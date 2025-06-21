Глава МЗС Ірану Арагчі планує відвідати Москву для зустрічі з Путіним

У понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує відвідати Москву для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила американська журналістка NBC News Андреа Мітчелл, яка поспілкувалася з іранським дипломатом.

"Він сказав, що збирається вирушити до Москви в понеділок для зустрічі з Володимиром Путіним", - йдеться у сюжеті журналістки.

Крім того, про заплановану на 23 червня зустріч Арагчі з Путіним у Кремлі пише американське видання Axios із посиланням на дипломатичні джерела.

Також видання зазначає, що Росія є союзником Ірану, співпрацює з ним у питаннях військово-промислової сфери та використовує іранські ударні дрони у війні проти України. Після початку спецоперації Ізраїлю проти Ірану Кремль випустив заяву, в якій російський диктатор Путін "висловив співчуття керівництву та народу Ірану" та "наголосив, що Росія засуджує дії Ізраїлю".

