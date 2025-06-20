Розвідка Естонії: Росія може зменшити кількість дронових атак по Україні через ситуацію на Близькому Сході

У Силах оборони Естонії припускають, що кількість дронових атак Росії по регіонах України може тимчасово знизитись через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це заявив очільник Розвідувального центру полковник Антс Ківісельг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, РФ діє за певною схемою: спочатку запускає серії з 60-70 дронів протягом кількох днів, після чого влаштовує масований удар - до 450 дронів одночасно. Подібну тактику росіяни застосовують і до крилатих та балістичних ракет. Водночас атаки стають більш розпорошеними - з цілеспрямованого ураження військових об’єктів РФ переходить до системних ударів по цивільній інфраструктурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві рідкісні російські контрбатарейні радіолокаційні станції "Ястреб-АВ" знищено на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Ківісельг зазначив, що потенційне зменшення атак може бути пов’язане з ударами по заводах, які виробляють дрони - в іранському Ісфахані та російському Єлабузі, де, за даними розвідки, працюють підприємства для армії РФ. Водночас він підкреслив: Москва вже готує заходи, щоб компенсувати втрати й нарощувати виробництво БПЛА.

Полковник також оцінив ситуацію на фронті. За його словами, літній наступ РФ фактично зупинено - попри численні спроби, просування у східних регіонах зупинила оборона ЗСУ. Найбільші бойові дії наразі тривають на Покровському напрямку Донецької області. У Сумській області російський наступ зупинено завдяки зміцненню оборони.

Ківісельг наголосив, що попри незмінність стратегічних цілей Кремля, РФ не здатна досягти прориву, тоді як ЗСУ продовжують ефективно стримувати тиск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антидронові сітки встановлюють над дорогами на Сумщині, - ОВА