Трамп - миротворец, который не боится применять силу, - Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала президента США Дональда Трампа "миротворцем", который "не боится применять силу".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время брифинга 19 июня.
Она сказала, что сейчас можно почувствовать "американскую силу" в отношении войны России против Украины.
"Благодаря этой американской силе и лидерству президента мы видим, что эти две стороны участвуют в прямых переговорах", - отметила Ливитт.
По ее словам, Трамп всегда заинтересован в дипломатическом решении глобальных конфликтов в мире.
"Он - миротворец и главнокомандующий. Он - президент, который придерживается принципа "мир через силу". Поэтому, если появляется возможность для дипломатии, президент всегда воспользуется ею. Но, добавлю, он также не боится применить силу", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, в течение двух недель президент США решит, стоит ли наносить удар по Ирану.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо нічого нового вона не сказала - у кожній країні війну розпочинає "мністерство оборони", бо в жодній немає "міністерства нападу".
Не має слів...
Коли американцям це надоїло, вони привели до влади Трампа… І росіяни зрозуміли, що їх Путін - лише жалюгідний дилетант…
*
- Куме! Новину чули?
- - Яку? В США з»явилися такі самі «жополизи», як і у нас… Правда, портрети бісером, як «Блазню», не вишивають, але одна навіжена, з Палати представників, уже внесла пропозицію - призначить день народження Трампа, як державне свято США.
- - А яка мотивація?
- - Ну, є ж в США державне свято - день народження Джорджа Вашингтона, як засновника США…
- А Трамп що видатного зробив?
- - А він - «Засновник «Золотого віку» США…
- - Гм… Дивно… «Золотий вік» ще не почався (і, не відомо, чи почнеться взагалі) - а свято вже хочуть призначить… Зеленський від заздрощів удавиться…
*
- Да что вы понимаете в мировой политике?!!! Наш президент Трамп - «посланец мира»!!!
- Ага… «Посланец»… Потому что его ***** посылают уже по всему миру…
Хоча, на мокші такі самі спікери, машка захерова вчить їх мабуть
Штати взагалі можуть тільки , як і расія напасти на якусь слабку країну, а Іран більше сорока років готувався до війни, і це дуже величезна країна , гірська країна - а гори це природний укреп район.
-- Куме, прокиньтеся, ви обісралися!
-- А я і не спав.
Правда там про це не знають, но то таке, головне шось ляпнути 😁
https://www.unian.ua/world/indiya-pakistan-modi-zaperechiv-trampu-shcho-ssha-buli-poserednikom-u-pripinenni-vognyu-mizh-krajinami-13041795.html
Так і з Трампа, такий же миролюбнць, як і з його дрючбана, з московії, прутіна!!! Лайно, на мед, не перетвореця!!
Тільки уся ця так-звана "сила" уходить на те, щоб некинутись прилюдно вилизувати х*йлу сраку і ненапудити при цьому від радощів у власні рейтузи...
І взагалі, рудий блазень, який хворіє старечою деменцією маразматик Трампон такий-же блазень як і ЗЕ до 2022 року. Але наш блазень молодий і навчився, як себе вести серед великих дядьків, а старий пирдун Донні невиправний. Наш не боїться поїхати на фронт, а старий пирдун Донні вміє тільки кукурікати, шо він дуже крутий, а на ділі став посмїховиськом.
а мага-уйопки ще й повірять (для них все шо по foxnews - значить правда)
Трамп - "миротворець", який грозиться застосовувати силу проти слабших... Канада, Панама, Данія..
Але чомусь до Куби у Трампа немає претензій...
Трамп Боїться Путіна...
До Ірану за спиною Ізраїлю став сміливішим...
---------------------------------------------------------------------------
Это касается только против своего мирного населения.
Хоча це був свідоми вибір амереканців.
якщо америка обрала трампа за обіцянки позупиняти всі війни і повернути всіх американський вояків додому а потім пішла на війну з іраном бо так хоче трамп то хто їй винен.