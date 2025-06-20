Трамп - миротворець, який не боїться застосовувати силу, - Білий дім.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала президента США Дональда Трампа "миротворцем", який "не боїться застосовувати силу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу 19 червня.

Вона сказала, що зараз можна відчути "американську силу" щодо війни Росії проти України.

"Завдяки цій американській силі та лідерству президента ми бачимо, що ці дві сторони беруть участь у прямих переговорах", — зазначила Левітт.

За її словами, Трамп завжди зацікавлений у дипломатичному розв’язанні глобальних конфліктів у світі.

"Він - миротворець і головнокомандувач. Він - президент, який дотримується принципу "мир через силу". Тож, якщо з’являється можливість для дипломатії, президент завжди скористається нею. Але, додам, він також не боїться застосувати силу", - додала речниця.

Нагадаємо, протягом двох тижнів президент США вирішить, чи варто завдавати удару по Ірану.

