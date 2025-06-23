Удар РФ по будинку у Шевченківському районі Києва: під завалами може бути 3 людини. ФОТО

У Шевченківському районі Києва на місці ворожого удару триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, ще три людини можуть бути під завалами.

Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали і дістатися до наших людей", - зауважив він.

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За словами Ткаченка, станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував Київ, 6 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро. Перебувала під ударом також Київщина. Там загинула жінка, є поранені.