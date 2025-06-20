РУС
Трамп - миротворец, который не боится применять силу, - Белый дом

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала президента США Дональда Трампа "миротворцем", который "не боится применять силу".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время брифинга 19 июня.

Она сказала, что сейчас можно почувствовать "американскую силу" в отношении войны России против Украины.

"Благодаря этой американской силе и лидерству президента мы видим, что эти две стороны участвуют в прямых переговорах", - отметила Ливитт.

По ее словам, Трамп всегда заинтересован в дипломатическом решении глобальных конфликтов в мире.

"Он - миротворец и главнокомандующий. Он - президент, который придерживается принципа "мир через силу". Поэтому, если появляется возможность для дипломатии, президент всегда воспользуется ею. Но, добавлю, он также не боится применить силу", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в течение двух недель президент США решит, стоит ли наносить удар по Ирану.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль заявил, что дата нового раунда переговоров РФ и Украины будет согласована "на следующей неделе"

+43
трамп - маразматик, який не пам'ятає ввечері, що казав вранці
20.06.2025 08:41 Ответить
+28
Трамп брехун та лицемір...
20.06.2025 08:45 Ответить
+25
Да сцикло ваш Трамп.
20.06.2025 08:46 Ответить
трамп - маразматик, який не пам'ятає ввечері, що казав вранці
20.06.2025 08:41 Ответить
Пiстоболець
20.06.2025 08:55 Ответить
Двотижневий триндоборець.
20.06.2025 09:56 Ответить
TACO - Trump always chickens out
20.06.2025 11:08 Ответить
*********...Однако!
20.06.2025 08:42 Ответить
Вся та шантропа, яка голосувала за рижого лідора її підтримає. А РЕШТА РИЖОМУ НЕЦІКАВА.
20.06.2025 09:00 Ответить
Гляньте на її "вбитий" пластикою ніс. Реально Гуль із Фолаута. Ну що розумного вона може донести суспільству?
20.06.2025 09:14 Ответить
Бідна Америка , за що їй таке випробування?
20.06.2025 08:43 Ответить
20.06.2025 08:44 Ответить
Реально - це гумор.
Бо нічого нового вона не сказала - у кожній країні війну розпочинає "мністерство оборони", бо в жодній немає "міністерства нападу".
20.06.2025 12:25 Ответить
Трамп брехун та лицемір...
20.06.2025 08:45 Ответить
Зате з овального кабінету зробив оральний
20.06.2025 09:42 Ответить
анальний
20.06.2025 10:11 Ответить
Най-най-величніший "миротворець"....
Не має слів...
20.06.2025 08:45 Ответить
Да сцикло ваш Трамп.
20.06.2025 08:46 Ответить
Коли росіяни вирішили довести світу свою значущість, вони привели до влади Путіна, який вже два десятки років проводить політику «Держите меня четверо, а пятый - за ноги!...»

Коли американцям це надоїло, вони привели до влади Трампа… І росіяни зрозуміли, що їх Путін - лише жалюгідний дилетант…

*

- Куме! Новину чули?

- - Яку? В США з»явилися такі самі «жополизи», як і у нас… Правда, портрети бісером, як «Блазню», не вишивають, але одна навіжена, з Палати представників, уже внесла пропозицію - призначить день народження Трампа, як державне свято США.

- - А яка мотивація?

- - Ну, є ж в США державне свято - день народження Джорджа Вашингтона, як засновника США…

- А Трамп що видатного зробив?

- - А він - «Засновник «Золотого віку» США…

- - Гм… Дивно… «Золотий вік» ще не почався (і, не відомо, чи почнеться взагалі) - а свято вже хочуть призначить… Зеленський від заздрощів удавиться…


*
- Да что вы понимаете в мировой политике?!!! Наш президент Трамп - «посланец мира»!!!

