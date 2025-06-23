Удар РФ по дому в Шевченковском районе Киева: под завалами могут быть 3 человека. ФОТО

В Шевченковском районе Киева на месте вражеского удара продолжается поисково-спасательная операция.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, еще три человека могут быть под завалами.

Сейчас спасатели максимально сосредоточены, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и добраться до наших людей", - отметил он.

Также читайте: Путин намеренно совершает такие жестокие атаки, чтобы выставить Америку слабой, - Сибига о ночном ударе по Киеву





По словам Ткаченко, по состоянию на 11:00 в Киеве возросло количество пострадавших до 31 человека.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал Киев, 6 погибших, повреждены дома и станция метро. Находилась под ударом также Киевщина. Там погибла женщина, есть раненые.