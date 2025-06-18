3 028 25
Рада викликала Умєрова для доповіді щодо фортифікацій
У Верховній Раді ухвалили рішення викликати до парламенту міністра оборони Рустема Умєрова з доповіддю про фортифікації.
Про це повідомив Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 152 нардепи.
Раніше аналітики DeepState повідомили, що перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота.
Топ коментарі
Костін свого часу теж "забив" на такий виклик...
Як відреагує Умєров, котрого ще на початку року нардепи хотіли відправити у відставку?
Попередні не приходили.
Галущенко, Костін, Сибіга.
Подивимося на реакцію цього "персонажа".
Може в США до родини.
https://www.youtube.com/watch?v=acM4bULxzrM
-я в децтвє в узбекістанє, іграл в салдатіков
Хай міністр і нардепи відчують захісні споруди на своєму очкі.....
152 нардепи власними підписами підтримали ініціативу «Європейської Солідарності» негайно викликати в ВР міністра оборони Умерова. І заслухати про стан фортифікацій, забезпечення ЗСУ.
168 нардепів підтримали вимогу викликати у четвер на засідання ВР міністра енергетики Г. Галущенка.
Це військова логіка: ворога треба не зупинити, а знищити.
Тому укріплення будують там, де наші зможуть тримати оборону, а не просто стати під вогонь.
Це пастка, а не лінія для фото. І це рятує життя. Грабський принаймні це пояснює доступно.