Законопроєкт №11533 дозволить знизити ризики для безпеки підприємств ОПК, - "Українська Рада зброярів"

Верховна Рада має розглянути у другому читанні законопроєкт №11533, який тимчасово обмежує доступ до низки даних у державних реєстрах. Проєкт закону має на меті тимчасово обмежити публічний доступ до інформації, що може дозволити ідентифікувати місцезнаходження, активи та технічні характеристики підприємств, що працюють на оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву "Української Ради зброярів".

Через відкриті реєстри ворог може отримати дані, що дозволять спланувати кібератаки або ракетно-дронові удари, зазначили там.

"У ряді випадків, про які офіційно не повідомляється, перед атаками на об’єкти в тилу спостерігалася аномальна активність із запитів до держреєстрів і відкритих даних. Це - пряма загроза", - йдеться в повідомленні.

Виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко вважає, що на третій рік війни залишати відкритими координати оборонних об’єктів - це не про прозорість.

"Це про безвідповідальність. Ми не можемо дозволити, щоб публічні реєстри продовжували працювати як карта цілей для ворога. Закон 11533 — це не обмеження, а захист. Він не про цензуру, а про маскування. Ми не згортаємо відкритість — ми адаптуємо її до реальності війни. Це мінімальний, розумний крок, щоб зберегти виробництво, людей і нашу обороноздатність", - наголосив він.

Суть законопроєкту

Проєкт закону №11533 встановлює тимчасове обмеження доступу до частини публічних даних у державних реєстрах - на період дії воєнного стану та один рік після його завершення.

Виключно для ОПК обмежується доступ до інформації, яка дозволяє ідентифікувати технології, продукцію та зв’язки підприємств, які виробляють або постачають зброю, техніку, боєприпаси, системи зв’язку, БПЛА та інші засоби оборони. Усім юридичним особам тимчасово закривається доступ до геолокаційних та майнових даних, які можуть бути використані як індикатори для ворожої аналітики або ракетних ударів.

Водночас, пояснили там, законопроєкт не скасовує прозорість і не створює можливості для корупції. Контроль за бюджетними витратами, доступ до декларацій посадовців, інформація про бенефіціарів і структуру власності залишаються відкритими.

"Також передбачена обмежена у часі дія — лише на період дії воєнного стану і рік після його завершення. Це — тимчасовий інструмент, спрямований на зниження ризиків для безпеки підприємств і збереження національного виробництва озброєнь в умовах війни", - підсумували в "Українській раді зброярів".

