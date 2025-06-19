Окупанти оголосили про плани будівництва трьох заводів у Маріуполі, але досі лише грабують промисловість, - міськрада

Російські загарбники заявили про наміри збудувати три нові підприємства у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про електрометалургійний завод із переробки металобрухту, завод із виробництва електрощитової продукції та завод газосилікатних блоків.

Водночас у міськраді наголосили, що подібні заяви від окупантів лунають ще з 2022 року, але жодне з озвучених "відновлень промисловості" так і не реалізоване. Навпаки, росіяни лише розкрадали промислові об’єкти міста.

Як приклад, у міськраді згадали долю комбінату імені Ілліча, який передали під контроль Рамзану Кадирову. Натомість замість відродження там відбувалося лише розпилювання конструкцій і вивезення обладнання. Аналогічна ситуація з підприємством "Азовмаш", який у 2023 році передали під контроль "Ростеху" - жодних реальних робіт досі не зафіксовано.

"Усі обіцянки окупантів залишаються на папері. У реальності металургійні підприємства лише розкрадаються та перетворюються на купу металобрухту", - резюмували в міськраді.

