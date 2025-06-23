Зеленський виступить перед ПАРЄ 25 червня ввечері

У ПАРЄ повідомили про зміну дати візиту президента Володимира Зеленського, він виступить перед Асамблеєю у середу, 25 червня, а не у четвер, як очікувалося раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент ПАРЄ Теодорос Русопулос.

Як зазначається, сьогодні, 23 червня, Русопулос оголосив, що, за останньою інформацією, Зеленський виступить перед Асамблеєю в середу, 25 червня, ввечері.

"Цього тижня ми будемо раді вітати президента України Володимира Зеленського, який, за останньою інформацією, виступить перед нашою асамблеєю в середу ввечері", – сказав Русопулос.

Також читайте: МЗС щодо резолюції ПАРЄ про агресію РФ: Засвідчує послідовну підтримку України міжнародним співтовариством

За його словами, наприкінці своєї промови Зеленський відповість на запитання членів Асамблеї. Президент ПАРЄ назвав це "знаком демократичної взаємодії та взаємної поваги".

Також у Страсбурзі виданню повідомили, що йдеться про особистий приїзд Зеленського, не про виступ по відеозв'язку.

Також читайте: Президент ПАРЄ Русопулос засудив масований обстріл РФ по Києву: Жодної безкарності за ці злочини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 26 червня їде у Францію на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.