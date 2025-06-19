Оккупанты объявили о планах строительства трех заводов в Мариуполе, но до сих пор только грабят промышленность, - горсовет

Российские захватчики заявили о намерениях построить три новых предприятия во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя в своем телеграм-канале

Речь идет об электрометаллургическом заводе по переработке металлолома, заводе по производству электрощитовой продукции и заводе газосиликатных блоков.

В то же время в горсовете отметили, что подобные заявления от оккупантов звучат еще с 2022 года, но ни одно из озвученных "восстановлений промышленности" так и не реализовано. Наоборот, россияне только разворовывали промышленные объекты города.

В качестве примера, в горсовете вспомнили судьбу комбината имени Ильича, который передали под контроль Рамзану Кадырову. Вместо возрождения там происходило лишь распиливание конструкций и вывоз оборудования. Аналогичная ситуация с предприятием "Азовмаш", который в 2023 году передали под контроль "Ростеха" - никаких реальных работ до сих пор не зафиксировано.

"Все обещания оккупантов остаются на бумаге. В реальности металлургические предприятия только разворовываются и превращаются в груду металлолома", - резюмировали в горсовете.

