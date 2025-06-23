УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8957 відвідувачів онлайн
Новини Закордонні візити Зеленського
292 6

Зеленський виступить перед ПАРЄ 25 червня ввечері

Зеленський відвідає засідання ПАРЄ

У ПАРЄ повідомили про зміну дати візиту президента Володимира Зеленського, він виступить перед Асамблеєю у середу, 25 червня, а не у четвер, як очікувалося раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент ПАРЄ Теодорос Русопулос.

Як зазначається, сьогодні, 23 червня, Русопулос оголосив, що, за останньою інформацією, Зеленський виступить перед Асамблеєю в середу, 25 червня, ввечері.

"Цього тижня ми будемо раді вітати президента України Володимира Зеленського, який, за останньою інформацією, виступить перед нашою асамблеєю в середу ввечері", – сказав Русопулос.

Також читайте: МЗС щодо резолюції ПАРЄ про агресію РФ: Засвідчує послідовну підтримку України міжнародним співтовариством

За його словами, наприкінці своєї промови Зеленський відповість на запитання членів Асамблеї. Президент ПАРЄ назвав це "знаком демократичної взаємодії та взаємної поваги".

Також у Страсбурзі виданню повідомили, що йдеться про особистий приїзд Зеленського, не про виступ по відеозв'язку.

Також читайте: Президент ПАРЄ Русопулос засудив масований обстріл РФ по Києву: Жодної безкарності за ці злочини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 26 червня їде у Францію на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) ПАРЄ (854)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки квиток на стендап-шоу клована?
показати весь коментар
23.06.2025 16:33 Відповісти
Збитий льотчик.
показати весь коментар
23.06.2025 16:39 Відповісти
Рояль рояль...
Балєт балєт..
показати весь коментар
23.06.2025 16:59 Відповісти
 
 