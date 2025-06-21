УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8584 відвідувача онлайн
Новини Ядерна програма Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
2 137 43

Україна проти того, щоб в Ірану з’явилася ядерна зброя, - Зеленський

Зеленський: Іран не повинен отримати ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, оскільки невідомо кому вони можуть її надати.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто, якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, – ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно", - пояснив голова держави.

Крім того, за словами президента, якщо США втрутиться у конфлікт Ізраїлю та Ірану — то це дуже вплине на Україну. Наприклад, частина потужностей з виробництва "шахедів" була знищена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе, - NYT

За його словами, Іран також передав військовий досвід росіян Північній Кореї.

"Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам. А ви чуєте і розумієте, хто їхні союзники. Вони не наші союзники. Вони наші вороги. Іран дав росіянам все для того, щоб ті нас вбивали. Вони дали "шахеди", дали ракети й дали ліцензії. Те, що зараз їх виробничі потужності стали слабші –– для нас позитивно. Але в певних моментах вже може бути пізно", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган: Конфлікт між Ізраїлем та Іраном прямує до точки неповернення

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) Іран (2337) ядерна зброя (1217)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Іран, то така справа, для Трампа і Нетоняху, а де Українські ракетні комплекси з 2019 року???
показати весь коментар
21.06.2025 15:23 Відповісти
+10
Україна проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, - Зеленський

Україна?
У нас щодо цього був референдум? Чи ти, як Людовик XIV: "Держава - це я"?
показати весь коментар
21.06.2025 15:34 Відповісти
+7
Можна подумати,що зе хтось питає і його думка щось важить...
показати весь коментар
21.06.2025 15:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іран, то така справа, для Трампа і Нетоняху, а де Українські ракетні комплекси з 2019 року???
показати весь коментар
21.06.2025 15:23 Відповісти
А де ти с 2022 року ухилянте
показати весь коментар
21.06.2025 21:25 Відповісти
А Ізраїль як проти!
показати весь коментар
21.06.2025 15:24 Відповісти
"Тобто, якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, - ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно", - пояснив голова держави

Таке враження, що він все у Трумпа списав!
показати весь коментар
21.06.2025 15:25 Відповісти
TACO не оцінить жест. Він люто ненавидить голобородька, і це вже навіть прогресуюча деменція не затьмарить.
показати весь коментар
21.06.2025 15:30 Відповісти
В першу чергу цей довбень має перейматися українським ядерним проєктом, бо на нас напала ядерна країна.
показати весь коментар
21.06.2025 15:28 Відповісти
Можна подумати,що зе хтось питає і його думка щось важить...
показати весь коментар
21.06.2025 15:29 Відповісти
Україна проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, - Зеленський

Україна?
У нас щодо цього був референдум? Чи ти, як Людовик XIV: "Держава - це я"?
показати весь коментар
21.06.2025 15:34 Відповісти
Тільки після нас
показати весь коментар
21.06.2025 15:39 Відповісти
Нахер нам той Іран? Треба щоб ЯЗ у нас з'явилась.
показати весь коментар
21.06.2025 15:55 Відповісти
Ти про Україну говори ,ти чув що вимагає світовий злочинець путін ,він виставив ультиматум капітуляції України ти дасиш відповідь ,чи що для теба Україна понад усе власна ср-ка ?
показати весь коментар
21.06.2025 16:00 Відповісти
zEйоб 2019
показати весь коментар
21.06.2025 16:13 Відповісти
Треба не так! Україна за знищення іранського терористичного режиму!
показати весь коментар
21.06.2025 16:28 Відповісти
гляди не запачкай диван від перенапруги, борець з терористичними режимами від імені України...
показати весь коментар
21.06.2025 16:47 Відповісти
Кацапе, вимий тут під собою, та йда поригай на своїй улюленій ртв! Там помьот тобі фублів підкине
показати весь коментар
21.06.2025 17:05 Відповісти
👉🚽
показати весь коментар
21.06.2025 17:22 Відповісти
*************, чого це ти ту актвізувалося? Біжи дупу помий аятоллі, і в ***** по дорозі відсмокчи
показати весь коментар
21.06.2025 19:13 Відповісти
👉🖕
показати весь коментар
21.06.2025 19:19 Відповісти
Ізраїль російськомовний.
показати весь коментар
22.06.2025 13:00 Відповісти
Це взагалі про що? І що далі???
показати весь коментар
22.06.2025 13:45 Відповісти
ЗЄлупня ніхто і не питає
показати весь коментар
21.06.2025 16:38 Відповісти
але оскільки,на відміну від України,представників Ізраїля у владі Ірану майже нема,то й відповідь набагато рішучіша і ефективніша від "ударів у відповідь" рішучого і гарькавого главковерха та його кагалу...
показати весь коментар
21.06.2025 16:45 Відповісти
Израиль кацапам лицензии разве не выдавал на "орланы" или что там? п*дарасы - они не всегда черно-белые. так что надо говорить (и судить) так, как есть. ссср тоже вместе с Гитлером начали вторую мировую. то, что потом разосрались - это уже второй шаг, за первый никто так и не ответил, потому и последствия до сих пор (да и для "наших" власть имущих, "талантливых" "бизнесменов", "эффективных менеджеров" и т.п. тоже вышка плачет, для всех оптом судя только по последствиям). после Будапештского меморандума, захвата ядерных объектов (до сих пор действующим) членом оон, магате, и остальных импотентных международных организаций как-то кому-то запрещать ядерный потенциал (а еще и явно бомбить в придачу) немного очень тухло пахнет с позиций логики и морали как минимум. раньше нужно было думать.
показати весь коментар
21.06.2025 16:44 Відповісти
Зоакцентувались на Іраку,а в той час будь яка інша країна розробляє ЯЗ...Та і не треба розробляти,от в Пакистані зміниться режим,влада - і от новий Ірак але вже з атомом...Та і технологіі не стоять.Появляться невеликі,так зв.ранцеві бомби,завіз в якусь столицю,виїхав і підірвав.І мільйони людей пішло наверх з димом...Людство приречене на самознищення,така вже природа цієї самої страшної і кривавої тварини у фауні Землі - людини,яка чомусь називається "сапіенс" - розумна...І надіі тих,хто хоче залишити "золотий мільярд"вибраних людей,відповідно знищивщи інші мільярди які не "золоті" - не варті виїденого яйця...
показати весь коментар
21.06.2025 16:49 Відповісти
Україна проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3559182 А тим часом,особливо наближений до гарькавого борця проти ЯЗ козак Тімур Міндіч....без зайвого галасу злиняв з України....
показати весь коментар
21.06.2025 16:49 Відповісти
О це так думка, хто ще міг до такого додуматися? Негайно всім стояти і виконати, що видав Найпотужніший Лідор Всесвіту - Боневтік Потужно-Брехливий.
показати весь коментар
21.06.2025 17:07 Відповісти
Ти ,всранний зрадник, проти того щоб і в України була хоч одна проста ракета за всю війну. Добре ,щоб вам, ******* земразям ,не дали здати Нептуни, як ви смердючі квартальні ******** ,здали мрію, заборонивши перед нападом виліт. Здохніть, сволота квартальна.
показати весь коментар
21.06.2025 17:17 Відповісти
Зеленського у відставку! Замість того, що б днювати і ночувати на робочому місці контролюючи прогрес по виробництвах зброї він пхає свого носа туди де і без нього розберуться!
показати весь коментар
21.06.2025 17:55 Відповісти
Баба Яга Против....и
я против ЯО у Трампа
показати весь коментар
21.06.2025 21:15 Відповісти
 
 