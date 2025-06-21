РФ не способна осуществить оперативный прорыв ни на одном направлении фронта, - разведка Эстонии

Российская армия, которая ведет агрессивную войну в Украине, не способна осуществить серьезный прорыв на востоке Украины, но будет продолжать наземное наступление и авиаудары, которые все чаще направлены на гражданскую инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил командующий Разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Так, по его словам, летнее наступление России, которое длится уже два месяца, преимущественно - на востоке Украины, по сути, увязло в упорной обороне украинцев и превратилось в боевую операцию тактического уровня, где россияне пытаются продолжать продвижение, несмотря на большие потери.

Кивисельг отметил, что интенсивность атак российских войск на этой неделе осталась на том же уровне, что и раньше, и ежедневно осуществлялось 150-160 атак.

"Учитывая произошедшие обстрелы, все же, можно сказать, что основные усилия Российской Федерации сосредоточены в Покровском районе Донецкой области, где до сих пор происходит половина боевых контактов", - отметил эстонский полковник.

Комментируя определенный успех российских войск во вторжении в украинскую Сумскую область, граничащую с Курской областью, начальник разведки Министерства обороны отметил, что, несмотря на начальный успех и постоянные попытки, продвижение россиян там, в значительной степени, остановлено.

"Сами украинцы прокомментировали начальный успех россиян, заявив, что они были недостаточно хорошо подготовлены и не имели оборонительных сооружений в этом районе - ошибку, которую они уже исправили", - добавил он.

"Что касается дальнейших действий, оценка остается такой, что хотя стратегические цели и планы россиян не изменились, несмотря на их усилия, российская сторона не способна на оперативный прорыв ни на одном фронте, а украинские вооруженные силы способны контролировать давление", - подытожил Кивисельг.