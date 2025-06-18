РУС
Рада вызвала Умерова для доклада по фортификационным сооружениям

В Верховной Раде приняли решение вызвать в парламент министра обороны Рустема Умерова с докладом о фортификации.

Об этом сообщил Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 152 нардепа.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота.

Читайте: "Строятся в виде эшелонированной обороны": в DeepState показали фортификационные сооружения на границе Днепропетровской и Донецкой областей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ВР (29426) Умеров Рустем (646) фортификації (153)
+9
одразу до генпрокурора чи у буфет??цирк продовжується,вони з нас ржуть виродки
18.06.2025 13:15 Ответить
+8
Викликали? - дубасити потрібно
18.06.2025 13:18 Ответить
+8
18.06.2025 13:28 Ответить
одразу до генпрокурора чи у буфет??цирк продовжується,вони з нас ржуть виродки
18.06.2025 13:15 Ответить
18.06.2025 13:28 Ответить
Навіщо. https://www.youtube.com/watch?v=MoOsspWd3oI Чого нового вони мають бажання почути?
18.06.2025 13:15 Ответить
Проевалі будєм разбіраца
18.06.2025 13:16 Ответить
Викликали? - дубасити потрібно
18.06.2025 13:18 Ответить
Якої "доповіді" чекають від клована?
18.06.2025 13:19 Ответить
Сибіга не з'вився на виклик у ВР...
Костін свого часу теж "забив" на такий виклик...
Як відреагує Умєров, котрого ще на початку року нардепи хотіли відправити у відставку?
18.06.2025 13:19 Ответить
Йому не до цього. Він працює в поті лиця аби ніщо не заважало діпстейту оновлювати свої карти(((
18.06.2025 13:19 Ответить
Рада, там 100500 рівнева система захисту, що тут доповідати?
показать весь комментарий
Це вже не перший кандидат, якого викликають у Верховну Раду для доповіді.
Попередні не приходили.
Галущенко, Костін, Сибіга.
Подивимося на реакцію цього "персонажа".
18.06.2025 13:31 Ответить
Литвин якийсь звіт наваяє, а Умєров з листочка прочитає. Вони ж "сваіх нє брасают".
показать весь комментарий
В найгіршому випадку поїде кудись послом.
Може в США до родини.
показать весь комментарий
Цього діяча вже давно "кум" на зоні повинен викликати на чайок.
показать весь комментарий
Зеленський повністю зайнятий фронтом? Ні, призначає чергового на 100% свого генпрокурора
https://www.youtube.com/watch?v=acM4bULxzrM
"Президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимир Зеленський відкинув звинувачення у корупції в Україні та заявив, що в країні "все чисто". Про це він https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-appeals-trump-congress-see-tragedy-russia-invasion-exclusive-bret-baier-interview повідомив в інтерв'ю каналу Fox News." 24 лютого 2024 року.
- ви служили в армії?
-я в децтвє в узбекістанє, іграл в салдатіков
показать весь комментарий
😂😂😂
І шо. Там монобільшість
показать весь комментарий
Зробіть виїздне засідання !
Хай міністр і нардепи відчують захісні споруди на своєму очкі.....
показать весь комментарий
думаю що він на їхній виклик ложив товстий і довгий БОЛТ,у нього є важливіші справи.пора військовим вже його кликати,на всі фортифікаційні лінії оборони
показать весь комментарий
https://t.me/irynagerashchenko/20012 Ірина Геращенко:
152 нардепи власними підписами підтримали ініціативу «Європейської Солідарності» негайно викликати в ВР міністра оборони Умерова. І заслухати про стан фортифікацій, забезпечення ЗСУ.
показать весь комментарий
https://t.me/irynagerashchenko/20011 Ірина Геращенко:
168 нардепів підтримали вимогу викликати у четвер на засідання ВР міністра енергетики Г. Галущенка.
показать весь комментарий
Фортифікації - це не паркан, який ставлять «на око».
Це військова логіка: ворога треба не зупинити, а знищити.
Тому укріплення будують там, де наші зможуть тримати оборону, а не просто стати під вогонь.
Це пастка, а не лінія для фото. І це рятує життя. Грабський принаймні це пояснює доступно.
показать весь комментарий
