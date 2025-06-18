УКР
Рада викликала Умєрова для доповіді щодо фортифікацій

Умєрова викликали до Ради для доповіді про фортифікації

У Верховній Раді ухвалили рішення викликати до парламенту міністра оборони Рустема Умєрова з доповіддю про фортифікації.

Про це повідомив Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 152 нардепи.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота.

Читайте: "Будуються у вигляді ешелонованої оборони": у DeepState показали фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

+9
одразу до генпрокурора чи у буфет??цирк продовжується,вони з нас ржуть виродки
18.06.2025 13:15 Відповісти
+8
Викликали? - дубасити потрібно
18.06.2025 13:18 Відповісти
+8
18.06.2025 13:28 Відповісти
18.06.2025 13:28 Відповісти
Навіщо. https://www.youtube.com/watch?v=MoOsspWd3oI Чого нового вони мають бажання почути?
18.06.2025 13:15 Відповісти
Проевалі будєм разбіраца
18.06.2025 13:16 Відповісти
Якої "доповіді" чекають від клована?
18.06.2025 13:19 Відповісти
Сибіга не з'вився на виклик у ВР...
Костін свого часу теж "забив" на такий виклик...
Як відреагує Умєров, котрого ще на початку року нардепи хотіли відправити у відставку?
18.06.2025 13:19 Відповісти
Йому не до цього. Він працює в поті лиця аби ніщо не заважало діпстейту оновлювати свої карти(((
18.06.2025 13:19 Відповісти
Рада, там 100500 рівнева система захисту, що тут доповідати?
показати весь коментар
Це вже не перший кандидат, якого викликають у Верховну Раду для доповіді.
Попередні не приходили.
Галущенко, Костін, Сибіга.
Подивимося на реакцію цього "персонажа".
18.06.2025 13:31 Відповісти
Литвин якийсь звіт наваяє, а Умєров з листочка прочитає. Вони ж "сваіх нє брасают".
показати весь коментар
В найгіршому випадку поїде кудись послом.
Може в США до родини.
показати весь коментар
Цього діяча вже давно "кум" на зоні повинен викликати на чайок.
показати весь коментар
Зеленський повністю зайнятий фронтом? Ні, призначає чергового на 100% свого генпрокурора
https://www.youtube.com/watch?v=acM4bULxzrM
показати весь коментар
"Президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимир Зеленський відкинув звинувачення у корупції в Україні та заявив, що в країні "все чисто". Про це він https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-appeals-trump-congress-see-tragedy-russia-invasion-exclusive-bret-baier-interview повідомив в інтерв'ю каналу Fox News." 24 лютого 2024 року.
показати весь коментар
- ви служили в армії?
-я в децтвє в узбекістанє, іграл в салдатіков
показати весь коментар
😂😂😂
показати весь коментар
І шо. Там монобільшість
показати весь коментар
Зробіть виїздне засідання !
Хай міністр і нардепи відчують захісні споруди на своєму очкі.....
показати весь коментар
думаю що він на їхній виклик ложив товстий і довгий БОЛТ,у нього є важливіші справи.пора військовим вже його кликати,на всі фортифікаційні лінії оборони
показати весь коментар
https://t.me/irynagerashchenko/20012 Ірина Геращенко:
152 нардепи власними підписами підтримали ініціативу «Європейської Солідарності» негайно викликати в ВР міністра оборони Умерова. І заслухати про стан фортифікацій, забезпечення ЗСУ.
показати весь коментар
https://t.me/irynagerashchenko/20011 Ірина Геращенко:
168 нардепів підтримали вимогу викликати у четвер на засідання ВР міністра енергетики Г. Галущенка.
показати весь коментар
Фортифікації - це не паркан, який ставлять «на око».
Це військова логіка: ворога треба не зупинити, а знищити.
Тому укріплення будують там, де наші зможуть тримати оборону, а не просто стати під вогонь.
Це пастка, а не лінія для фото. І це рятує життя. Грабський принаймні це пояснює доступно.
показати весь коментар
