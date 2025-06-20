УКР
Трамп - миротворець, який не боїться застосовувати силу, - Білий дім

речниця Білого дому Керолайн Левітт

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала президента США Дональда Трампа "миротворцем", який "не боїться застосовувати силу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила  під час брифінгу 19 червня.

Вона сказала, що зараз можна відчути "американську силу" щодо війни Росії проти України.

"Завдяки цій американській силі та лідерству президента ми бачимо, що ці дві сторони беруть участь у прямих переговорах", — зазначила Левітт.

За її словами, Трамп завжди зацікавлений у дипломатичному розв’язанні глобальних конфліктів у світі.

"Він - миротворець і головнокомандувач. Він - президент, який дотримується принципу "мир через силу". Тож, якщо з’являється можливість для дипломатії, президент завжди скористається нею. Але, додам, він також не боїться застосувати силу", - додала речниця.

Нагадаємо,  протягом двох тижнів президент США вирішить, чи варто завдавати удару по Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль заявив, що дату нового раунду перемовин РФ та України узгодять "наступного тижня"

+43
трамп - маразматик, який не пам'ятає ввечері, що казав вранці
20.06.2025 08:41 Відповісти
+28
Трамп брехун та лицемір...
20.06.2025 08:45 Відповісти
+25
Да сцикло ваш Трамп.
20.06.2025 08:46 Відповісти
трамп - маразматик, який не пам'ятає ввечері, що казав вранці
20.06.2025 08:41 Відповісти
Пiстоболець
20.06.2025 08:55 Відповісти
Двотижневий триндоборець.
20.06.2025 09:56 Відповісти
TACO - Trump always chickens out
20.06.2025 11:08 Відповісти
*********...Однако!
20.06.2025 08:42 Відповісти
Вся та шантропа, яка голосувала за рижого лідора її підтримає. А РЕШТА РИЖОМУ НЕЦІКАВА.
20.06.2025 09:00 Відповісти
Гляньте на її "вбитий" пластикою ніс. Реально Гуль із Фолаута. Ну що розумного вона може донести суспільству?
20.06.2025 09:14 Відповісти
Бідна Америка , за що їй таке випробування?
20.06.2025 08:43 Відповісти
20.06.2025 08:44 Відповісти
Реально - це гумор.
Бо нічого нового вона не сказала - у кожній країні війну розпочинає "мністерство оборони", бо в жодній немає "міністерства нападу".
20.06.2025 12:25 Відповісти
Трамп брехун та лицемір...
20.06.2025 08:45 Відповісти
Зате з овального кабінету зробив оральний
20.06.2025 09:42 Відповісти
анальний
20.06.2025 10:11 Відповісти
Най-най-величніший "миротворець"....
Не має слів...
20.06.2025 08:45 Відповісти
Да сцикло ваш Трамп.
20.06.2025 08:46 Відповісти
Коли росіяни вирішили довести світу свою значущість, вони привели до влади Путіна, який вже два десятки років проводить політику «Держите меня четверо, а пятый - за ноги!...»

Коли американцям це надоїло, вони привели до влади Трампа… І росіяни зрозуміли, що їх Путін - лише жалюгідний дилетант…

*

- Куме! Новину чули?

- - Яку? В США з»явилися такі самі «жополизи», як і у нас… Правда, портрети бісером, як «Блазню», не вишивають, але одна навіжена, з Палати представників, уже внесла пропозицію - призначить день народження Трампа, як державне свято США.

- - А яка мотивація?

- - Ну, є ж в США державне свято - день народження Джорджа Вашингтона, як засновника США…

- А Трамп що видатного зробив?

- - А він - «Засновник «Золотого віку» США…

- - Гм… Дивно… «Золотий вік» ще не почався (і, не відомо, чи почнеться взагалі) - а свято вже хочуть призначить… Зеленський від заздрощів удавиться…


*
- Да что вы понимаете в мировой политике?!!! Наш президент Трамп - «посланец мира»!!!

