Речник МЗС Тихий щодо заяви Пєскова про "стратегічну перевагу": РФ виставляє США слабкими

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву речника Кремля Дмитра Пєскова стосовно того, що "Росія має стратегічну перевагу", наголосивши, що РФ відверто ігнорує мирні зусилля США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тихий написав у соцмережі Х.

"США: закликають до негайного припинення вбивств. Пєсков: салютування одним пальцем. Що довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверту відмову від мирних зусиль США, то більше вони виставлятимуть США слабкими", - написав він.

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков стосовно припинення вогню заявив, що Росія має стратегічну перевагу, і не хоче її втратити.