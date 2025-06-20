УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9539 відвідувачів онлайн
Новини Реактори для Хмельницької АЕС
15 241 22

Україна не отримала відмови Болгарії щодо продажу реакторів для Хмельницької АЕС, - Галущенко

РФ запустила "шахед", який пролетів біля Хмельницької АЕС

Питання купівлі ядерних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС залишається відкритим - Україна досі не отримала офіційної відмови щодо продажу.

Про це повідомив міністр енергетики під час засідання Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП".

"Насправді питання не закрите, у нас немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. Зараз інтенсифікувався процес перемовин", - зазначив він.

За словами міністра, переговорний процес наразі активізувався. Попередня пауза в переговорах була пов’язана з політичною ситуацією у Болгарії. В українському уряді наразі шукають шляхи для розблокування цього енергетичного проєкту.

Йдеться про купівлю обладнання для добудови енергоблоків №3 та №4 ХАЕС, яка є стратегічною для посилення енергетичної незалежності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС хоче збільшити потужності ядерної енергетики: на це потрібно 240 мільярдів євро, але грошей поки немає

Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планує будівництво насосної станції для охолодження Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

11 лютого парламент підтримав закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС.

В уряді Болгарії кажуть, що не продаватимуть Україні реактори для Хмельницької АЕС

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на електроенергію в Європі різко зросли. Причина – корозія на ядерному реакторі у Франції

Автор: 

АЕС (1178) Болгарія (804) реактор (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Все шукають шляхи як вкрасти гроші. Більше 600 млн.$ можна було би витратити на ********** та дрони, але Ze-потворам це не цікаво.
показати весь коментар
20.06.2025 12:28 Відповісти
+7
Тобто, відсутність проблем у купівлі старого кацапського барахла - це типу перемога?
показати весь коментар
20.06.2025 12:25 Відповісти
+6
Ну и? Дальше что? Деньги уже расписаны по карманам, а тут вышел облом?
показати весь коментар
20.06.2025 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, відсутність проблем у купівлі старого кацапського барахла - це типу перемога?
показати весь коментар
20.06.2025 12:25 Відповісти
Все шукають шляхи як вкрасти гроші. Більше 600 млн.$ можна було би витратити на ********** та дрони, але Ze-потворам це не цікаво.
показати весь коментар
20.06.2025 12:28 Відповісти
Можете болгарскому ворью не понравилась схема. Сколько они уже заработали на этих не построенных АЭС.
показати весь коментар
20.06.2025 12:29 Відповісти
Т.е. наше ворье переплюнуло болгарское и те типа обиделись?
показати весь коментар
20.06.2025 12:52 Відповісти
Может быть.
показати весь коментар
20.06.2025 13:55 Відповісти
Коломойсько-путінські щурі просто так не здаються.
показати весь коментар
20.06.2025 12:32 Відповісти
галущенко виконує приказ зеленого лайна- більше і більше грошей для офшорів зелені.
показати весь коментар
20.06.2025 12:36 Відповісти
Ну и? Дальше что? Деньги уже расписаны по карманам, а тут вышел облом?
показати весь коментар
20.06.2025 12:42 Відповісти
поки росія по всьому світові бігає і розповсюджує свої реактори як заразу...

...галущенко і ко самі вимолюють у Болгарії продати російські реактори.

ще й максимально настирно, не здаються після відмови. Вірно ?
показати весь коментар
20.06.2025 12:44 Відповісти
Супер, купити російський мотлох, який більше в світі нікому не потрібний. Це справді український кабмін, чи філія ФСБ?
показати весь коментар
20.06.2025 12:51 Відповісти
Мразота квартальна, ПНХ разом з кацапськіми реакторами.
показати весь коментар
20.06.2025 12:52 Відповісти
так гроші вже вкрадені зеленими потворами
показати весь коментар
20.06.2025 12:56 Відповісти
Головне, для стефанчука+зеленського+шмигаля і купи ДержСекретарів в КМУ, гроші з України вивести за кордон, а там … хоть вовк траву їж!!
Голова Нацбанку, може надати реальні обсяги, виведеної грошової маси, про які знають і Західні Партнери!
Пересидент, єлозить задом, з групою осіб в Урядовому кварталі, усі інші служки, то лише «витратний матеріал», для чесних ЗМІ !!!
показати весь коментар
20.06.2025 12:57 Відповісти
Знову? Ви, тварюки, про повернення ЗАЕС думайте, а не про розпили на старому металобрухті. Кінчені тварюки.
показати весь коментар
20.06.2025 13:02 Відповісти
Що, ще у посіпак Зеленьського жевріє надія таки розікрасти 600 млн доларів?
Дронів немає, зато кармани понабиваємо..
Дякуючи " мудраму народу".
показати весь коментар
20.06.2025 13:11 Відповісти
зменшили маржу
показати весь коментар
20.06.2025 13:24 Відповісти
Деньги все равно будут украдены! Да?
показати весь коментар
20.06.2025 13:25 Відповісти
У галущенка очко свербить...
показати весь коментар
20.06.2025 13:44 Відповісти
Його вже рилом натикали, шо гівно а воно далі облизується.
показати весь коментар
20.06.2025 13:59 Відповісти
Так, так, Україні зараз вкрай потрібні кацапські старі реактори, а дронів мільйон, які обіцяв Боневтік, вже зо три мільйону на кожну бригаду і по 3 тисячі балістичних ракет. Боневтік людина слова, сказав.. і ще раз може сказати. А кому не подобається, то можуть пакувати валізу і їхати кудись подалі і не заважали Боневтіку стригти вівців.
показати весь коментар
20.06.2025 14:24 Відповісти
Найголовніше для зеленої зграї встигнути, за царювання гундоса, зняти кеш із сумнівних договорів.
показати весь коментар
20.06.2025 14:38 Відповісти
А Чи можливо туди на блок номер 3 установить інше обладнання?навіщо цей російський металобрухт
показати весь коментар
22.06.2025 07:40 Відповісти
 
 