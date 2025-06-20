Две редкие российские контрбатарейные радиолокационные станции "Ястреб-АВ" уничтожены на Донецком направлении. ВИДЕО

Украинские дроны-камикадзе уничтожили две редкие российские контрбатарейные радиолокационные станции "Ястреб-АВ" на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак опубликована в соцсетях.

Смотрите: Первое зафиксированное поражение российской корабельной РЛС "Заслон", установленной на колесное шасси. ВИДЕО

Смотрите: Воины Президентской бригады уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" на Новопавловском направлении. ВИДЕО

"Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии. С помощью РЛС комплекс способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены РЛС и склады на "вышках Бойко" с помощью надводных и воздушных БПЛА, - СБУ. ВИДЕО