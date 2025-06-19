Після передачі F-16 новим пріоритетом Нідерландів стане поставка Україні дронів, - Брекельманс

Нідерланди поставили Україні всі системи озброєння або типи обладнання, які тільки можна уявити.

Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про наші пріоритети, ми почали з шоломів і ракет Stinger, потім Patriot і їхніх елементів, згодом головним пріоритетом стали винищувачі F-16. Вони залишаються важливими", - сказав він.

За словами Брекельманса, Нідерланди передали всі 24 винищувачі, але також продовжують постачати боєприпаси, запчастини, проводити навчання.

Читайте: Міністр оборони Нідерландів Брекельманс про операцію СБУ в Росії: Україна неодноразово дивувала нас

"Нині нашим новим пріоритетом є дрони, здебільшого складніші. Тобто не прості FPV-дрони, а більш удосконалені. Ми також продовжуємо постачати засоби протиповітряної оборони, бронетехніку, різні типи боєприпасів, пальне – усе, що потрібно. Загалом ми надаємо допомогу на суму близько 3-3,5 мільярда євро щороку. І ми сказали, що збережемо такий рівень підтримки у 2026 році. Тож ми вже пообіцяли ці гроші.

Оскільки зараз Україні потрібна більша допомога, ми вже використали 2 мільярди із цьогорічних 3,5 мільярда євро, тобто прискорили допомогу. Зараз нашими пріоритетами є безпілотники. Це протиповітряна оборона, це усе, що пов'язано з F-16, а також із морською безпекою. Два тижні тому ми оголосили про великий пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів євро на морську безпеку. Йдеться про різні типи суден, патрульні катери – усе необхідне для того, щоб Україна могла захистити свої береги та річку Дніпро. І, звичайно, треба зробити все, щоб Росія не могла просунутися на півдні", - пояснив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО засекретить дані про військову допомогу Україні, - Рютте