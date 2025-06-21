РУС
РФ не способна осуществить оперативный прорыв ни на одном направлении фронта, - разведка Эстонии

Разведка Эстонии об армии РФ

Российская армия, которая ведет агрессивную войну в Украине, не способна осуществить серьезный прорыв на востоке Украины, но будет продолжать наземное наступление и авиаудары, которые все чаще направлены на гражданскую инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил командующий Разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Так, по его словам, летнее наступление России, которое длится уже два месяца, преимущественно - на востоке Украины, по сути, увязло в упорной обороне украинцев и превратилось в боевую операцию тактического уровня, где россияне пытаются продолжать продвижение, несмотря на большие потери.

Кивисельг отметил, что интенсивность атак российских войск на этой неделе осталась на том же уровне, что и раньше, и ежедневно осуществлялось 150-160 атак.

Также читайте: Разведка Эстонии: Россия может уменьшить количество дроновых атак по Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

"Учитывая произошедшие обстрелы, все же, можно сказать, что основные усилия Российской Федерации сосредоточены в Покровском районе Донецкой области, где до сих пор происходит половина боевых контактов", - отметил эстонский полковник.

Комментируя определенный успех российских войск во вторжении в украинскую Сумскую область, граничащую с Курской областью, начальник разведки Министерства обороны отметил, что, несмотря на начальный успех и постоянные попытки, продвижение россиян там, в значительной степени, остановлено.

"Сами украинцы прокомментировали начальный успех россиян, заявив, что они были недостаточно хорошо подготовлены и не имели оборонительных сооружений в этом районе - ошибку, которую они уже исправили", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка: Конфликт Ирана и Израиля создает для России риски и выгоды

"Что касается дальнейших действий, оценка остается такой, что хотя стратегические цели и планы россиян не изменились, несмотря на их усилия, российская сторона не способна на оперативный прорыв ни на одном фронте, а украинские вооруженные силы способны контролировать давление", - подытожил Кивисельг.

разведка (4229) Эстония (1544) боевые действия (4929)
Топ комментарии
+7
У кацапів все погано - ракети і дрони закінчились, наступи захлинулись, населення ховається від мобілізації, кордони закриті, фінансування надходить лише з кредитів, союзники передають якийсь піхотний дріб'язок для окопної війни...
Коротше, ще років 5, ну може 10, ну максимум 20 так повоювати - і над кремлем замайорить український прапор перемоги.
21.06.2025 17:31 Ответить
+6
Зараз сюди прийдуть NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith і скажуть що все в кацапів добре, ми просто не бачимо того що бачать вони.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:23 Ответить
+4
Ха! Не встиг, перший уже відмітився.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:24 Ответить
РФ не здатна здійснити оперативний прорив на жодному напрямку фронту, - розвідка Естонії

Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел.
(Д. Хармс)
21.06.2025 17:15 Ответить
Ну так про це і пишуть. Захопити посадку, поклавши кілька сотень орків, це вони можуть. Тут, вроді, ніхто й не сперечається..
21.06.2025 18:15 Ответить
Зараз сюди прийдуть NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith і скажуть що все в кацапів добре, ми просто не бачимо того що бачать вони.
21.06.2025 17:23 Ответить
Ха! Не встиг, перший уже відмітився.
21.06.2025 17:24 Ответить
Донбасятко, ми ще трохи потримаємося- і кацапи і тебе загребуть, в ;Шторм Z;, на м'ясо. Я взагалі дивуюся, як тебе і досі на фарш не пустили. Троль із тебе паскудний. Подейкують, у вас на Донбасі вже повністю ;бабьє царство; лишилося.
21.06.2025 17:39 Ответить
А чому саме український? Ми війну не підготовлювали і не починали. Може чийсь інший там буде майоріти, як прапор перемоги, якогось справжнього підступного ворога. Здогади є?
21.06.2025 20:11 Ответить
Ну якщо Єстонія так вважае,
🤣🤣🤣
21.06.2025 17:38 Ответить
за що ялюблю розвідку Естонії - так це за неспдівані висновки їхніх анаолітиків.
21.06.2025 17:41 Ответить
Естонські розвідники то, звісно, авторитетні чуваки
21.06.2025 17:53 Ответить
Рашисти прорвались до н.п. Шевченко, східніше якого розташоване Шевченківське https://x.com/_thin_red_line_/status/1895387112033395015 родовище літієвих руд.
Нажаль, генерал Наєв не виконав завдання затримати просування противника, не кажучи вже про його зупинення. І, вочевидь, через провали також в районі Комара і Запоріжжя був відкликанмй з цього напрямку. Щоби не повторилась ситуація перших днів війни, коли рашисти захопили Південь України, а Наєва за це нагородили Зіркою Героя (так написано в Указі ).
21.06.2025 17:54 Ответить
Нє, ну якшо так каже розвідка Естонії, то я повірю. А то ж очам своїм ми не вірим
21.06.2025 18:49 Ответить
Естестаенно просто нет уже заканчивается человеческий ресурс!
21.06.2025 18:57 Ответить
 
 