- Ага… «Посланец»… Потому что его ***** посылают уже по всему миру…

20.06.2025 09:45 Відповісти
Ахахахахаххахаха .... Більше добавити нічого ))))))))
20.06.2025 08:47 Відповісти
Її за це бакси платять
20.06.2025 08:50 Відповісти
трамп недоумок який ******** публічно обмазуватись лайном
20.06.2025 08:51 Відповісти
Навіть коментувати цю шизоїдну маячню немає ніякого смислу,вони там всі живуть у своїй хворії "реально сті", синдром Данінга-Крюгера у всій своїй красі.
20.06.2025 08:52 Відповісти
А їй самій не соромно за такі слова?
Хоча, на мокші такі самі спікери, машка захерова вчить їх мабуть
20.06.2025 08:53 Відповісти
Запитувати проститутку, журналіста, політика про не соромно...
20.06.2025 08:56 Відповісти
Трамп- старенький дідуган, брехливий, боягуз, любить собою милуватись, але боїться відповідальності.
20.06.2025 08:54 Відповісти
Вона забула додати в кінці: - "Мамой клянусь!"...
20.06.2025 08:55 Відповісти
Або :" век воли не видать", як її навчили у ху...лостані
20.06.2025 09:40 Відповісти
Шиза безнадійна! Прикро і невчасно...
20.06.2025 08:56 Відповісти
Я слухала її пряму промову. Було очевидно, що їй непросто соромно. Вона ригати хотіла при кожному сказаному нею слові. Не підіймала очей. А потім, через те, що її відверто стали гнобити журналісти за цю маячню, вона замкнулася і виглядала дуже жалко, не маючі жодного аргументу вскрітій журналіста и маячні яку вона змушено несла. Вона вкінці таки дала зрозуміти, що змушена нести цю ахінею виключно як папуга в клітці.
20.06.2025 14:07 Відповісти
20.06.2025 08:56 Відповісти
Нагород мало. Мають бути до низу, до кромки штанин спередуі ззаду, і від Китаю з кндр та ірану!
20.06.2025 14:09 Відповісти
"Але через два тижні..."
20.06.2025 09:00 Відповісти
Американський уряд - це натуральні шахраї, і саме тому Україна залишилася без ЯЗ, і з документом про гарантії безпеки з підписом президента США.👈
Штати взагалі можуть тільки , як і расія напасти на якусь слабку країну, а Іран більше сорока років готувався до війни, і це дуже величезна країна , гірська країна - а гори це природний укреп район.
20.06.2025 09:00 Відповісти
Та не ганьбиться та заспокойтесь ви вже з тим Будапештським Меморандумом. Візьміть врешті решт та прочитайте його. Там усього 6 пунктів. Так, звісно у Америки були своі інтереси у цьому (бо більшість тих ракет залишались націленими на неі) Але хто ж нам доктор що ми самі відмовились від пропозиціі США про прискорений вступ до НАТО взамін на відмову від ЯЗ та з щасливими очима підписали по суті пустий аркуш паперу, проти те що американці попереджали і про відсувтність гарантій захисту у цьому документі? Якщо лоханулись тоді як останні дурні- то це треба зрозуміти і визнати а не звинувачувати всіх і вся навколо як це робить постійно зеленський.....
20.06.2025 16:11 Відповісти
післЯ того,як "трамбло",чи то "американське прорашистське "тріпло" більше як 100 днів допомагає куйлу вбивати українців і знищувати Україну .пообіцявши закінчити війну за 24 години ,він лицемірний ,брехливий світовий негідник ,співучасник рашистської бойні куйла , в Україні
20.06.2025 09:02 Відповісти
Живуть в театрі абсурду і вважають,що всі мають так жити.
20.06.2025 09:02 Відповісти
якісь перекладачі не кваліфіковані у двох словах стільки помилок - "Він - миротворець і головнокомандувач" а речниця сказала - "Він - мудозвонець і говнокомандувач" а в кінці промови ще й уточнила що він сцикло.....
20.06.2025 09:07 Відповісти
Заява речниці білого дому виставляє трампа позориськом як у тому анекдоті:
-- Куме, прокиньтеся, ви обісралися!
-- А я і не спав.
20.06.2025 09:07 Відповісти
Ця тупа вівця всіма способами намагається довести що трампон при тямі. Виходить не дуже. Краще б думали що робити з венсом на посаді президента. Але ж воно така безпринципна тварина що без господаря буде тявкати те, про що скаже більшість.
20.06.2025 09:09 Відповісти
Десь тихо заплакав Оруелл...
20.06.2025 09:12 Відповісти
А можна поцікавитися, який конфлікт цей "пісмейкер" припинив? Хоч один?
20.06.2025 09:12 Відповісти
Він же сказав: конфлікт Індії та Пакистану.
Правда там про це не знають, но то таке, головне шось ляпнути 😁
20.06.2025 09:39 Відповісти
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у розмові із президентом США Дональдом Трампом заперечив, що припинення вогню між Індією та Пакистаном відбулося за посередництва США. Про це повідомляє Reuters.

