Оккупанты объявили о планах строительства трех заводов в Мариуполе, но до сих пор только грабят промышленность, - горсовет
Российские захватчики заявили о намерениях построить три новых предприятия во временно оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет об электрометаллургическом заводе по переработке металлолома, заводе по производству электрощитовой продукции и заводе газосиликатных блоков.
В то же время в горсовете отметили, что подобные заявления от оккупантов звучат еще с 2022 года, но ни одно из озвученных "восстановлений промышленности" так и не реализовано. Наоборот, россияне только разворовывали промышленные объекты города.
В качестве примера, в горсовете вспомнили судьбу комбината имени Ильича, который передали под контроль Рамзану Кадырову. Вместо возрождения там происходило лишь распиливание конструкций и вывоз оборудования. Аналогичная ситуация с предприятием "Азовмаш", который в 2023 году передали под контроль "Ростеха" - никаких реальных работ до сих пор не зафиксировано.
"Все обещания оккупантов остаются на бумаге. В реальности металлургические предприятия только разворовываются и превращаются в груду металлолома", - резюмировали в горсовете.
що б, раз на місяць розказати нам про якусь люту, нікому не цікаву *****, імітуючи бурхливу діяльність.