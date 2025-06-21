РФ не здатна здійснити оперативний прорив на жодному напрямку фронту, - розвідка Естонії
Російська армія, яка веде агресивну війну в Україні, не здатна здійснити серйозний прорив на сході України, але продовжуватиме наземний наступ та авіаудари, які дедалі частіше спрямовані на цивільну інфраструктуру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії полковник Антс Ківісельг.
Так, за його словами, літній наступ Росії, який триває вже два місяці, переважно на сході України, по суті загруз у наполегливій обороні українців і перетворився на бойову операцію тактичного рівня, де росіяни намагаються продовжувати просування попри великі втрати.
Ківісельг зазначив, що інтенсивність атак російських військ цього тижня залишилася на тому ж рівні, що й раніше, і щодня здійснювалося 150-160 атак.
"З огляду на обстріли, що відбулися, все ж можна сказати, що основні зусилля Російської Федерації зосереджені в Покровському районі Донецької області, де досі відбувається половина бойових контактів", – зазначив естонський полковник.
Коментуючи певний успіх російських військ у вторгненні в українську Сумську область, що межує з Курською областю, начальник розвідки Міністерства оборони зазначив, що, попри початковий успіх та постійні спроби, просування росіян там значною мірою зупинено.
"Самі українці прокоментували початковий успіх росіян, заявивши, що вони були недостатньо добре підготовлені та не мали оборонних споруд у цьому районі – помилку, яку вони вже виправили", – додав він.
"Щодо подальших дій, оцінка залишається такою, що хоча стратегічні цілі та плани росіян не змінилися, попри їхні зусилля, російська сторона не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск", – підсумував Ківісельг.
Нажаль, генерал Наєв не виконав завдання затримати просування противника, не кажучи вже про його зупинення. І, вочевидь, через провали також в районі Комара і Запоріжжя був відкликанмй з цього напрямку. Щоби не повторилась ситуація перших днів війни, коли рашисти захопили Південь України, а Наєва за це нагородили Зіркою Героя (так написано в Указі ).