Новини Перемир’я на 30 днів
Речник МЗС Тихий щодо заяви Пєскова про "стратегічну перевагу": РФ виставляє США слабкими

Тихий про заяву Пєскова

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву речника Кремля Дмитра Пєскова стосовно того, що "Росія має стратегічну перевагу", наголосивши, що РФ відверто ігнорує мирні зусилля США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тихий написав у соцмережі Х.

"США: закликають до негайного припинення вбивств. Пєсков: салютування одним пальцем. Що довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверту відмову від мирних зусиль США, то більше вони виставлятимуть США слабкими", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа допоможе Силам оборони України не втратити боєготовності під час перемир’я, - Пісторіус

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков стосовно припинення вогню заявив, що Росія має стратегічну перевагу, і не хоче її втратити.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1759) Тихий Георгій (37)
Топ коментарі
+10
Забудьте вже про Трампа....
20.06.2025 19:27 Відповісти
+8
СШП знайшли, на їх думку, єдино вірне рішення для "припинення війни", а саме знищення України. Якщо подивитися на дії крашеного пі'дора то вони всі чітко вписуються в це.
Тому дивують люди які шукають в мотивації Трампа якусь "чорну кішку". Особливо коли її там нема...
20.06.2025 19:29 Відповісти
+3
Ясно яку тактику обрали наші МЗС. Намагаються принизити его Трампа ?
20.06.2025 19:24 Відповісти
Ясно яку тактику обрали наші МЗС. Намагаються принизити его Трампа ?
20.06.2025 19:24 Відповісти
Забудьте вже про Трампа....
20.06.2025 19:27 Відповісти
СШП знайшли, на їх думку, єдино вірне рішення для "припинення війни", а саме знищення України. Якщо подивитися на дії крашеного пі'дора то вони всі чітко вписуються в це.
Тому дивують люди які шукають в мотивації Трампа якусь "чорну кішку". Особливо коли її там нема...
20.06.2025 19:29 Відповісти
вцiлому цивiлiзацiя провалюэ тест на здоровий глузд.при демократii,в тому виглядi яка вона э,приходять до влади дебiли!потiм цiлий свiт залежний вiд обрання iдiота в однiй краiнi.нiякi меморандуми,домовленостi,та прописане мiжнародне право не виконуються,бо нема реальних засобiв контролю.всi установи-оон,обсэ,та таке iнше,чиста бутафорiя толком нi на що невпливаюча!ще б пройшовся по лiбералiзацii,та й так вже багато тексту...
20.06.2025 19:29 Відповісти
***** уже сказал что израиль почти русскоговорящий, вам не кажется что, это было уже гдето?
20.06.2025 19:50 Відповісти
MAGA
20.06.2025 19:34 Відповісти
Венс уже как пару дней тому сказал что, он не понимает почему такое переживание за границы Украины и то что, ему например всеравно что, там происходит с той границей, но наш МИД опять пернул вводу, не доганяют что, им *****, им на альянс *****, не то что на нас, такая сейчас администрация там!
20.06.2025 19:39 Відповісти
США не слабкі вони просто збожеволіли - років на 4, а може і назавжди бо скоріша за все потім буде Венс або комуніст. США закінчилось як і долар. Треба вийти з цього всього і забути що була гегемонія США
20.06.2025 19:46 Відповісти
Це жалюгідно.
20.06.2025 19:48 Відповісти
Речник МЗС Тихий щодо заяви Пєскова про "стратегічну перевагу" РФ виставляє США слабкими,,,"зелепузіки".а хіба куйло веде війну із США І МАЄ "СТРАТЕГІЧНУ ПЕРЕВАГУ"???
20.06.2025 20:24 Відповісти
А что не так вы США просто зборище дыбилов над которыми и китай кроме поРаши просто РЖУТ!!!Особенно с РЫЖЕГО ДЫБИЛА!!!
20.06.2025 22:15 Відповісти
 
 