У Словаччині затримали вісьмох осіб у справі про військову допомогу Україні
У Словаччині поліція затримала вісьмох осіб, у тому числі чиновників Міністерства оборони країни, в рамках розслідування Європейської прокуратури (EPPO) щодо можливого нецільового використання коштів, виділених на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У EPPO заявили, що четверо із затриманих були посадовими особами Міністерства оборони Словаччини, а сума неправомірно використаних коштів становила 7,4 млн євро.
Прокуратура підозрює високопосадовців у порушенні бюджетних правил "шляхом надання необґрунтованих замовлень на закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній" на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
"EPPO підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що ціна на боєприпаси могла бути завищеною", - йдеться в повідомленні.
У висновках Вищої аудиторської палати Словаччини минулого року зазначалося, що при закупівлі боєприпасів для України були допущені помилки, пов'язані з бюджетними правилами. Цю інформацію було передано до поліції.
Також словацька поліція спробувала затримати колишнього міністра оборони країни Ярослава Надя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого ЄС угорщині словаччині робить не збирається,це дуже корисні для ЄС утворення.
Завжди є можливість сказати«ми намагалися,але фіцо/орбан заборонили»
Аби дуже хотіли,запросто поставили б їх на місце.
Прийде час і "живі позадрять мертвим..."
Чим більше бюрократів тим більше часу від
знайдення вирішення проблеми до вирішення проблеми.
Я забув, в Україні її немає коли є грошики)))
Я проживаю в ЄС з 2017 року.
Бюрократія тотальна.
А от хабарів не беруть.
і ніт- Бюрократи потрібні.
.
Бо ваша думка це думка громадянина рашки.
Кращої ідеї яку ви запропонували просто не існує.
Для знищення як України так і взагалі українців.
Пішов нах за крейсером мАсквА чмо путлерівське.
Прізвища 5-6 менеджерів, 2-3 міністрів та 1 завхоза, неодноразово будуть згадуватися у протоколах допитів.
ну, тут как сказать, прокуратура то европейская, и обвинение звучит
"щодо можливого нецільового використання коштів"