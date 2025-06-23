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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Удар РФ по будинку у Шевченківському районі Києва: під завалами може бути 3 людини. ФОТО

У Шевченківському районі Києва на місці ворожого удару триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, ще три людини можуть бути під завалами.

Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали і дістатися до наших людей", - зауважив він.

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Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

За словами Ткаченка, станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував Київ, 6 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро. Перебувала під ударом також Київщина. Там загинула жінка, є поранені.

Автор: 

Київ (19791) обстріл (29527) ракети (4092) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+7
поїдь на фронт. Там і побачиш де вони, тролятина свіжозареєстрована.
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23.06.2025 11:19 Відповісти
+6
Саме цікаве, що на четвертому році війни питають чого ти не підготувався до війни: не вивчив так мед, не підкачав фізо, не ходив в тір, в той час коли держава не те що не підготувалася до війни, ракет, ****, нема крилатих і балістичних на 4му році повномасштабного вторгнення . Хлопці в окопах сидять ждуть, виграють час, а це зелене одароболо замість виробництва ракет сидить і краде
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23.06.2025 11:28 Відповісти
+4
мене мій чоловік захищає, вже четвертий рік. І таких дефачєк як ти по ходу.
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23.06.2025 11:40 Відповісти
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Де мільйон дронів тварина Потужна?
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23.06.2025 11:10 Відповісти
поїдь на фронт. Там і побачиш де вони, тролятина свіжозареєстрована.
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23.06.2025 11:19 Відповісти
на фронті дрони від волонтерських зборів, донатів, так же як і автівки, РЕБи і різна всяка амуніція
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23.06.2025 11:24 Відповісти
а ти зібрався дроном від іскандерів відмахуватись?
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23.06.2025 11:25 Відповісти
не тринди. Там не тільки волонтерські. Якби тільки волонтерські то не було б чим орків мочити.
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23.06.2025 11:26 Відповісти
я писав про іскандери? а щодо фронту - ти там був? багато "намочив" орків? відпрацьовуй свої ******** від Подоляка і не вішай ярлики
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23.06.2025 11:29 Відповісти
там нижче вже відповіла такому ж самому "герою" як ти. А мій чоловік багато "намочив", не переймайся.
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23.06.2025 11:43 Відповісти
авжеж
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23.06.2025 12:34 Відповісти
нема!
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23.06.2025 11:25 Відповісти
Потужний це ти? Чи генералісімус Сирник ?
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23.06.2025 11:26 Відповісти
сподіваюсь ти з окопу тут опуси пуляєш?
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23.06.2025 11:27 Відповісти
ага так як і ти
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23.06.2025 11:30 Відповісти
мене мій чоловік захищає, вже четвертий рік. І таких дефачєк як ти по ходу.
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23.06.2025 11:40 Відповісти
Саме цікаве, що на четвертому році війни питають чого ти не підготувався до війни: не вивчив так мед, не підкачав фізо, не ходив в тір, в той час коли держава не те що не підготувалася до війни, ракет, ****, нема крилатих і балістичних на 4му році повномасштабного вторгнення . Хлопці в окопах сидять ждуть, виграють час, а це зелене одароболо замість виробництва ракет сидить і краде
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23.06.2025 11:28 Відповісти
Згоден нв 100 відсотків!
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23.06.2025 11:32 Відповісти
чого це на четвертому?? На дванадцятому.
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23.06.2025 15:42 Відповісти
Навіщо тобі мільйон дронів коли є нові парки, скверики, нова тротуарна плитка
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23.06.2025 11:37 Відповісти
парки і скверики будує місцева влада. В нас децентралізація, забув?
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23.06.2025 11:42 Відповісти
Ну тепер нехай кияни ховаються в парках і сквериках замість бомбосховищ
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23.06.2025 12:02 Відповісти
ну в цьому питанні всі питання до місцевих князьків. В мене оно в Дніпрі вже по четвертому колу бруківку перекладають і в середмісті та на набережній. А могли б витратити на допомогу армії. Я якось переживу відсутність бруківки. Такої кількості перекладеної бруківки в Дніпрі я за все своє життя не пам'ятаю. Народ (дніпряни) обурюються цим страшенно, але зробити нічого не можемо. Чхати вся та "Ылита" хотіла на нашу думку.
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23.06.2025 15:39 Відповісти
а набережна в Дніпрі найдовша в Європі.
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23.06.2025 15:48 Відповісти
тобто, не початий край для розкрадання...
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23.06.2025 15:49 Відповісти
Не витрачайте свій час на сцикунів. Вони лише вміють плакатися та вигадувати жалюгідні виправдання, щоб уникнути виконання своїх обов'язків. Вони ніколи не усвідомлять просту істину: під час війни, особливо за обмеженого бюджету, пріоритет завжди віддається воїнам, а не тиловикам. А в умовах коли навіть військові змушені витрачати значну частину власних коштів на захист, бо держава не забезпечує їх повністю, то говорити про тил, а тим більше про глибокий тил, як, наприклад, Київ, взагалі абсурдно
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23.06.2025 12:18 Відповісти
Чому б державі не зінеціатизувати позови за заподіяну матеріальну та моральну шкоду українських громадян та юридичних осіб проти рашки в іноземних судах та забезпечити юридичну підтримку цих справ? Щоб за рішеннями судів почати масову конфіскацію російського майна (нерухомості, компаній, тієї ж нафти та газу тощо) за кордонами РФ.
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23.06.2025 11:36 Відповісти
13 #375637

До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 12:00 Відповісти
Где КМИС? Сколько процентов украинцев готовы терпеть?
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23.06.2025 12:24 Відповісти
Як завжди, такі терпіли, як ти, продовжуватимуть терпіти русню, а справжні чоловіки приєднаються до воїнів і будуть боротися з ворогом
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23.06.2025 12:42 Відповісти
У меня 21 календарь, + меня год по мобилизации, а у тебя, что кроме этого высера?
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23.06.2025 12:49 Відповісти
Такие журналисты с позволения сказать убили всю укоаинскую журналистику! Либо новость в которой кроме заголовка больше нет никакой информации, либо поменянные даты про какие-то супер пупер решения которые уже давно потеряли свою актуальность! Вы даже за деньги работать не умеете!
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23.06.2025 12:57 Відповісти
 
 