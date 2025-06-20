УКР
Розвідка Естонії: Росія може зменшити кількість дронових атак по Україні через ситуацію на Близькому Сході

Українські дрони атакували Липецьку область

У Силах оборони Естонії припускають, що кількість дронових атак Росії по регіонах України може тимчасово знизитись через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це заявив очільник Розвідувального центру полковник Антс Ківісельг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, РФ діє за певною схемою: спочатку запускає серії з 60-70 дронів протягом кількох днів, після чого влаштовує масований удар - до 450 дронів одночасно. Подібну тактику росіяни застосовують і до крилатих та балістичних ракет. Водночас атаки стають більш розпорошеними - з цілеспрямованого ураження військових об’єктів РФ переходить до системних ударів по цивільній інфраструктурі.

Ківісельг зазначив, що потенційне зменшення атак може бути пов’язане з ударами по заводах, які виробляють дрони - в іранському Ісфахані та російському Єлабузі, де, за даними розвідки, працюють підприємства для армії РФ. Водночас він підкреслив: Москва вже готує заходи, щоб компенсувати втрати й нарощувати виробництво БПЛА.

Полковник також оцінив ситуацію на фронті. За його словами, літній наступ РФ фактично зупинено - попри численні спроби, просування у східних регіонах зупинила оборона ЗСУ. Найбільші бойові дії наразі тривають на Покровському напрямку Донецької області. У Сумській області російський наступ зупинено завдяки зміцненню оборони.

Ківісельг наголосив, що попри незмінність стратегічних цілей Кремля, РФ не здатна досягти прориву, тоді як ЗСУ продовжують ефективно стримувати тиск.

розвідка (3925) Естонія (1739) дрони (5716) війна в Україні (6339)
Топ коментарі
+1
Цікавий факт - 70% російського тіньового флоту проходить через Балтику)
20.06.2025 14:03 Відповісти
+1
Як на мене - дурня. Китай може все компенсувати.
20.06.2025 14:11 Відповісти
+1
Ви фахівець з розвідки? Як давно ви в цій сфері працюєте?
20.06.2025 14:25 Відповісти
Чому?
20.06.2025 14:23 Відповісти
Це швидше мається на увазі щось типу осінтерів.
20.06.2025 14:26 Відповісти
не варто применшувати можливості розвідки Естонії. Країна хоч і маленька, але розвідка у них на рівні розвідки Казахстану.
20.06.2025 14:54 Відповісти
Дайте вгадаю, прогноз із розряду "Киев за три дня"?)
20.06.2025 14:17 Відповісти
Візьміть мене до "розвідки Естонії"! На мінімалку в €!! Я вам таких прогнозів напргнозую!!! 🙏🙏🙏
20.06.2025 14:26 Відповісти
Естонській розвідці потрібно займатися своєю прямою справою захисту країни, а не бовтати своїм язиком. Вже набридлі їх "цікаві" думки.
20.06.2025 14:27 Відповісти
Полковник також оцінив ситуацію на фронті. За його словами, літній наступ РФ фактично зупинено

Буквально сусідні новини:
Росіяни активізували атаки у другій декаді червня.
Масоване застосування бронетехніки та мотопідрозділів фіксується на Торецькому напрямку.
20.06.2025 14:30 Відповісти
"Розвідка Естонії" це вже мем, як "британські вчені".
Звичайно ніхто не заперечує наявність розвідки в Естоніі, а в Британії вчених, але постійне посилання на ці джерела звучать принаймні смішно, як мем.
20.06.2025 16:20 Відповісти
 
 