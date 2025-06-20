Украина не получила отказа Болгарии по продаже реакторов для Хмельницкой АЭС, - Галущенко

Вопрос покупки ядерных реакторов у Болгарии для Хмельницкой АЭС остается открытым - Украина до сих пор не получила официального отказа о продаже.

Об этом сообщил министр энергетики во время заседания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".

"На самом деле вопрос не закрыт, у нас нет официального отказа Болгарии продолжать переговоры. Сейчас интенсифицировался процесс переговоров", - отметил он.

По словам министра, переговорный процесс сейчас активизировался. Предыдущая пауза в переговорах была связана с политической ситуацией в Болгарии. В украинском правительстве сейчас ищут пути для разблокирования этого энергетического проекта.

Речь идет о покупке оборудования для достройки энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, которая является стратегической для усиления энергетической независимости Украины.

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить у Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов относительно функционирования рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, который позволяет покупку реакторов.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства за сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 - на 25%.

11 февраля парламент поддержал закупку двух реакторов для Хмельницкой АЭС.

В правительстве Болгарии говорят, что не будут продавать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС

