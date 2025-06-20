РУС
Перемирие на 30 дней
Представитель МИД Тихий о заявлении Пескова относительно "стратегического преимущества": РФ выставляет США слабыми

Тихий о заявлении Пескова

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что "Россия имеет стратегическое преимущество", отметив, что РФ откровенно игнорирует мирные усилия США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тихий написал в соцсети Х.

"США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: салютование одним пальцем. Чем дольше россияне будут верить, что смогут избежать последствий за откровенный отказ от мирных усилий США, тем больше они будут выставлять США слабыми", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа поможет Силам обороны Украины не потерять боеготовности во время перемирия, - Писториус

Напомним, ранее представитель российского диктатора Дмитрий Песков относительно прекращения огня заявил, что Россия имеет стратегическое преимущество, и не хочет его потерять.

Песков Дмитрий (2007) Тихий Георгий (37)
вцiлому цивiлiзацiя провалюэ тест на здоровий глузд.при демократii,в тому виглядi яка вона э,приходять до влади дебiли!потiм цiлий свiт залежний вiд обрання iдiота в однiй краiнi.нiякi меморандуми,домовленостi,та прописане мiжнародне право не виконуються,бо нема реальних засобiв контролю.всi установи-оон,обсэ,та таке iнше,чиста бутафорiя толком нi на що невпливаюча!ще б пройшовся по лiбералiзацii,та й так вже багато тексту...
***** уже сказал что израиль почти русскоговорящий, вам не кажется что, это было уже гдето?
MAGA
Венс уже как пару дней тому сказал что, он не понимает почему такое переживание за границы Украины и то что, ему например всеравно что, там происходит с той границей, но наш МИД опять пернул вводу, не доганяют что, им *****, им на альянс *****, не то что на нас, такая сейчас администрация там!
США не слабкі вони просто збожеволіли - років на 4, а може і назавжди бо скоріша за все потім буде Венс або комуніст. США закінчилось як і долар. Треба вийти з цього всього і забути що була гегемонія США
Це жалюгідно.
Речник МЗС Тихий щодо заяви Пєскова про "стратегічну перевагу" РФ виставляє США слабкими,,,"зелепузіки".а хіба куйло веде війну із США І МАЄ "СТРАТЕГІЧНУ ПЕРЕВАГУ"???
А что не так вы США просто зборище дыбилов над которыми и китай кроме поРаши просто РЖУТ!!!Особенно с РЫЖЕГО ДЫБИЛА!!!
