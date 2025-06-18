В Словакии задержали восьмерых человек по делу о военной помощи Украине
В Словакии полиция задержала восемь человек, в том числе чиновников Министерства обороны страны, в рамках расследования Европейской прокуратуры (EPPO) относительно возможного нецелевого использования средств, выделенных на военную помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В EPPO заявили, что четверо из задержанных были должностными лицами Министерства обороны Словакии, а сумма неправомерно использованных средств составила 7,4 млн евро.
Прокуратура подозревает чиновников в нарушении бюджетных правил "путем предоставления необоснованных заказов на закупку боеприпасов у двух частных компаний" в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
"EPPO подозревает, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована и что цена на боеприпасы могла быть завышенной", - говорится в сообщении.
В выводах Высшей аудиторской палаты Словакии в прошлом году отмечалось, что при закупке боеприпасов для Украины были допущены ошибки, связанные с бюджетными правилами. Эта информация была передана в полицию.
Также словацкая полиция попыталась задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя.
Нічого ЄС угорщині словаччині робить не збирається,це дуже корисні для ЄС утворення.
Завжди є можливість сказати«ми намагалися,але фіцо/орбан заборонили»
Аби дуже хотіли,запросто поставили б їх на місце.
Прийде час і "живі позадрять мертвим..."
Чим більше бюрократів тим більше часу від
знайдення вирішення проблеми до вирішення проблеми.
Я забув, в Україні її немає коли є грошики)))
Я проживаю в ЄС з 2017 року.
Бюрократія тотальна.
А от хабарів не беруть.
і ніт- Бюрократи потрібні.
.
Бо ваша думка це думка громадянина рашки.
Кращої ідеї яку ви запропонували просто не існує.
Для знищення як України так і взагалі українців.
Пішов нах за крейсером мАсквА чмо путлерівське.
Прізвища 5-6 менеджерів, 2-3 міністрів та 1 завхоза, неодноразово будуть згадуватися у протоколах допитів.
ну, тут как сказать, прокуратура то европейская, и обвинение звучит
"щодо можливого нецільового використання коштів"