Зеленский выступит перед ПАСЕ 25 июня вечером

В ПАСЕ сообщили об изменении даты визита президента Владимира Зеленского, он выступит перед Ассамблеей в среду, 25 июня, а не в четверг, как ожидалось ранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил президент ПАСЕ Теодорос Русопулос.

Как отмечается, сегодня, 23 июня, Русопулос объявил, что, по последней информации, Зеленский выступит перед Ассамблеей в среду, 25 июня, вечером.

"На этой неделе мы будем рады приветствовать президента Украины Владимира Зеленского, который, по последней информации, выступит перед нашей ассамблеей в среду вечером", - сказал Русопулос.

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По его словам, в конце своего выступления Зеленский ответит на вопросы членов Ассамблеи. Президент ПАСЕ назвал это "знаком демократического взаимодействия и взаимного уважения".

Также в Страсбурге изданию сообщили, что речь идет о личном приезде Зеленского, а не о выступлении по видеосвязи.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 26 июня едет во Францию на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.