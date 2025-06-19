После передачи F-16 новым приоритетом Нидерландов станет поставка Украине дронов, - Брекельманс

Нидерланды поставили Украине все системы вооружения или типы оборудования, которые только можно представить.

Об этом заявил министр обороны Рубен Брекельманс в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о наших приоритетах, мы начали со шлемов и ракет Stinger, затем Patriot и их элементов, впоследствии главным приоритетом стали истребители F-16. Они остаются важными", - сказал он.

По словам Брекельманса, Нидерланды передали все 24 истребителя, но также продолжают поставлять боеприпасы, запчасти, проводить учения.

"Сейчас нашим новым приоритетом являются дроны, в основном - более сложные. То есть не простые FPV-дроны, а более усовершенствованные. Мы также продолжаем поставлять средства противовоздушной обороны, бронетехнику, различные типы боеприпасов, топливо - все, что нужно. В целом, мы оказываем помощь на сумму около 3-3,5 миллиарда евро ежегодно. И мы сказали, что сохраним такой уровень поддержки в 2026 году. Поэтому мы уже пообещали эти деньги.

Поскольку сейчас Украине нужна большая помощь, мы уже использовали 2 миллиарда из нынешних 3,5 миллиарда евро, то есть ускорили помощь. Сейчас нашими приоритетами являются беспилотники. Это противовоздушная оборона, это все, что связано с F-16, а также с морской безопасностью. Две недели назад мы объявили о большом пакете помощи в размере 400 миллионов евро на морскую безопасность. Речь идет о различных типах судов, патрульных катерах - все необходимое для того, чтобы Украина могла защитить свои берега и реку Днепр. И, конечно, надо сделать все, чтобы Россия не могла продвинуться на юге", - пояснил министр.

