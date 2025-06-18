Законопроект №11533 позволит снизить риски для безопасности предприятий ОПК, - "Українська рада зброярів"

Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект №11533, который временно ограничивает доступ к ряду данных в государственных реестрах. Проект закона имеет целью временно ограничить публичный доступ к информации, которая может позволить идентифицировать местонахождение, активы и технические характеристики предприятий, работающих на оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление "Української ради зброярів".

Через открытые реестры враг может получить данные, которые позволят спланировать кибератаки или ракетно-пушечные удары, отметили там.

"В ряде случаев, о которых официально не сообщается, перед атаками на объекты в тылу наблюдалась аномальная активность по запросам к госреестрам и открытым данным. Это - прямая угроза", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор "Української ради зброярів" Игорь Федирко считает, что на третий год войны оставлять открытыми координаты оборонных объектов - это не про прозрачность.

"Это о безответственности. Мы не можем позволить, чтобы публичные реестры продолжали работать как карта целей для врага. Закон 11533 - это не ограничение, а защита. Он не о цензуре, а о маскировке. Мы не сворачиваем открытость - мы адаптируем ее к реальности войны. Это минимальный разумный шаг, чтобы сохранить производство, людей и нашу обороноспособность", - подчеркнул он.

Суть законопроекта

Проект закона №11533 устанавливает временное ограничение доступа к части публичных данных в государственных реестрах - на период действия военного положения и один год после его завершения.

Исключительно для ОПК ограничивается доступ к информации, которая позволяет идентифицировать технологии, продукцию и связи предприятий, которые производят или поставляют оружие, технику, боеприпасы, системы связи, БПЛА и другие средства обороны. Всем юридическим лицам временно закрывается доступ к геолокационным и имущественным данным, которые могут быть использованы как индикаторы для вражеской аналитики или ракетных ударов.

В то же время, пояснили там, законопроект не отменяет прозрачность и не создает возможности для коррупции. Контроль за бюджетными расходами, доступ к декларациям должностных лиц, информация о бенефициарах и структуре собственности остаются открытыми.

"Также предусмотрено ограниченное во времени действие - только на период действия военного положения и год после его завершения. Это - временный инструмент, направленный на снижение рисков для безопасности предприятий и сохранения национального производства вооружений в условиях войны", - подытожили в "Українській раді зброярів".

