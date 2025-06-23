Удар РФ по дому в Шевченковском районе Киева: под завалами могут быть 3 человека. ФОТО
В Шевченковском районе Киева на месте вражеского удара продолжается поисково-спасательная операция.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"По нашей информации, еще три человека могут быть под завалами.
Сейчас спасатели максимально сосредоточены, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и добраться до наших людей", - отметил он.
По словам Ткаченко, по состоянию на 11:00 в Киеве возросло количество пострадавших до 31 человека.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал Киев, 6 погибших, повреждены дома и станция метро. Находилась под ударом также Киевщина. Там погибла женщина, есть раненые.
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До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!