У Словаччині затримали вісьмох осіб у справі про військову допомогу Україні

У Словаччині поліція затримала вісьмох осіб, у тому числі чиновників Міністерства оборони країни, в рамках розслідування Європейської прокуратури (EPPO) щодо можливого нецільового використання коштів, виділених на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У EPPO заявили, що четверо із затриманих були посадовими особами Міністерства оборони Словаччини, а сума неправомірно використаних коштів становила 7,4 млн євро.

Прокуратура підозрює високопосадовців у порушенні бюджетних правил "шляхом надання необґрунтованих замовлень на закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній" на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"EPPO підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що ціна на боєприпаси могла бути завищеною", - йдеться в повідомленні.

У висновках Вищої аудиторської палати Словаччини минулого року зазначалося, що при закупівлі боєприпасів для України були допущені помилки, пов'язані з бюджетними правилами. Цю інформацію було передано до поліції.

Також словацька поліція спробувала затримати колишнього міністра оборони країни Ярослава Надя.