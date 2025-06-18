Рада викликала Умєрова для доповіді щодо фортифікацій

У Верховній Раді ухвалили рішення викликати до парламенту міністра оборони Рустема Умєрова з доповіддю про фортифікації.

Про це повідомив Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 152 нардепи.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота.

