Глава МИД Ирана Арагчи планирует посетить Москву для встречи с Путиным
В понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила американская журналистка NBC News Андреа Митчелл, которая пообщалась с иранским дипломатом.
"Он сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным", - говорится в сюжете журналистки.
Кроме того, о запланированной на 23 июня встрече Арагчи с Путиным в Кремле пишет американское издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.
Также издание отмечает, что Россия является союзником Ирана, сотрудничает с ним в вопросах военно-промышленной сферы и использует иранские ударные дроны в войне против Украины. После начала спецоперации Израиля против Ирана Кремль выпустил заявление, в котором российский диктатор Путин "выразил соболезнования руководству и народу Ирана" и "подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля".
Продали тебе, арачі, твої друзяки. Поміняли вигідно...
Вже відправив коментар, а потім зрозумів, що не зовсім правильно сформулював.
адже є про що побазікати
Ви що не бачите що ***** ніде і нічого не вирішує , і що воно тільки грає на понтах . Зображає з себе крутого рішалу , а як доходить до діла тут і всьо , зразу знаходяться тисячі причин , мовляв - не можу , пріходітє завтра , а сегодня голова боліт ,, то геморой виліз , то ще щось .
Точно так само як і іржаве ***** в США .
Я чесно кажучи в **** від того коли бачу як диктатори , так і лідери вільних країн , принижуються і бігають на цирлах перед обома ******* , знаючи втім що ті - нічим допомогти їм навіть і пальцем не ворухнуть .