- Ага… «Посланец»… Потому что его ***** посылают уже по всему миру…

20.06.2025 09:45 Ответить
Ахахахахаххахаха .... Більше добавити нічого ))))))))
20.06.2025 08:47 Ответить
Її за це бакси платять
20.06.2025 08:50 Ответить
трамп недоумок який ******** публічно обмазуватись лайном
20.06.2025 08:51 Ответить
Навіть коментувати цю шизоїдну маячню немає ніякого смислу,вони там всі живуть у своїй хворії "реально сті", синдром Данінга-Крюгера у всій своїй красі.
20.06.2025 08:52 Ответить
А їй самій не соромно за такі слова?
Хоча, на мокші такі самі спікери, машка захерова вчить їх мабуть
20.06.2025 08:53 Ответить
Запитувати проститутку, журналіста, політика про не соромно...
20.06.2025 08:56 Ответить
Трамп- старенький дідуган, брехливий, боягуз, любить собою милуватись, але боїться відповідальності.
20.06.2025 08:54 Ответить
Вона забула додати в кінці: - "Мамой клянусь!"...
20.06.2025 08:55 Ответить
Або :" век воли не видать", як її навчили у ху...лостані
20.06.2025 09:40 Ответить
Шиза безнадійна! Прикро і невчасно...
20.06.2025 08:56 Ответить
Я слухала її пряму промову. Було очевидно, що їй непросто соромно. Вона ригати хотіла при кожному сказаному нею слові. Не підіймала очей. А потім, через те, що її відверто стали гнобити журналісти за цю маячню, вона замкнулася і виглядала дуже жалко, не маючі жодного аргументу вскрітій журналіста и маячні яку вона змушено несла. Вона вкінці таки дала зрозуміти, що змушена нести цю ахінею виключно як папуга в клітці.
20.06.2025 14:07 Ответить
20.06.2025 08:56 Ответить
Нагород мало. Мають бути до низу, до кромки штанин спередуі ззаду, і від Китаю з кндр та ірану!
20.06.2025 14:09 Ответить
"Але через два тижні..."
20.06.2025 09:00 Ответить
Американський уряд - це натуральні шахраї, і саме тому Україна залишилася без ЯЗ, і з документом про гарантії безпеки з підписом президента США.👈
Штати взагалі можуть тільки , як і расія напасти на якусь слабку країну, а Іран більше сорока років готувався до війни, і це дуже величезна країна , гірська країна - а гори це природний укреп район.
20.06.2025 09:00 Ответить
Та не ганьбиться та заспокойтесь ви вже з тим Будапештським Меморандумом. Візьміть врешті решт та прочитайте його. Там усього 6 пунктів. Так, звісно у Америки були своі інтереси у цьому (бо більшість тих ракет залишались націленими на неі) Але хто ж нам доктор що ми самі відмовились від пропозиціі США про прискорений вступ до НАТО взамін на відмову від ЯЗ та з щасливими очима підписали по суті пустий аркуш паперу, проти те що американці попереджали і про відсувтність гарантій захисту у цьому документі? Якщо лоханулись тоді як останні дурні- то це треба зрозуміти і визнати а не звинувачувати всіх і вся навколо як це робить постійно зеленський.....
20.06.2025 16:11 Ответить
післЯ того,як "трамбло",чи то "американське прорашистське "тріпло" більше як 100 днів допомагає куйлу вбивати українців і знищувати Україну .пообіцявши закінчити війну за 24 години ,він лицемірний ,брехливий світовий негідник ,співучасник рашистської бойні куйла , в Україні
20.06.2025 09:02 Ответить
Живуть в театрі абсурду і вважають,що всі мають так жити.
20.06.2025 09:02 Ответить
якісь перекладачі не кваліфіковані у двох словах стільки помилок - "Він - миротворець і головнокомандувач" а речниця сказала - "Він - мудозвонець і говнокомандувач" а в кінці промови ще й уточнила що він сцикло.....
20.06.2025 09:07 Ответить
Заява речниці білого дому виставляє трампа позориськом як у тому анекдоті:
-- Куме, прокиньтеся, ви обісралися!
-- А я і не спав.
20.06.2025 09:07 Ответить
Ця тупа вівця всіма способами намагається довести що трампон при тямі. Виходить не дуже. Краще б думали що робити з венсом на посаді президента. Але ж воно така безпринципна тварина що без господаря буде тявкати те, про що скаже більшість.
20.06.2025 09:09 Ответить
Десь тихо заплакав Оруелл...
20.06.2025 09:12 Ответить
А можна поцікавитися, який конфлікт цей "пісмейкер" припинив? Хоч один?
20.06.2025 09:12 Ответить
Він же сказав: конфлікт Індії та Пакистану.
Правда там про це не знають, но то таке, головне шось ляпнути 😁
20.06.2025 09:39 Ответить
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у розмові із президентом США Дональдом Трампом заперечив, що припинення вогню між Індією та Пакистаном відбулося за посередництва США. Про це повідомляє Reuters.

