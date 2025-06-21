Україна проти того, щоб в Ірану з’явилася ядерна зброя, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, оскільки невідомо кому вони можуть її надати.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто, якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, – ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно", - пояснив голова держави.

Крім того, за словами президента, якщо США втрутиться у конфлікт Ізраїлю та Ірану — то це дуже вплине на Україну. Наприклад, частина потужностей з виробництва "шахедів" була знищена.

За його словами, Іран також передав військовий досвід росіян Північній Кореї.

"Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам. А ви чуєте і розумієте, хто їхні союзники. Вони не наші союзники. Вони наші вороги. Іран дав росіянам все для того, щоб ті нас вбивали. Вони дали "шахеди", дали ракети й дали ліцензії. Те, що зараз їх виробничі потужності стали слабші –– для нас позитивно. Але в певних моментах вже може бути пізно", - резюмував президент.

