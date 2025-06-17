УКР
Масований ракетний обстріл
571 13

Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удари РФ по українських містах

Шмале засудив російські ракетні атаки по українських містах

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале рішуче засудив удари збройних сил Росії по Києву, Одесі й інших українських містах та закликав припинити обстріли цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві гуманітарного координатора.

"Українці пережили ще одну ніч насильства. Мешканці Києва пережили жахливі удари безпілотників та ракет збройних сил Російської Федерації. За повідомленнями, ці атаки призвели до загибелі більше десятка цивільних осіб та поранення понад 50 осіб. Житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури пошкоджені або зруйновані по всьому місту", - зазначає Шмале.

Окрім цього, в Одесі, за повідомленнями, удари РФ спричинили численні поранення серед цивільного населення, а також пошкодили дитячий садок і центр для дітей з особливими потребами - місця, де діти мають почуватися в безпеці, додав гуманітарний координатор ООН в Україні.

Як зауважив Шмале, у Запоріжжі російські обстріли також пошкодили житлові будинки, тероризуючи сім'ї у власних домівках.

Він додав, що місцеві служби швидкого реагування, місцева влада та гуманітарні працівники вже працюють на місцях, підтримуючи постраждалі сім'ї - надаючи невідкладну медичну допомогу та доставляючи предмети першої необхідності, а також оцінюючи подальші потреби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після ракетного удару РФ по Києву встановлюються особи 10 загиблих: є зниклі безвісти, - КМВА

"Народ України не повинен ночувати в укриттях ніч за ніччю. Щодня війна завдає руйнівної шкоди цивільному населенню. Атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цивільні особи, в тому числі діти, ніколи не повинні бути мішенню. Ми не повинні нормалізувати війну", - наголосив Шмале.

Удар РФ по Києву

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Імпотентне ООН засудило. Це вже потужньо чи ні?
показати весь коментар
17.06.2025 12:17 Відповісти
і то все?
показати весь коментар
17.06.2025 12:17 Відповісти
Та хоч би сказав "прутін - *****!", Засудив, ***...
показати весь коментар
17.06.2025 12:19 Відповісти
Хто має сказати, оці?
показати весь коментар
17.06.2025 12:34 Відповісти
тут з тобою погоджусь. Навіть, якщо ти і трампіст - але кажеш правду, то підтримую.
показати весь коментар
17.06.2025 18:38 Відповісти
Наше нікчемне МЗС повинне нарешті попускати цих всіх горлопанів. Просто тролити їх. Так звана "мова дипломатії " давно закінчилася. Можна ображати всіх цих нікчем. Просто матом покривати. Нікчеми схавають.
показати весь коментар
17.06.2025 12:22 Відповісти
Колись люди у Європі та світі вцілому мали яйця та ви3,14здили Совок з Ліги Націй то шо аін напав на Суомі. А шо зараз? Сирія, Грузия, Україна і шо?
.
показати весь коментар
17.06.2025 12:23 Відповісти
Ну коли Шмале рішуче засудив, то це вже кацапи точно заберуть війська зіз України і перестануть обстрілювати нашу територію. Накінець то, здійснилося! Фуууух.
показати весь коментар
17.06.2025 12:23 Відповісти
Наші вже збирають негайне засідання радбещу ООН?
На коли воно призначене?
показати весь коментар
17.06.2025 12:24 Відповісти
сросіяки вявлять глубоку стурбованість, на засудження їх з боку ООН.
показати весь коментар
17.06.2025 12:25 Відповісти
Що до сих пір робить Сосія в ООН? Член ООН являється терористом і вбиває цивільних людей, а ви когось засуджуєте? ООН і є співучвсником злочинів поки ви тримаєте московських терористів в вашій організації.
показати весь коментар
17.06.2025 12:26 Відповісти
Засудив і пішов пити каву...
показати весь коментар
17.06.2025 13:28 Відповісти
 
 