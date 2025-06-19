РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10463 посетителя онлайн
Новости Оккупация Мариуполя
10 733 5

Оккупанты объявили о планах строительства трех заводов в Мариуполе, но до сих пор только грабят промышленность, - горсовет

Оккупанты распиливают на металлолом Азовмаш в Мариуполе

Российские захватчики заявили о намерениях построить три новых предприятия во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об электрометаллургическом заводе по переработке металлолома, заводе по производству электрощитовой продукции и заводе газосиликатных блоков.

Также читайте: Рашисты распиливают "Азовмаш" на металлолом в оккупированном Мариуполе

В то же время в горсовете отметили, что подобные заявления от оккупантов звучат еще с 2022 года, но ни одно из озвученных "восстановлений промышленности" так и не реализовано. Наоборот, россияне только разворовывали промышленные объекты города.

В качестве примера, в горсовете вспомнили судьбу комбината имени Ильича, который передали под контроль Рамзану Кадырову. Вместо возрождения там происходило лишь распиливание конструкций и вывоз оборудования. Аналогичная ситуация с предприятием "Азовмаш", который в 2023 году передали под контроль "Ростеха" - никаких реальных работ до сих пор не зафиксировано.

"Все обещания оккупантов остаются на бумаге. В реальности металлургические предприятия только разворовываются и превращаются в груду металлолома", - резюмировали в горсовете.

Смотрите также: Россия формирует новые военные базы в Мариупольском районе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

завод (525) Мариуполь (5748) строительство (2008) Донецкая область (10836) Мариупольский район (60)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міськрада Маріуполя як і чинуші по АРК - йдіть працювати на заводи всюди бракує робітників. Коли звільнять окуповані міста та півострів будете знову засідати та отримувати зп.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:08 Ответить
нагадаю, міськрада маріуполя утримується коштами держбюджету, тобто за наші гроші.
що б, раз на місяць розказати нам про якусь люту, нікому не цікаву *****, імітуючи бурхливу діяльність.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:14 Ответить
Я так розумію,що вся адміністративна структура тимчасово окупованих територій,включно з правоохоронною,виконавчою,законодавчою і навіть комунальною збережена,сидить в Києві,отримує зарплату і навіть щось коментує.Ви там що з розуму посходили к...ва ваша мать!Грошей нема куди дівати?!Гроші на озброєння,на дрони,ракети,а тих трутнів позмітати з теплих насижених місць і на передову!
показать весь комментарий
19.06.2025 13:22 Ответить
Ну не про плани грабунку ж оголошувати,їй богу. Це ж кацапи. Вже треба звикати.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:31 Ответить
Міськрада окупованого міста,цікаво,цікаво,єще в світі держави з таким рівнем абсурду та відвертим спорожненям на голови людей цієї держави?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:33 Ответить
 
 