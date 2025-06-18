В Словакии задержали восьмерых человек по делу о военной помощи Украине

В Словакии полиция задержала восемь человек, в том числе чиновников Министерства обороны страны, в рамках расследования Европейской прокуратуры (EPPO) относительно возможного нецелевого использования средств, выделенных на военную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В EPPO заявили, что четверо из задержанных были должностными лицами Министерства обороны Словакии, а сумма неправомерно использованных средств составила 7,4 млн евро.

Прокуратура подозревает чиновников в нарушении бюджетных правил "путем предоставления необоснованных заказов на закупку боеприпасов у двух частных компаний" в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"EPPO подозревает, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована и что цена на боеприпасы могла быть завышенной", - говорится в сообщении.

В выводах Высшей аудиторской палаты Словакии в прошлом году отмечалось, что при закупке боеприпасов для Украины были допущены ошибки, связанные с бюджетными правилами. Эта информация была передана в полицию.

Также словацкая полиция попыталась задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя.