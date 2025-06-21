Украина против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, поскольку неизвестно кому они могут его предоставить.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть, если сегодня они могут напасть на любую страну, или они могут дать оружие России или другой стране, или даже не стране, а террористической организации, - мы не знаем, кому они могут предоставить оружие. Поэтому это очень, очень опасно", - пояснил глава государства.

Кроме того, по словам президента, если США вмешается в конфликт Израиля и Ирана - то это очень повлияет на Украину. Например, часть мощностей по производству "шахедов" была уничтожена.

По его словам, Иран также передал военный опыт россиян Северной Корее.

"Это означает, что, возможно, и ядерное оружие, и весь опыт они предоставят своим союзникам. А вы слышите и понимаете, кто их союзники. Они не наши союзники. Они наши враги. Иран дал россиянам все для того, чтобы те нас убивали. Они дали "шахеды", дали ракеты и дали лицензии. То, что сейчас их производственные мощности стали слабее - для нас положительно. Но в определенных моментах уже может быть поздно", - резюмировал президент.

