РФ не здатна здійснити оперативний прорив на жодному напрямку фронту, - розвідка Естонії

Російська армія, яка веде агресивну війну в Україні, не здатна здійснити серйозний прорив на сході України, але продовжуватиме наземний наступ та авіаудари, які дедалі частіше спрямовані на цивільну інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії полковник Антс Ківісельг.

Так, за його словами, літній наступ Росії, який триває вже два місяці, переважно на сході України, по суті загруз у наполегливій обороні українців і перетворився на бойову операцію тактичного рівня, де росіяни намагаються продовжувати просування попри великі втрати.

Ківісельг зазначив, що інтенсивність атак російських військ цього тижня залишилася на тому ж рівні, що й раніше, і щодня здійснювалося 150-160 атак.

"З огляду на обстріли, що відбулися, все ж можна сказати, що основні зусилля Російської Федерації зосереджені в Покровському районі Донецької області, де досі відбувається половина бойових контактів", – зазначив естонський полковник.

Коментуючи певний успіх російських військ у вторгненні в українську Сумську область, що межує з Курською областю, начальник розвідки Міністерства оборони зазначив, що, попри початковий успіх та постійні спроби, просування росіян там значною мірою зупинено.

"Самі українці прокоментували початковий успіх росіян, заявивши, що вони були недостатньо добре підготовлені та не мали оборонних споруд у цьому районі – помилку, яку вони вже виправили", – додав він.

"Щодо подальших дій, оцінка залишається такою, що хоча стратегічні цілі та плани росіян не змінилися, попри їхні зусилля, російська сторона не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск", – підсумував Ківісельг.

У кацапів все погано - ракети і дрони закінчились, наступи захлинулись, населення ховається від мобілізації, кордони закриті, фінансування надходить лише з кредитів, союзники передають якийсь піхотний дріб'язок для окопної війни...
Коротше, ще років 5, ну може 10, ну максимум 20 так повоювати - і над кремлем замайорить український прапор перемоги.
21.06.2025 17:31 Відповісти
Зараз сюди прийдуть NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith і скажуть що все в кацапів добре, ми просто не бачимо того що бачать вони.
21.06.2025 17:23 Відповісти
Ха! Не встиг, перший уже відмітився.
21.06.2025 17:24 Відповісти
21.06.2025 17:15 Відповісти
Ну так про це і пишуть. Захопити посадку, поклавши кілька сотень орків, це вони можуть. Тут, вроді, ніхто й не сперечається..
21.06.2025 18:15 Відповісти
Зараз сюди прийдуть NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith і скажуть що все в кацапів добре, ми просто не бачимо того що бачать вони.
21.06.2025 17:23 Відповісти
Ха! Не встиг, перший уже відмітився.
21.06.2025 17:24 Відповісти
У кацапів все погано - ракети і дрони закінчились, наступи захлинулись, населення ховається від мобілізації, кордони закриті, фінансування надходить лише з кредитів, союзники передають якийсь піхотний дріб'язок для окопної війни...
Коротше, ще років 5, ну може 10, ну максимум 20 так повоювати - і над кремлем замайорить український прапор перемоги.
21.06.2025 17:31 Відповісти
Донбасятко, ми ще трохи потримаємося- і кацапи і тебе загребуть, в ;Шторм Z;, на м'ясо. Я взагалі дивуюся, як тебе і досі на фарш не пустили. Троль із тебе паскудний. Подейкують, у вас на Донбасі вже повністю ;бабьє царство; лишилося.
21.06.2025 17:39 Відповісти
А чому саме український? Ми війну не підготовлювали і не починали. Може чийсь інший там буде майоріти, як прапор перемоги, якогось справжнього підступного ворога. Здогади є?
21.06.2025 20:11 Відповісти
21.06.2025 17:38 Відповісти
за що ялюблю розвідку Естонії - так це за неспдівані висновки їхніх анаолітиків.
21.06.2025 17:41 Відповісти
Естонські розвідники то, звісно, авторитетні чуваки
21.06.2025 17:53 Відповісти
Рашисти прорвались до н.п. Шевченко, східніше якого розташоване Шевченківське https://x.com/_thin_red_line_/status/1895387112033395015 родовище літієвих руд.
Нажаль, генерал Наєв не виконав завдання затримати просування противника, не кажучи вже про його зупинення. І, вочевидь, через провали також в районі Комара і Запоріжжя був відкликанмй з цього напрямку. Щоби не повторилась ситуація перших днів війни, коли рашисти захопили Південь України, а Наєва за це нагородили Зіркою Героя (так написано в Указі ).
21.06.2025 17:54 Відповісти
Нє, ну якшо так каже розвідка Естонії, то я повірю. А то ж очам своїм ми не вірим
21.06.2025 18:49 Відповісти
Естестаенно просто нет уже заканчивается человеческий ресурс!
