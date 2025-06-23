Есть угроза обрушения конструкций в доме в Шевченковском районе, - Кличко

Сейчас существует риск обвала конструкций разрушенного российским ударом дома в Шевченковском районе Киева.

Об этом в телеэфире сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, находясь на месте разрушенной многоэтажки в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся, что количество погибших не будет расти, но видим по последствиям разрушений. Мы не исключаем такую ситуацию, что, к сожалению, количество погибших или раненых может увеличиться. Замечу, что до сих пор спасательные работы проводятся. Они (спасатели. - Ред.) ищут людей, которые могут быть еще под завалами. Также недавно ГСЧС обратилась к нам с просьбой заметить, что разбор завалов продолжается, и ситуация опасна, есть угроза обвала", - заявил Кличко журналистам.

Он также призвал киевлян обращаться в штабы, чтобы получить консультацию по предоставлению временного жилья.

"Всем пострадавшим сейчас оказывается помощь. У меня просьба к жителям: пожалуйста, обращайтесь в штабы. Вы можете получить всю информацию о помощи города, предоставлении вам временного жилья и устранении повреждений", - добавил Кличко.

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Ранее в КГГА сообщили, что в результате атаки на столицу минувшей ночью есть также повреждения нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал Киев, 6 погибших, повреждены дома и станция метро. По данным КГВА, под завалами в Шевченковском районе может быть 3 человека. Находилась под ударом также Киевщина. Там погибла женщина, есть раненые.