Представитель МИД Тихий о заявлении Пескова относительно "стратегического преимущества": РФ выставляет США слабыми

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что "Россия имеет стратегическое преимущество", отметив, что РФ откровенно игнорирует мирные усилия США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тихий написал в соцсети Х.

"США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: салютование одним пальцем. Чем дольше россияне будут верить, что смогут избежать последствий за откровенный отказ от мирных усилий США, тем больше они будут выставлять США слабыми", - написал он.

Напомним, ранее представитель российского диктатора Дмитрий Песков относительно прекращения огня заявил, что Россия имеет стратегическое преимущество, и не хочет его потерять.