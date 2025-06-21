Глава МЗС Ірану Арагчі планує відвідати Москву для зустрічі з Путіним
У понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує відвідати Москву для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила американська журналістка NBC News Андреа Мітчелл, яка поспілкувалася з іранським дипломатом.
"Він сказав, що збирається вирушити до Москви в понеділок для зустрічі з Володимиром Путіним", - йдеться у сюжеті журналістки.
Крім того, про заплановану на 23 червня зустріч Арагчі з Путіним у Кремлі пише американське видання Axios із посиланням на дипломатичні джерела.
Також видання зазначає, що Росія є союзником Ірану, співпрацює з ним у питаннях військово-промислової сфери та використовує іранські ударні дрони у війні проти України. Після початку спецоперації Ізраїлю проти Ірану Кремль випустив заяву, в якій російський диктатор Путін "висловив співчуття керівництву та народу Ірану" та "наголосив, що Росія засуджує дії Ізраїлю".
Продали тебе, арачі, твої друзяки. Поміняли вигідно...
Вже відправив коментар, а потім зрозумів, що не зовсім правильно сформулював.
адже є про що побазікати
Ви що не бачите що ***** ніде і нічого не вирішує , і що воно тільки грає на понтах . Зображає з себе крутого рішалу , а як доходить до діла тут і всьо , зразу знаходяться тисячі причин , мовляв - не можу , пріходітє завтра , а сегодня голова боліт ,, то геморой виліз , то ще щось .
Точно так само як і іржаве ***** в США .
Я чесно кажучи в **** від того коли бачу як диктатори , так і лідери вільних країн , принижуються і бігають на цирлах перед обома ******* , знаючи втім що ті - нічим допомогти їм навіть і пальцем не ворухнуть .