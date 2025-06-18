Рада вызвала Умерова для доклада по фортификационным сооружениям
В Верховной Раде приняли решение вызвать в парламент министра обороны Рустема Умерова с докладом о фортификации.
Об этом сообщил Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 152 нардепа.
Ранее аналитики DeepState сообщили, что перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота.
Костін свого часу теж "забив" на такий виклик...
Як відреагує Умєров, котрого ще на початку року нардепи хотіли відправити у відставку?
Попередні не приходили.
Галущенко, Костін, Сибіга.
Подивимося на реакцію цього "персонажа".
Може в США до родини.
https://www.youtube.com/watch?v=acM4bULxzrM
-я в децтвє в узбекістанє, іграл в салдатіков
Хай міністр і нардепи відчують захісні споруди на своєму очкі.....
152 нардепи власними підписами підтримали ініціативу «Європейської Солідарності» негайно викликати в ВР міністра оборони Умерова. І заслухати про стан фортифікацій, забезпечення ЗСУ.
168 нардепів підтримали вимогу викликати у четвер на засідання ВР міністра енергетики Г. Галущенка.
Це військова логіка: ворога треба не зупинити, а знищити.
Тому укріплення будують там, де наші зможуть тримати оборону, а не просто стати під вогонь.
Це пастка, а не лінія для фото. І це рятує життя. Грабський принаймні це пояснює доступно.