https://www.unian.ua/world/indiya-pakistan-modi-zaperechiv-trampu-shcho-ssha-buli-poserednikom-u-pripinenni-vognyu-mizh-krajinami-13041795.html
20.06.2025 09:56 Ответить
Зачекай "два тижні"... Євреї заженуть Іран в кам"яний вік, і Трамп виступить вперед, ударить себе ногою в груди, і заявить, що це сталося саме з-за його "миротворчих зусиль"... Іде повтор карикатури Херлуфа бідструпа - "Гуманізм"... Там бульдог нападає на хлопчика. Поважна "фру" стоїть поряд і "жахається"... Пацан, порваний та закривавлений, дотягується до цеглини, і розбиває голову собаці. Собака валяється з розбитою головою, а "фру" лає пацана за "жорстокість". Карикатура була намальована після початку ІІ СВітової війни. В ролі пса зображалися Німеччина та Радянський Союз. В ролі хлопчика - народи, що дали відсіч агресорам... А в ролі "фру" - "стара добра Європа"...
20.06.2025 09:58 Ответить
Скільки не кажи, слово халва, а в роті, гіркий полин!!
Так і з Трампа, такий же миролюбнць, як і з його дрючбана, з московії, прутіна!!! Лайно, на мед, не перетвореця!!
20.06.2025 09:13 Ответить
Чомусь не дивно, що в трапа Краснова знайшлась своя манька.
20.06.2025 09:15 Ответить
рудий куколд відсмоктує у пуйла по повній. омерику вже посилаютьна йух всі кому не лінь
20.06.2025 09:19 Ответить
Все ж таки, хабалка - це інтернаціональне поняття
20.06.2025 09:20 Ответить
Він миротворець який не побоїться застосувати силу, десь через тижня два, побачим, я так думаю (с).
20.06.2025 09:21 Ответить
Потім скаже що пожартував.
20.06.2025 14:22 Ответить
Оце лизнула, так лизнула діду... Мабуть і сніданок на смак скуштувала.
20.06.2025 09:25 Ответить
Яке марення !
20.06.2025 09:25 Ответить
Самый смешной анекдот за последние годы🥹😂
20.06.2025 09:26 Ответить
В Білому Дурдомі вже всі збожеволіли. Потрібно його закривати і проводити там дезинфекцію від скажених пацюків
20.06.2025 09:29 Ответить
Ага...
Тільки уся ця так-звана "сила" уходить на те, щоб некинутись прилюдно вилизувати х*йлу сраку і ненапудити при цьому від радощів у власні рейтузи...
20.06.2025 09:33 Ответить
За півкроку до святого…, очікуємо канонізації…
20.06.2025 09:33 Ответить
Такій як ху...ло, погрожує тільки слабкішим, да і то, якщо щось буде пам'ятати з ранку
20.06.2025 09:36 Ответить
Речниця Білого дому Керолайн Левітт нагадує мені Юльку Пендель... не так, здається Мендель, яка коментувала і возвеличувала всі висери буби криворіжського. Це вона назвала блазня найвеличнішим.
І взагалі, рудий блазень, який хворіє старечою деменцією маразматик Трампон такий-же блазень як і ЗЕ до 2022 року. Але наш блазень молодий і навчився, як себе вести серед великих дядьків, а старий пирдун Донні невиправний. Наш не боїться поїхати на фронт, а старий пирдун Донні вміє тільки кукурікати, шо він дуже крутий, а на ділі став посмїховиськом.
20.06.2025 09:39 Ответить
занадто товстий тролінг від білого дому .

а мага-уйопки ще й повірять (для них все шо по foxnews - значить правда)
20.06.2025 09:40 Ответить
Трамп - миротворець, який не боїться застосовувати силу, - Білий дім.

Трамп - "миротворець", який грозиться застосовувати силу проти слабших... Канада, Панама, Данія..

