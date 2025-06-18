Рада вызвала Умерова для доклада по фортификационным сооружениям

В Верховной Раде приняли решение вызвать в парламент министра обороны Рустема Умерова с докладом о фортификации.

Об этом сообщил Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 152 нардепа.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота.

