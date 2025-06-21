РУС
Глава МИД Ирана Арагчи планирует посетить Москву для встречи с Путиным

Арагчи поедет к Путину

В понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила американская журналистка NBC News Андреа Митчелл, которая пообщалась с иранским дипломатом.

"Он сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным", - говорится в сюжете журналистки.

Кроме того, о запланированной на 23 июня встрече Арагчи с Путиным в Кремле пишет американское издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран планирует передать РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, - Reuters

Также издание отмечает, что Россия является союзником Ирана, сотрудничает с ним в вопросах военно-промышленной сферы и использует иранские ударные дроны в войне против Украины. После начала спецоперации Израиля против Ирана Кремль выпустил заявление, в котором российский диктатор Путин "выразил соболезнования руководству и народу Ирана" и "подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля".

Также читайте: Верховный лидер Ирана Хаменеи выбрал трех преемников на случай убийства, он прячется в бункере, - NYT

Очко лизати *****.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:20 Ответить
Попросяться до рашки?
показать весь комментарий
21.06.2025 17:58 Ответить
візит планується на два тижні чи на три?
показать весь комментарий
21.06.2025 18:00 Ответить
Правильно. Ще раз поводять брудними сраками по дебільній морді трампона.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:04 Ответить
Трампонутий просто не зміг приєднатись, бо його не запросили, не той у нього уровень
показать весь комментарий
21.06.2025 18:19 Ответить
Молодец на холодец!!!Правильно!!!
показать весь комментарий
21.06.2025 18:05 Ответить
Бгг.
Продали тебе, арачі, твої друзяки. Поміняли вигідно...
показать весь комментарий
21.06.2025 18:05 Ответить
Вчора був землетрус, сьогодні зузтріч, шось тут не ладне, доставку просят ядерного заряду? Бо в них є балістика, але не така як тра!
показать весь комментарий
21.06.2025 18:06 Ответить
А слабо "моссаду" завалити його прямо під час зустрічі з ху#лом?
показать весь комментарий
21.06.2025 18:06 Ответить
Правильно писати їх...
показать весь комментарий
21.06.2025 18:14 Ответить
Дякую що виправили, згоден)
Вже відправив коментар, а потім зрозумів, що не зовсім правильно сформулював.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:34 Ответить
Обох - ніззя. Бо до кого тоді Бібі буде з дідом на патику їздити?
показать весь комментарий
21.06.2025 19:03 Ответить
Там "клонофабрика в чемодані" давно налагоджена. Нове ботоксне ху#ло зліплять, ніхто й не помітить підміну
показать весь комментарий
21.06.2025 19:27 Ответить
Даремно Натаньяху діда на палці по моцкві носив, хоча на правду зараз у ***** «денег нет, но ви дєржітєсь», хіба може виділить місце біля Асада
показать весь комментарий
21.06.2025 18:15 Ответить
Це має назву зустріч терористів. Можна без краваток, однако полотенце обов'язково.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:17 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 18:20 Ответить
путєнпамагі!
показать весь комментарий
21.06.2025 18:24 Ответить
Невже там досі щось літає
показать весь комментарий
21.06.2025 18:25 Ответить
Можливо і Трамп до моски підтягнеться , ото була б зустріч на трьох ,
адже є про що побазікати
показать весь комментарий
21.06.2025 18:26 Ответить
Як Нобеля будуть ділити..
показать весь комментарий
21.06.2025 18:55 Ответить
Господи .!! Іранці , ви шо ідіоти ?? Та плюньте ви на те ***** !! Невже до вас ще не дійшло що воно вас кинуло , як раніше кинуло вірмен і сирійців . Яким теж обіцяло захист і підтримку .
Ви що не бачите що ***** ніде і нічого не вирішує , і що воно тільки грає на понтах . Зображає з себе крутого рішалу , а як доходить до діла тут і всьо , зразу знаходяться тисячі причин , мовляв - не можу , пріходітє завтра , а сегодня голова боліт ,, то геморой виліз , то ще щось .
Точно так само як і іржаве ***** в США .
Я чесно кажучи в **** від того коли бачу як диктатори , так і лідери вільних країн , принижуються і бігають на цирлах перед обома ******* , знаючи втім що ті - нічим допомогти їм навіть і пальцем не ворухнуть .
показать весь комментарий
21.06.2025 18:34 Ответить
Один гандон плюс інший гандон буде два гандона.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:34 Ответить
Поїде тицяти ху.лу в пику угодою про стратегічне партнерство та таємними додатками
показать весь комментарий
21.06.2025 18:35 Ответить
- Валодья, міня абіжают. Памагі, брат
показать весь комментарий
21.06.2025 18:36 Ответить
он ему скажет что Ростов не резиновый)) мест нет
показать весь комментарий
21.06.2025 18:36 Ответить
Буде лизати ***** там де вже Тампон і всі остальні шизоїди і терористи лизали
показать весь комментарий
21.06.2025 18:43 Ответить
Орешник скінчився, буде просити ше
показать весь комментарий
21.06.2025 18:48 Ответить
Будет просить вернуть шахеды?
показать весь комментарий
21.06.2025 20:09 Ответить
Ына туда еще, к мулле в компанию, трампона, мадурку и этого, как его, матумбу зимбабвийского. Еще парочку людоедов каких и восьмерка соберется. Мечта пса рыжего.
показать весь комментарий
22.06.2025 05:11 Ответить
 
 