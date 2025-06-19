УКР
Окупанти оголосили про плани будівництва трьох заводів у Маріуполі, але досі лише грабують промисловість, - міськрада

Окупанти розпилюють на металобрухт Азовмаш у Маріуполі

Російські загарбники заявили про наміри збудувати три нові підприємства у тимчасово окупованому Маріуполі

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про електрометалургійний завод із переробки металобрухту, завод із виробництва електрощитової продукції та завод газосилікатних блоків.

Водночас у міськраді наголосили, що подібні заяви від окупантів лунають ще з 2022 року, але жодне з озвучених "відновлень промисловості" так і не реалізоване. Навпаки, росіяни лише розкрадали промислові об’єкти міста.

Як приклад, у міськраді згадали долю комбінату імені Ілліча, який передали під контроль Рамзану Кадирову. Натомість замість відродження там відбувалося лише розпилювання конструкцій і вивезення обладнання. Аналогічна ситуація з підприємством "Азовмаш", який у 2023 році передали під контроль "Ростеху" - жодних реальних робіт досі не зафіксовано.

"Усі обіцянки окупантів залишаються на папері. У реальності металургійні підприємства лише розкрадаються та перетворюються на купу металобрухту", - резюмували в міськраді.

Маріуполь Донецька область
Міськрада Маріуполя як і чинуші по АРК - йдіть працювати на заводи всюди бракує робітників. Коли звільнять окуповані міста та півострів будете знову засідати та отримувати зп.
19.06.2025 13:08 Відповісти
нагадаю, міськрада маріуполя утримується коштами держбюджету, тобто за наші гроші.
що б, раз на місяць розказати нам про якусь люту, нікому не цікаву *****, імітуючи бурхливу діяльність.
19.06.2025 13:14 Відповісти
Я так розумію,що вся адміністративна структура тимчасово окупованих територій,включно з правоохоронною,виконавчою,законодавчою і навіть комунальною збережена,сидить в Києві,отримує зарплату і навіть щось коментує.Ви там що з розуму посходили к...ва ваша мать!Грошей нема куди дівати?!Гроші на озброєння,на дрони,ракети,а тих трутнів позмітати з теплих насижених місць і на передову!
19.06.2025 13:22 Відповісти
Ну не про плани грабунку ж оголошувати,їй богу. Це ж кацапи. Вже треба звикати.
19.06.2025 13:31 Відповісти
Міськрада окупованого міста,цікаво,цікаво,єще в світі держави з таким рівнем абсурду та відвертим спорожненям на голови людей цієї держави?
