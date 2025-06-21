РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9550 посетителей онлайн
Новости Ядерная программа Ирана Атаки Ирана на Израиль
2 137 43

Украина против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, - Зеленский

Зеленский: Иран не должен получить ядерное оружие

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, поскольку неизвестно кому они могут его предоставить.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть, если сегодня они могут напасть на любую страну, или они могут дать оружие России или другой стране, или даже не стране, а террористической организации, - мы не знаем, кому они могут предоставить оружие. Поэтому это очень, очень опасно", - пояснил глава государства.

Кроме того, по словам президента, если США вмешается в конфликт Израиля и Ирана - то это очень повлияет на Украину. Например, часть мощностей по производству "шахедов" была уничтожена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп дал Ирану срок в "две недели" по ядерной сделке, но добиться этого вряд ли сможет, - NYT

По его словам, Иран также передал военный опыт россиян Северной Корее.

"Это означает, что, возможно, и ядерное оружие, и весь опыт они предоставят своим союзникам. А вы слышите и понимаете, кто их союзники. Они не наши союзники. Они наши враги. Иран дал россиянам все для того, чтобы те нас убивали. Они дали "шахеды", дали ракеты и дали лицензии. То, что сейчас их производственные мощности стали слабее - для нас положительно. Но в определенных моментах уже может быть поздно", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном движется к точке невозврата

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) Иран (2076) ядерное оружие (1396)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Іран, то така справа, для Трампа і Нетоняху, а де Українські ракетні комплекси з 2019 року???
показать весь комментарий
21.06.2025 15:23 Ответить
+10
Україна проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, - Зеленський

Україна?
У нас щодо цього був референдум? Чи ти, як Людовик XIV: "Держава - це я"?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:34 Ответить
+7
Можна подумати,що зе хтось питає і його думка щось важить...
показать весь комментарий
21.06.2025 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іран, то така справа, для Трампа і Нетоняху, а де Українські ракетні комплекси з 2019 року???
показать весь комментарий
21.06.2025 15:23 Ответить
А де ти с 2022 року ухилянте
показать весь комментарий
21.06.2025 21:25 Ответить
А Ізраїль як проти!
показать весь комментарий
21.06.2025 15:24 Ответить
"Тобто, якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, - ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно", - пояснив голова держави

Таке враження, що він все у Трумпа списав!
показать весь комментарий
21.06.2025 15:25 Ответить
TACO не оцінить жест. Він люто ненавидить голобородька, і це вже навіть прогресуюча деменція не затьмарить.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:30 Ответить
В першу чергу цей довбень має перейматися українським ядерним проєктом, бо на нас напала ядерна країна.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:28 Ответить
Можна подумати,що зе хтось питає і його думка щось важить...
показать весь комментарий
21.06.2025 15:29 Ответить
Україна проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, - Зеленський

Україна?
У нас щодо цього був референдум? Чи ти, як Людовик XIV: "Держава - це я"?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:34 Ответить
Тільки після нас
показать весь комментарий
21.06.2025 15:39 Ответить
Нахер нам той Іран? Треба щоб ЯЗ у нас з'явилась.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:55 Ответить
Ти про Україну говори ,ти чув що вимагає світовий злочинець путін ,він виставив ультиматум капітуляції України ти дасиш відповідь ,чи що для теба Україна понад усе власна ср-ка ?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:00 Ответить
zEйоб 2019
показать весь комментарий
21.06.2025 16:13 Ответить
Треба не так! Україна за знищення іранського терористичного режиму!
показать весь комментарий
21.06.2025 16:28 Ответить
гляди не запачкай диван від перенапруги, борець з терористичними режимами від імені України...
показать весь комментарий
21.06.2025 16:47 Ответить
Кацапе, вимий тут під собою, та йда поригай на своїй улюленій ртв! Там помьот тобі фублів підкине
показать весь комментарий
21.06.2025 17:05 Ответить
👉🚽
показать весь комментарий
21.06.2025 17:22 Ответить
*************, чого це ти ту актвізувалося? Біжи дупу помий аятоллі, і в ***** по дорозі відсмокчи
показать весь комментарий
21.06.2025 19:13 Ответить
👉🖕
показать весь комментарий
21.06.2025 19:19 Ответить
Ізраїль російськомовний.
показать весь комментарий
22.06.2025 13:00 Ответить
Це взагалі про що? І що далі???
показать весь комментарий
22.06.2025 13:45 Ответить
ЗЄлупня ніхто і не питає
показать весь комментарий
21.06.2025 16:38 Ответить
але оскільки,на відміну від України,представників Ізраїля у владі Ірану майже нема,то й відповідь набагато рішучіша і ефективніша від "ударів у відповідь" рішучого і гарькавого главковерха та його кагалу...
показать весь комментарий
21.06.2025 16:45 Ответить
Израиль кацапам лицензии разве не выдавал на "орланы" или что там? п*дарасы - они не всегда черно-белые. так что надо говорить (и судить) так, как есть. ссср тоже вместе с Гитлером начали вторую мировую. то, что потом разосрались - это уже второй шаг, за первый никто так и не ответил, потому и последствия до сих пор (да и для "наших" власть имущих, "талантливых" "бизнесменов", "эффективных менеджеров" и т.п. тоже вышка плачет, для всех оптом судя только по последствиям). после Будапештского меморандума, захвата ядерных объектов (до сих пор действующим) членом оон, магате, и остальных импотентных международных организаций как-то кому-то запрещать ядерный потенциал (а еще и явно бомбить в придачу) немного очень тухло пахнет с позиций логики и морали как минимум. раньше нужно было думать.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:44 Ответить
Зоакцентувались на Іраку,а в той час будь яка інша країна розробляє ЯЗ...Та і не треба розробляти,от в Пакистані зміниться режим,влада - і от новий Ірак але вже з атомом...Та і технологіі не стоять.Появляться невеликі,так зв.ранцеві бомби,завіз в якусь столицю,виїхав і підірвав.І мільйони людей пішло наверх з димом...Людство приречене на самознищення,така вже природа цієї самої страшної і кривавої тварини у фауні Землі - людини,яка чомусь називається "сапіенс" - розумна...І надіі тих,хто хоче залишити "золотий мільярд"вибраних людей,відповідно знищивщи інші мільярди які не "золоті" - не варті виїденого яйця...
показать весь комментарий
21.06.2025 16:49 Ответить
Україна проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3559182 А тим часом,особливо наближений до гарькавого борця проти ЯЗ козак Тімур Міндіч....без зайвого галасу злиняв з України....
показать весь комментарий
21.06.2025 16:49 Ответить
О це так думка, хто ще міг до такого додуматися? Негайно всім стояти і виконати, що видав Найпотужніший Лідор Всесвіту - Боневтік Потужно-Брехливий.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:07 Ответить
Ти ,всранний зрадник, проти того щоб і в України була хоч одна проста ракета за всю війну. Добре ,щоб вам, ******* земразям ,не дали здати Нептуни, як ви смердючі квартальні ******** ,здали мрію, заборонивши перед нападом виліт. Здохніть, сволота квартальна.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:17 Ответить
Зеленського у відставку! Замість того, що б днювати і ночувати на робочому місці контролюючи прогрес по виробництвах зброї він пхає свого носа туди де і без нього розберуться!
показать весь комментарий
21.06.2025 17:55 Ответить
Баба Яга Против....и
я против ЯО у Трампа
показать весь комментарий
21.06.2025 21:15 Ответить
 
 