Але чомусь до Куби у Трампа немає претензій...

Трамп Боїться Путіна...

До Ірану за спиною Ізраїлю став сміливішим...
20.06.2025 09:44 Ответить
Тампон - чмо і сцикло!!!!
20.06.2025 09:44 Ответить
Отаку послицю або посолку потрібно було засилати до Трампа, а не свиноматку Маркарову
20.06.2025 09:49 Ответить
Угу..Старий сутенер Трумп не дозволить своїй секретутці обжиратись варениками у власному ресторані.

20.06.2025 10:51 Ответить
Трамп -старий,недолугий сирун не меліть дурницю.
20.06.2025 09:49 Ответить
Може, й не боїться. Але про це нікому не каже.
20.06.2025 09:50 Ответить
Раніше у штатах дуполизанням президентів не займались. А це щоб вийти і привселюдно, як кремлівські шавки ***** обсмоктують...
20.06.2025 09:53 Ответить
і кого цей довбень умиротворив
20.06.2025 09:57 Ответить
Так трампакс миротворець чи шакал? На запах мерця прискакав! Воно, навіть куйла боїться...
20.06.2025 09:58 Ответить
Голубь мира, который своим пометом весь мир обделал и сам обделался.
20.06.2025 09:58 Ответить
Трамп - ... не боїться застосовувати силу, - Білий дім
---------------------------------------------------------------------------
Это касается только против своего мирного населения.
20.06.2025 10:00 Ответить
Да він сцить навіть санкції проти рашки вводити!
20.06.2025 10:00 Ответить
В союзники ?
20.06.2025 10:01 Ответить
на болотах в новостной ленте появилось что Илон Маск запросил убежище в рф
20.06.2025 10:07 Ответить
Трамп завжди готовий застосувати силу, але за два тижні
20.06.2025 10:11 Ответить
Пруфів, звичайно нема. Як нема і миротворця, який за потреби може застосувати силу на прізвище Трамп.
20.06.2025 10:23 Ответить
Через две три недели..
20.06.2025 10:24 Ответить
Трамп та його Кабінет вже стільки раз обі"рався з своіми зовні політичними висловлюваннями та діями, що можно сказати - БОЖЕ рятуй Америку та Світ.
Хоча це був свідоми вибір амереканців.
20.06.2025 10:43 Ответить
Двонедільне позорище сша
20.06.2025 10:44 Ответить
Скоріше війнотворець.
20.06.2025 11:04 Ответить
2х2=5 а через 2 недели =7
20.06.2025 11:05 Ответить
якщо дівка слабка на передок і дає всьому селі тільки за обіцянку женитися то хто їй винуватий.
якщо америка обрала трампа за обіцянки позупиняти всі війни і повернути всіх американський вояків додому а потім пішла на війну з іраном бо так хоче трамп то хто їй винен.
20.06.2025 11:09 Ответить
БЛА БЛА БЛА!ТАК ДАВАЙ!
20.06.2025 11:10 Ответить
Це вона так прикалується?
20.06.2025 11:56 Ответить
Звучить як смішний анекдот.От тільки українцям зовсім не смішно.Бо своїми тупими заявами Трамп тільки заохочує цього виродка путлєра продовжувати цю війну
20.06.2025 11:56 Ответить
Здається не тільки Трамп страждає на маразм,а вся його команда.Він міг би бути миротворцем якби був рішучішим,тоді і пуйло цілував би йому дупу в прямому ефірі.А так він балаболістій чим Зеленський.
20.06.2025 12:39 Ответить
миротворец или г.вно на палочке?
20.06.2025 12:39 Ответить
Ото лизнула.
20.06.2025 14:01 Ответить
Мабуть Америка ніколи не була такою примітивною як при Трампі з його '********'.
20.06.2025 14:18 Ответить
Злизала все що Срамп наклав. Не баба, а асінізатор.
20.06.2025 14:28 Ответить
Він каже навіть що Індію і Пакістан він зараз примусив до миру....
20.06.2025 16:15 Ответить
Новини про Трампа викликають блювотну реакцію - стараюсь не читати взагалі
20.06.2025 21:44 Ответить
це промову їм кацапи написали?? чисто їх стиль
21.06.2025 01:32 Ответить
 
 