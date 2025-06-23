Удар РФ по будинку у Шевченківському районі Києва: під завалами може бути 3 людини. ФОТО
У Шевченківському районі Києва на місці ворожого удару триває пошуково-рятувальна операція.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, ще три людини можуть бути під завалами.
Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали і дістатися до наших людей", - зауважив він.
За словами Ткаченка, станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував Київ, 6 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро. Перебувала під ударом також Київщина. Там загинула жінка, є поранені.
Топ коментарі
+7 shokolad
показати весь коментар23.06.2025 11:19 Відповісти Посилання
+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.06.2025 11:28 Відповісти Посилання
+4 shokolad
показати весь коментар23.06.2025 11:40 Відповісти Посилання
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До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!