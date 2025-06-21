Глава МИД Ирана Арагчи планирует посетить Москву для встречи с Путиным

В понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила американская журналистка NBC News Андреа Митчелл, которая пообщалась с иранским дипломатом.

"Он сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным", - говорится в сюжете журналистки.

Кроме того, о запланированной на 23 июня встрече Арагчи с Путиным в Кремле пишет американское издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.

Также издание отмечает, что Россия является союзником Ирана, сотрудничает с ним в вопросах военно-промышленной сферы и использует иранские ударные дроны в войне против Украины. После начала спецоперации Израиля против Ирана Кремль выпустил заявление, в котором российский диктатор Путин "выразил соболезнования руководству и народу Ирана" и "подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля".

