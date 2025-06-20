РУС
Две редкие российские контрбатарейные радиолокационные станции "Ястреб-АВ" уничтожены на Донецком направлении. ВИДЕО

Украинские дроны-камикадзе уничтожили две редкие российские контрбатарейные радиолокационные станции "Ястреб-АВ" на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак опубликована в соцсетях.

Смотрите: Первое зафиксированное поражение российской корабельной РЛС "Заслон", установленной на колесное шасси. ВИДЕО

Смотрите: Воины Президентской бригады уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" на Новопавловском направлении. ВИДЕО

"Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии. С помощью РЛС комплекс способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены РЛС и склады на "вышках Бойко" с помощью надводных и воздушных БПЛА, - СБУ. ВИДЕО

армия РФ (20657) РЛС (87) Донецкая область (10843) дроны (4789)
+5
Молодці, але навіщо писати "знищено" коли чітко видно що уражено.
20.06.2025 13:06 Ответить
+4
Це добре!
20.06.2025 12:03 Ответить
+3
до цього такий HIMARSом знищенно за наводкою ССО (січень 24-го)

https://**********.com.ua/2024/01/03/syly-oborony-znyshhyly-novitnij-rosijskyj-kompleks-artrozvidky-vartistyu-250-mln/
20.06.2025 12:16 Ответить
20.06.2025 12:03 Ответить
Ви ж виключно за правду?
20.06.2025 12:09 Ответить
А що, на Вашу думку на відео видно влучання чи ні?
20.06.2025 12:19 Ответить
Але ж "воронки" не видно... попали в самий кут... на мою думку...
20.06.2025 13:18 Ответить
прямє влучання - це коли дим пішов, а потім вогонь - і .уяк , і все.
Дякую.
20.06.2025 16:58 Ответить
Молодці Воїни!
жирні цілі, рідкісні, наступники усіляких кацапських "зоопарків"
"це трикоординатний радар, призначений для виявлення повітряних цілей, але досить специфічних: малогабаритних і швидких (артилерійських снарядів, мінометних мін, снарядів РСЗВ). Це дозволяє визначити місце, звідки вилітають такі снаряди - тобто, вогневу позицію, навести на позицію засоби вогневого ураження, більш точні та ефективні за "Зоопарк" (С)
Слава ЗСУ!
20.06.2025 12:13 Ответить
20.06.2025 12:16 Ответить
А можно было бы по ним долбануть ещё раз, для полного счастья..
20.06.2025 12:49 Ответить
На першому фрагменті влучення не було, можливо потім добили, дуже на це сподіваюся.
20.06.2025 12:53 Ответить
да надо было в бак попасть,чтоб аж горело на весь экран
20.06.2025 13:10 Ответить
20.06.2025 13:06 Ответить
Обидві РЛС саме знищені, а не уражені чи пошкоджені. Елетрониці хана 100%, таке не ремонтується.
20.06.2025 15:29 Ответить
У в антенах вражених комплексів використовується фазована решітка, а після попадання по якій нехай навіть декількома уламками від бойового заряду дрона таке не підлягає ремонту... якось-такось🤔🧐😁💥😝😝😝😝😜🤪
20.06.2025 18:40 Ответить
За чим вдерлося, московське лайно, в Україну з московії, те і отримало!!
21.06.2025 11:09 Ответить
 
 