенню. Ми не повинні нормалізувати війну", - наголосив Шмале.

Удар РФ по Києву

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.