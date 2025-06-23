Є загроза обвалу конструкцій у будинку в Шевченківському районі, - Кличко

Наразі існує ризик обвалу конструкцій зруйнованого російським ударом будинку в Шевченківському районі Києва.

Про це в телеефірі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, перебуваючи на місці зруйнованої багатоповерхівки у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємось, що кількість загиблих не буде зростати, але бачимо по наслідках руйнувань. Ми не виключаємо таку ситуацію, що, на жаль, кількість загиблих чи поранених може збільшитись. Зауважу, що досі рятувальні роботи проводяться. Вони (рятувальники. - Ред.) шукають людей, які можуть бути ще під завалами. Також нещодавно ДСНС звернулася до нас із проханням зауважити, що розбір завалів триває, і ситуація небезпечна, є загроза обвалу", - заявив Кличко журналістам.

Він також закликав киян звертатись до штабів, щоб отримати консультацію щодо надання тимчасового житла.

"Всім постраждалим зараз надається допомога. У мене прохання до мешканців: будь ласка, звертайтесь до штабів. Ви можете отримати всю інформацію щодо допомоги міста, надання вам тимчасового житла та усунення пошкоджень", - додав Кличко.

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Раніше в КМДА повідомили, що внаслідок атаки на столицю минулої ночі є також пошкодження нежитлових приміщень, приватних житлових будинків у Соломʼянському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував Київ, 6 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро. За даними КМВА, під завалами в Шевченківському районі може бути 3 людини. Перебувала під ударом також Київщина. Там загинула жінка, є поранені.