https://www.unian.ua/world/indiya-pakistan-modi-zaperechiv-trampu-shcho-ssha-buli-poserednikom-u-pripinenni-vognyu-mizh-krajinami-13041795.html
20.06.2025 09:56 Відповісти
Зачекай "два тижні"... Євреї заженуть Іран в кам"яний вік, і Трамп виступить вперед, ударить себе ногою в груди, і заявить, що це сталося саме з-за його "миротворчих зусиль"... Іде повтор карикатури Херлуфа бідструпа - "Гуманізм"... Там бульдог нападає на хлопчика. Поважна "фру" стоїть поряд і "жахається"... Пацан, порваний та закривавлений, дотягується до цеглини, і розбиває голову собаці. Собака валяється з розбитою головою, а "фру" лає пацана за "жорстокість". Карикатура була намальована після початку ІІ СВітової війни. В ролі пса зображалися Німеччина та Радянський Союз. В ролі хлопчика - народи, що дали відсіч агресорам... А в ролі "фру" - "стара добра Європа"...
20.06.2025 09:58 Відповісти
Скільки не кажи, слово халва, а в роті, гіркий полин!!
Так і з Трампа, такий же миролюбнць, як і з його дрючбана, з московії, прутіна!!! Лайно, на мед, не перетвореця!!
20.06.2025 09:13 Відповісти
Чомусь не дивно, що в трапа Краснова знайшлась своя манька.
20.06.2025 09:15 Відповісти
рудий куколд відсмоктує у пуйла по повній. омерику вже посилаютьна йух всі кому не лінь
20.06.2025 09:19 Відповісти
Все ж таки, хабалка - це інтернаціональне поняття
20.06.2025 09:20 Відповісти
Він миротворець який не побоїться застосувати силу, десь через тижня два, побачим, я так думаю (с).
20.06.2025 09:21 Відповісти
Потім скаже що пожартував.
20.06.2025 14:22 Відповісти
Оце лизнула, так лизнула діду... Мабуть і сніданок на смак скуштувала.
20.06.2025 09:25 Відповісти
Яке марення !
20.06.2025 09:25 Відповісти
Самый смешной анекдот за последние годы🥹😂
20.06.2025 09:26 Відповісти
В Білому Дурдомі вже всі збожеволіли. Потрібно його закривати і проводити там дезинфекцію від скажених пацюків
20.06.2025 09:29 Відповісти
Ага...
Тільки уся ця так-звана "сила" уходить на те, щоб некинутись прилюдно вилизувати х*йлу сраку і ненапудити при цьому від радощів у власні рейтузи...
20.06.2025 09:33 Відповісти
За півкроку до святого…, очікуємо канонізації…
20.06.2025 09:33 Відповісти
Такій як ху...ло, погрожує тільки слабкішим, да і то, якщо щось буде пам'ятати з ранку
20.06.2025 09:36 Відповісти
Речниця Білого дому Керолайн Левітт нагадує мені Юльку Пендель... не так, здається Мендель, яка коментувала і возвеличувала всі висери буби криворіжського. Це вона назвала блазня найвеличнішим.
І взагалі, рудий блазень, який хворіє старечою деменцією маразматик Трампон такий-же блазень як і ЗЕ до 2022 року. Але наш блазень молодий і навчився, як себе вести серед великих дядьків, а старий пирдун Донні невиправний. Наш не боїться поїхати на фронт, а старий пирдун Донні вміє тільки кукурікати, шо він дуже крутий, а на ділі став посмїховиськом.
20.06.2025 09:39 Відповісти
занадто товстий тролінг від білого дому .

а мага-уйопки ще й повірять (для них все шо по foxnews - значить правда)
20.06.2025 09:40 Відповісти
Трамп - миротворець, який не боїться застосовувати силу, - Білий дім.

Трамп - "миротворець", який грозиться застосовувати силу проти слабших... Канада, Панама, Данія..

