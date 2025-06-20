Две редкие российские контрбатарейные радиолокационные станции "Ястреб-АВ" уничтожены на Донецком направлении. ВИДЕО
Украинские дроны-камикадзе уничтожили две редкие российские контрбатарейные радиолокационные станции "Ястреб-АВ" на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак опубликована в соцсетях.
"Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии. С помощью РЛС комплекс способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии.
Дякую.
жирні цілі, рідкісні, наступники усіляких кацапських "зоопарків"
"це трикоординатний радар, призначений для виявлення повітряних цілей, але досить специфічних: малогабаритних і швидких (артилерійських снарядів, мінометних мін, снарядів РСЗВ). Це дозволяє визначити місце, звідки вилітають такі снаряди - тобто, вогневу позицію, навести на позицію засоби вогневого ураження, більш точні та ефективні за "Зоопарк" (С)
Слава ЗСУ!
