Трамп - миротворец, который не боится применять силу, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала президента США Дональда Трампа "миротворцем", который "не боится применять силу".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время брифинга 19 июня.

Она сказала, что сейчас можно почувствовать "американскую силу" в отношении войны России против Украины.

"Благодаря этой американской силе и лидерству президента мы видим, что эти две стороны участвуют в прямых переговорах", - отметила Ливитт.

По ее словам, Трамп всегда заинтересован в дипломатическом решении глобальных конфликтов в мире.

"Он - миротворец и главнокомандующий. Он - президент, который придерживается принципа "мир через силу". Поэтому, если появляется возможность для дипломатии, президент всегда воспользуется ею. Но, добавлю, он также не боится применить силу", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в течение двух недель президент США решит, стоит ли наносить удар по Ирану.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль заявил, что дата нового раунда переговоров РФ и Украины будет согласована "на следующей неделе"