Але чомусь до Куби у Трампа немає претензій...

Трамп Боїться Путіна...

До Ірану за спиною Ізраїлю став сміливішим...
20.06.2025 09:44 Відповісти
Тампон - чмо і сцикло!!!!
20.06.2025 09:44 Відповісти
Отаку послицю або посолку потрібно було засилати до Трампа, а не свиноматку Маркарову
20.06.2025 09:49 Відповісти
Угу..Старий сутенер Трумп не дозволить своїй секретутці обжиратись варениками у власному ресторані.

20.06.2025 10:51 Відповісти
Трамп -старий,недолугий сирун не меліть дурницю.
20.06.2025 09:49 Відповісти
Може, й не боїться. Але про це нікому не каже.
20.06.2025 09:50 Відповісти
Раніше у штатах дуполизанням президентів не займались. А це щоб вийти і привселюдно, як кремлівські шавки ***** обсмоктують...
20.06.2025 09:53 Відповісти
і кого цей довбень умиротворив
20.06.2025 09:57 Відповісти
Так трампакс миротворець чи шакал? На запах мерця прискакав! Воно, навіть куйла боїться...
20.06.2025 09:58 Відповісти
Голубь мира, который своим пометом весь мир обделал и сам обделался.
20.06.2025 09:58 Відповісти
Трамп - ... не боїться застосовувати силу, - Білий дім
---------------------------------------------------------------------------
Это касается только против своего мирного населения.
20.06.2025 10:00 Відповісти
Да він сцить навіть санкції проти рашки вводити!
20.06.2025 10:00 Відповісти
В союзники ?
20.06.2025 10:01 Відповісти
на болотах в новостной ленте появилось что Илон Маск запросил убежище в рф
20.06.2025 10:07 Відповісти
Трамп завжди готовий застосувати силу, але за два тижні
20.06.2025 10:11 Відповісти
Пруфів, звичайно нема. Як нема і миротворця, який за потреби може застосувати силу на прізвище Трамп.
20.06.2025 10:23 Відповісти
Через две три недели..
20.06.2025 10:24 Відповісти
Трамп та його Кабінет вже стільки раз обі"рався з своіми зовні політичними висловлюваннями та діями, що можно сказати - БОЖЕ рятуй Америку та Світ.
Хоча це був свідоми вибір амереканців.
20.06.2025 10:43 Відповісти
Двонедільне позорище сша
20.06.2025 10:44 Відповісти
Скоріше війнотворець.
20.06.2025 11:04 Відповісти
2х2=5 а через 2 недели =7
20.06.2025 11:05 Відповісти
якщо дівка слабка на передок і дає всьому селі тільки за обіцянку женитися то хто їй винуватий.
якщо америка обрала трампа за обіцянки позупиняти всі війни і повернути всіх американський вояків додому а потім пішла на війну з іраном бо так хоче трамп то хто їй винен.
20.06.2025 11:09 Відповісти
БЛА БЛА БЛА!ТАК ДАВАЙ!
20.06.2025 11:10 Відповісти
Це вона так прикалується?
20.06.2025 11:56 Відповісти
Звучить як смішний анекдот.От тільки українцям зовсім не смішно.Бо своїми тупими заявами Трамп тільки заохочує цього виродка путлєра продовжувати цю війну
20.06.2025 11:56 Відповісти
Здається не тільки Трамп страждає на маразм,а вся його команда.Він міг би бути миротворцем якби був рішучішим,тоді і пуйло цілував би йому дупу в прямому ефірі.А так він балаболістій чим Зеленський.
20.06.2025 12:39 Відповісти
миротворец или г.вно на палочке?
20.06.2025 12:39 Відповісти
Ото лизнула.
20.06.2025 14:01 Відповісти
Мабуть Америка ніколи не була такою примітивною як при Трампі з його '********'.
20.06.2025 14:18 Відповісти
Злизала все що Срамп наклав. Не баба, а асінізатор.
20.06.2025 14:28 Відповісти
Він каже навіть що Індію і Пакістан він зараз примусив до миру....
20.06.2025 16:15 Відповісти
Новини про Трампа викликають блювотну реакцію - стараюсь не читати взагалі
20.06.2025 21:44 Відповісти
це промову їм кацапи написали?? чисто їх стиль
21.06.2025 01:32 Відповісти
 
 