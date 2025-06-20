Разведка Эстонии: Россия может уменьшить количество дроновых атак по Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Силах обороны Эстонии предполагают, что количество дроновых атак России по регионам Украины может временно снизиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом заявил глава Разведывательного центра полковник Антс Кивисельг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
По его словам, РФ действует по определенной схеме: сначала запускает серии из 60-70 дронов в течение нескольких дней, после чего устраивает массированный удар - до 450 дронов одновременно. Подобную тактику россияне применяют и к крылатым и баллистическим ракетам. В то же время атаки становятся более распыленными - с целенаправленного поражения военных объектов РФ переходит к системным ударам по гражданской инфраструктуре.
Кивисельг отметил, что потенциальное уменьшение атак может быть связано с ударами по заводам, которые производят дроны - в иранском Исфахане и российской Елабуге, где, по данным разведки, работают предприятия для армии РФ. В то же время он подчеркнул: Москва уже готовит меры, чтобы компенсировать потери и наращивать производство БПЛА.
Полковник также оценил ситуацию на фронте. По его словам, летнее наступление РФ фактически остановлено - несмотря на многочисленные попытки, продвижение в восточных регионах остановила оборона ВСУ. Наибольшие боевые действия сейчас продолжаются на Покровском направлении Донецкой области. В Сумской области российское наступление остановлено благодаря укреплению обороны.
Кивисельг отметил, что несмотря на неизменность стратегических целей Кремля, РФ не способна достичь прорыва, тогда как ВСУ продолжают эффективно сдерживать давление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буквально сусідні новини:
Росіяни активізували атаки у другій декаді червня.
Масоване застосування бронетехніки та мотопідрозділів фіксується на Торецькому напрямку.
Звичайно ніхто не заперечує наявність розвідки в Естоніі, а в Британії вчених, але постійне посилання на ці джерела звучать принаймні смішно, як мем.