Новости Атака дронов по Украине
2 056 17

Разведка Эстонии: Россия может уменьшить количество дроновых атак по Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Украинские дроны атаковали Липецкую область

В Силах обороны Эстонии предполагают, что количество дроновых атак России по регионам Украины может временно снизиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава Разведывательного центра полковник Антс Кивисельг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, РФ действует по определенной схеме: сначала запускает серии из 60-70 дронов в течение нескольких дней, после чего устраивает массированный удар - до 450 дронов одновременно. Подобную тактику россияне применяют и к крылатым и баллистическим ракетам. В то же время атаки становятся более распыленными - с целенаправленного поражения военных объектов РФ переходит к системным ударам по гражданской инфраструктуре.

Кивисельг отметил, что потенциальное уменьшение атак может быть связано с ударами по заводам, которые производят дроны - в иранском Исфахане и российской Елабуге, где, по данным разведки, работают предприятия для армии РФ. В то же время он подчеркнул: Москва уже готовит меры, чтобы компенсировать потери и наращивать производство БПЛА.

Полковник также оценил ситуацию на фронте. По его словам, летнее наступление РФ фактически остановлено - несмотря на многочисленные попытки, продвижение в восточных регионах остановила оборона ВСУ. Наибольшие боевые действия сейчас продолжаются на Покровском направлении Донецкой области. В Сумской области российское наступление остановлено благодаря укреплению обороны.

Кивисельг отметил, что несмотря на неизменность стратегических целей Кремля, РФ не способна достичь прорыва, тогда как ВСУ продолжают эффективно сдерживать давление.

Топ комментарии
+1
Цікавий факт - 70% російського тіньового флоту проходить через Балтику)
показать весь комментарий
20.06.2025 14:03 Ответить
+1
Як на мене - дурня. Китай може все компенсувати.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:11 Ответить
+1
Ви фахівець з розвідки? Як давно ви в цій сфері працюєте?
показать весь комментарий
20.06.2025 14:25 Ответить
Чому?
показать весь комментарий
20.06.2025 14:23 Ответить
Це швидше мається на увазі щось типу осінтерів.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:26 Ответить
не варто применшувати можливості розвідки Естонії. Країна хоч і маленька, але розвідка у них на рівні розвідки Казахстану.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:54 Ответить
Дайте вгадаю, прогноз із розряду "Киев за три дня"?)
показать весь комментарий
20.06.2025 14:17 Ответить
Візьміть мене до "розвідки Естонії"! На мінімалку в €!! Я вам таких прогнозів напргнозую!!! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
20.06.2025 14:26 Ответить
Естонській розвідці потрібно займатися своєю прямою справою захисту країни, а не бовтати своїм язиком. Вже набридлі їх "цікаві" думки.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:27 Ответить
Полковник також оцінив ситуацію на фронті. За його словами, літній наступ РФ фактично зупинено

Буквально сусідні новини:
Росіяни активізували атаки у другій декаді червня.
Масоване застосування бронетехніки та мотопідрозділів фіксується на Торецькому напрямку.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:30 Ответить
"Розвідка Естонії" це вже мем, як "британські вчені".
Звичайно ніхто не заперечує наявність розвідки в Естоніі, а в Британії вчених, але постійне посилання на ці джерела звучать принаймні смішно, як мем.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:20 Ответить
 
 