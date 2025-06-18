УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5783 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Словаччини
8 710 12

У Словаччині затримали вісьмох осіб у справі про військову допомогу Україні

словаччина

У Словаччині  поліція затримала вісьмох осіб, у тому числі чиновників Міністерства оборони країни, в рамках розслідування Європейської прокуратури (EPPO) щодо можливого нецільового використання коштів, виділених на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У EPPO заявили, що четверо із затриманих були посадовими особами Міністерства оборони Словаччини, а сума неправомірно використаних коштів становила 7,4 млн євро.

Прокуратура підозрює високопосадовців у порушенні бюджетних правил "шляхом надання необґрунтованих замовлень на закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній" на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"EPPO підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що ціна на боєприпаси могла бути завищеною", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина не має жодних причин страждати через Україну, - Фіцо про санкції проти РФ

У висновках Вищої аудиторської палати Словаччини минулого року зазначалося, що при закупівлі боєприпасів для України були допущені помилки, пов'язані з бюджетними правилами. Цю інформацію було передано до поліції.

Також словацька поліція спробувала затримати колишнього міністра оборони країни Ярослава Надя.

Автор: 

допомога (8763) Словаччина (1207)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Походу і Мадярщину і Словакію чекають цікаві часи, часи коли ЄС заб*є на іхні фінансові інтереси і не будеть давати гроші. Ну це вже справа пересічних словаків і мадярів.
показати весь коментар
18.06.2025 20:41 Відповісти
+4
На такі справи Кремль гроші не шкодує...
показати весь коментар
18.06.2025 21:15 Відповісти
+3
На 200% впевнений:
Прізвища 5-6 менеджерів, 2-3 міністрів та 1 завхоза, неодноразово будуть згадуватися у протоколах допитів.
показати весь коментар
18.06.2025 20:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Походу і Мадярщину і Словакію чекають цікаві часи, часи коли ЄС заб*є на іхні фінансові інтереси і не будеть давати гроші. Ну це вже справа пересічних словаків і мадярів.
показати весь коментар
18.06.2025 20:41 Відповісти
Вова Вова
Нічого ЄС угорщині словаччині робить не збирається,це дуже корисні для ЄС утворення.
Завжди є можливість сказати«ми намагалися,але фіцо/орбан заборонили»
Аби дуже хотіли,запросто поставили б їх на місце.
показати весь коментар
18.06.2025 21:54 Відповісти
а нічого що існує таке яке зветься-"бюрократична тяганина"?
Прийде час і "живі позадрять мертвим..."
Чим більше бюрократів тим більше часу від
знайдення вирішення проблеми до вирішення проблеми.
Я забув, в Україні її немає коли є грошики)))
Я проживаю в ЄС з 2017 року.
Бюрократія тотальна.
А от хабарів не беруть.
і ніт- Бюрократи потрібні.
показати весь коментар
18.06.2025 23:03 Відповісти
краще окупувати - по бригаді на кожну вистачить і Мадяр поверне волю своїй історичній Батьківщині

.
показати весь коментар
18.06.2025 22:27 Відповісти
Дякую за вашу думку.
Бо ваша думка це думка громадянина рашки.
Кращої ідеї яку ви запропонували просто не існує.
Для знищення як України так і взагалі українців.
Пішов нах за крейсером мАсквА чмо путлерівське.
показати весь коментар
18.06.2025 22:54 Відповісти
На 200% впевнений:
Прізвища 5-6 менеджерів, 2-3 міністрів та 1 завхоза, неодноразово будуть згадуватися у протоколах допитів.
показати весь коментар
18.06.2025 20:56 Відповісти
На такі справи Кремль гроші не шкодує...
показати весь коментар
18.06.2025 21:15 Відповісти
"На такі справи Кремль гроші не шкодує"

ну, тут как сказать, прокуратура то европейская, и обвинение звучит
"щодо можливого нецільового використання коштів"
показати весь коментар
18.06.2025 21:26 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 06:46 Відповісти
У Словакії завжди були люди з нациськи ми поглядами . І гітлеру служили , зараз путлеру , а якщо ще й приплачує , то аж бігом.
показати весь коментар
18.06.2025 22:29 Відповісти
Пральна машина Умєрова на мінімалках.
показати весь коментар
18.06.2025 23:26 Відповісти
Нам надо как-то надавить на правительство Словакии чтобы освободить этих людей, которые помогали Украине, предлагаю чисто случайно чтобы российские беспилотники герань 2 залетели на территорию Словакии в усадьба фитнеса (фицо). Слава Украине.
показати весь коментар
19.06.2025 05:31 Відповісти
 
 