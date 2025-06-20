Трамп - миротворець, який не боїться застосовувати силу, - Білий дім
Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала президента США Дональда Трампа "миротворцем", який "не боїться застосовувати силу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу 19 червня.
Вона сказала, що зараз можна відчути "американську силу" щодо війни Росії проти України.
"Завдяки цій американській силі та лідерству президента ми бачимо, що ці дві сторони беруть участь у прямих переговорах", — зазначила Левітт.
За її словами, Трамп завжди зацікавлений у дипломатичному розв’язанні глобальних конфліктів у світі.
"Він - миротворець і головнокомандувач. Він - президент, який дотримується принципу "мир через силу". Тож, якщо з’являється можливість для дипломатії, президент завжди скористається нею. Але, додам, він також не боїться застосувати силу", - додала речниця.
Нагадаємо, протягом двох тижнів президент США вирішить, чи варто завдавати удару по Ірану.
Бо нічого нового вона не сказала - у кожній країні війну розпочинає "мністерство оборони", бо в жодній немає "міністерства нападу".
Не має слів...
Коли американцям це надоїло, вони привели до влади Трампа… І росіяни зрозуміли, що їх Путін - лише жалюгідний дилетант…
*
- Куме! Новину чули?
- - Яку? В США з»явилися такі самі «жополизи», як і у нас… Правда, портрети бісером, як «Блазню», не вишивають, але одна навіжена, з Палати представників, уже внесла пропозицію - призначить день народження Трампа, як державне свято США.
- - А яка мотивація?
- - Ну, є ж в США державне свято - день народження Джорджа Вашингтона, як засновника США…
- А Трамп що видатного зробив?
- - А він - «Засновник «Золотого віку» США…
- - Гм… Дивно… «Золотий вік» ще не почався (і, не відомо, чи почнеться взагалі) - а свято вже хочуть призначить… Зеленський від заздрощів удавиться…
*
- Да что вы понимаете в мировой политике?!!! Наш президент Трамп - «посланец мира»!!!
- Ага… «Посланец»… Потому что его ***** посылают уже по всему миру…
Хоча, на мокші такі самі спікери, машка захерова вчить їх мабуть
Штати взагалі можуть тільки , як і расія напасти на якусь слабку країну, а Іран більше сорока років готувався до війни, і це дуже величезна країна , гірська країна - а гори це природний укреп район.
-- Куме, прокиньтеся, ви обісралися!
-- А я і не спав.
Правда там про це не знають, но то таке, головне шось ляпнути 😁
https://www.unian.ua/world/indiya-pakistan-modi-zaperechiv-trampu-shcho-ssha-buli-poserednikom-u-pripinenni-vognyu-mizh-krajinami-13041795.html
Так і з Трампа, такий же миролюбнць, як і з його дрючбана, з московії, прутіна!!! Лайно, на мед, не перетвореця!!
Тільки уся ця так-звана "сила" уходить на те, щоб некинутись прилюдно вилизувати х*йлу сраку і ненапудити при цьому від радощів у власні рейтузи...
І взагалі, рудий блазень, який хворіє старечою деменцією маразматик Трампон такий-же блазень як і ЗЕ до 2022 року. Але наш блазень молодий і навчився, як себе вести серед великих дядьків, а старий пирдун Донні невиправний. Наш не боїться поїхати на фронт, а старий пирдун Донні вміє тільки кукурікати, шо він дуже крутий, а на ділі став посмїховиськом.
а мага-уйопки ще й повірять (для них все шо по foxnews - значить правда)
Трамп - "миротворець", який грозиться застосовувати силу проти слабших... Канада, Панама, Данія..
Але чомусь до Куби у Трампа немає претензій...
Трамп Боїться Путіна...
До Ірану за спиною Ізраїлю став сміливішим...
---------------------------------------------------------------------------
Это касается только против своего мирного населения.
Хоча це був свідоми вибір амереканців.
якщо америка обрала трампа за обіцянки позупиняти всі війни і повернути всіх американський вояків додому а потім пішла на війну з іраном бо так хоче трамп то хто їй винен.