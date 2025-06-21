УКР
Новини Відносини Росії з Іраном
Глава МЗС Ірану Арагчі планує відвідати Москву для зустрічі з Путіним

Арагчі поїде до Путіна

У понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує відвідати Москву для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила американська журналістка NBC News Андреа Мітчелл, яка поспілкувалася з іранським дипломатом.

"Він сказав, що збирається вирушити до Москви в понеділок для зустрічі з Володимиром Путіним", - йдеться у сюжеті журналістки.

Крім того, про заплановану на 23 червня зустріч Арагчі з Путіним у Кремлі пише американське видання Axios із посиланням на дипломатичні джерела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран планує передати РФ пускові установки для балістичних ракет малої дальності, - Reuters

Також видання зазначає, що Росія є союзником Ірану, співпрацює з ним у питаннях військово-промислової сфери та використовує іранські ударні дрони у війні проти України. Після початку спецоперації Ізраїлю проти Ірану Кремль випустив заяву, в якій російський диктатор Путін "висловив співчуття керівництву та народу Ірану" та "наголосив, що Росія засуджує дії Ізраїлю".

Також читайте: Верховний лідер Ірану Хаменеї обрав трьох наступників на випадок вбивства, він ховається в бункері, - NYT

Іран (2337) путін володимир (24856) росія (68027)
+7
Буде плакати пуйлу в жілєтку? Поможе іранцям як поміг Асаду.
21.06.2025 17:57 Відповісти
+6
А слабо "моссаду" завалити його прямо під час зустрічі з ху#лом?
21.06.2025 18:06 Відповісти
+6
Правильно писати їх...
21.06.2025 18:14 Відповісти
Очко лизати *****.
21.06.2025 20:20 Відповісти
Попросяться до рашки?
21.06.2025 17:58 Відповісти
візит планується на два тижні чи на три?
21.06.2025 18:00 Відповісти
Правильно. Ще раз поводять брудними сраками по дебільній морді трампона.
21.06.2025 18:04 Відповісти
Трампонутий просто не зміг приєднатись, бо його не запросили, не той у нього уровень
21.06.2025 18:19 Відповісти
Молодец на холодец!!!Правильно!!!
21.06.2025 18:05 Відповісти
Бгг.
Продали тебе, арачі, твої друзяки. Поміняли вигідно...
21.06.2025 18:05 Відповісти
Вчора був землетрус, сьогодні зузтріч, шось тут не ладне, доставку просят ядерного заряду? Бо в них є балістика, але не така як тра!
21.06.2025 18:06 Відповісти
Дякую що виправили, згоден)
Вже відправив коментар, а потім зрозумів, що не зовсім правильно сформулював.
21.06.2025 18:34 Відповісти
Обох - ніззя. Бо до кого тоді Бібі буде з дідом на патику їздити?
21.06.2025 19:03 Відповісти
Там "клонофабрика в чемодані" давно налагоджена. Нове ботоксне ху#ло зліплять, ніхто й не помітить підміну
21.06.2025 19:27 Відповісти
Даремно Натаньяху діда на палці по моцкві носив, хоча на правду зараз у ***** «денег нет, но ви дєржітєсь», хіба може виділить місце біля Асада
21.06.2025 18:15 Відповісти
Це має назву зустріч терористів. Можна без краваток, однако полотенце обов'язково.
21.06.2025 18:17 Відповісти
21.06.2025 18:20 Відповісти
путєнпамагі!
21.06.2025 18:24 Відповісти
Невже там досі щось літає
21.06.2025 18:25 Відповісти
Можливо і Трамп до моски підтягнеться , ото була б зустріч на трьох ,
адже є про що побазікати
21.06.2025 18:26 Відповісти
Як Нобеля будуть ділити..
21.06.2025 18:55 Відповісти
Господи .!! Іранці , ви шо ідіоти ?? Та плюньте ви на те ***** !! Невже до вас ще не дійшло що воно вас кинуло , як раніше кинуло вірмен і сирійців . Яким теж обіцяло захист і підтримку .
Ви що не бачите що ***** ніде і нічого не вирішує , і що воно тільки грає на понтах . Зображає з себе крутого рішалу , а як доходить до діла тут і всьо , зразу знаходяться тисячі причин , мовляв - не можу , пріходітє завтра , а сегодня голова боліт ,, то геморой виліз , то ще щось .
Точно так само як і іржаве ***** в США .
Я чесно кажучи в **** від того коли бачу як диктатори , так і лідери вільних країн , принижуються і бігають на цирлах перед обома ******* , знаючи втім що ті - нічим допомогти їм навіть і пальцем не ворухнуть .
21.06.2025 18:34 Відповісти
Один гандон плюс інший гандон буде два гандона.
21.06.2025 18:34 Відповісти
Поїде тицяти ху.лу в пику угодою про стратегічне партнерство та таємними додатками
21.06.2025 18:35 Відповісти
- Валодья, міня абіжают. Памагі, брат
21.06.2025 18:36 Відповісти
он ему скажет что Ростов не резиновый)) мест нет
21.06.2025 18:36 Відповісти
Буде лизати ***** там де вже Тампон і всі остальні шизоїди і терористи лизали
21.06.2025 18:43 Відповісти
Орешник скінчився, буде просити ше
21.06.2025 18:48 Відповісти
Будет просить вернуть шахеды?
21.06.2025 20:09 Відповісти
Ына туда еще, к мулле в компанию, трампона, мадурку и этого, как его, матумбу зимбабвийского. Еще парочку людоедов каких и восьмерка соберется. Мечта пса рыжего.
22.06.2025 05:11 Відповісти
 
 