Помощь Украине от Словакии
8 710 12

В Словакии задержали восьмерых человек по делу о военной помощи Украине

словаччина

В Словакии полиция задержала восемь человек, в том числе чиновников Министерства обороны страны, в рамках расследования Европейской прокуратуры (EPPO) относительно возможного нецелевого использования средств, выделенных на военную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В EPPO заявили, что четверо из задержанных были должностными лицами Министерства обороны Словакии, а сумма неправомерно использованных средств составила 7,4 млн евро.

Прокуратура подозревает чиновников в нарушении бюджетных правил "путем предоставления необоснованных заказов на закупку боеприпасов у двух частных компаний" в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"EPPO подозревает, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована и что цена на боеприпасы могла быть завышенной", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины, - Фицо о санкциях против РФ

В выводах Высшей аудиторской палаты Словакии в прошлом году отмечалось, что при закупке боеприпасов для Украины были допущены ошибки, связанные с бюджетными правилами. Эта информация была передана в полицию.

Также словацкая полиция попыталась задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя.

помощь (8121) Словакия (1061)
+4
Походу і Мадярщину і Словакію чекають цікаві часи, часи коли ЄС заб*є на іхні фінансові інтереси і не будеть давати гроші. Ну це вже справа пересічних словаків і мадярів.
18.06.2025 20:41 Ответить
+4
На такі справи Кремль гроші не шкодує...
18.06.2025 21:15 Ответить
+3
На 200% впевнений:
Прізвища 5-6 менеджерів, 2-3 міністрів та 1 завхоза, неодноразово будуть згадуватися у протоколах допитів.
18.06.2025 20:56 Ответить
Вова Вова
Нічого ЄС угорщині словаччині робить не збирається,це дуже корисні для ЄС утворення.
Завжди є можливість сказати«ми намагалися,але фіцо/орбан заборонили»
Аби дуже хотіли,запросто поставили б їх на місце.
18.06.2025 21:54 Ответить
а нічого що існує таке яке зветься-"бюрократична тяганина"?
Прийде час і "живі позадрять мертвим..."
Чим більше бюрократів тим більше часу від
знайдення вирішення проблеми до вирішення проблеми.
Я забув, в Україні її немає коли є грошики)))
Я проживаю в ЄС з 2017 року.
Бюрократія тотальна.
А от хабарів не беруть.
і ніт- Бюрократи потрібні.
18.06.2025 23:03 Ответить
краще окупувати - по бригаді на кожну вистачить і Мадяр поверне волю своїй історичній Батьківщині

.
18.06.2025 22:27 Ответить
Дякую за вашу думку.
Бо ваша думка це думка громадянина рашки.
Кращої ідеї яку ви запропонували просто не існує.
Для знищення як України так і взагалі українців.
Пішов нах за крейсером мАсквА чмо путлерівське.
18.06.2025 22:54 Ответить
На 200% впевнений:
Прізвища 5-6 менеджерів, 2-3 міністрів та 1 завхоза, неодноразово будуть згадуватися у протоколах допитів.
18.06.2025 20:56 Ответить
"На такі справи Кремль гроші не шкодує"

ну, тут как сказать, прокуратура то европейская, и обвинение звучит
"щодо можливого нецільового використання коштів"
18.06.2025 21:26 Ответить
19.06.2025 06:46 Ответить
У Словакії завжди були люди з нациськи ми поглядами . І гітлеру служили , зараз путлеру , а якщо ще й приплачує , то аж бігом.
18.06.2025 22:29 Ответить
Пральна машина Умєрова на мінімалках.
18.06.2025 23:26 Ответить
Нам надо как-то надавить на правительство Словакии чтобы освободить этих людей, которые помогали Украине, предлагаю чисто случайно чтобы российские беспилотники герань 2 залетели на территорию Словакии в усадьба фитнеса (фицо). Слава Украине.
19.06.2025 05:31 Ответить
 
 