На фронте зафиксировано 74 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 74 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Проходы, Петрушевка, Покровка Сумской области; Лесковщина Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, и совершил 131 обстрел, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательных действий врага в настоящее время не зафиксировано.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник проводит одну атаку на позиции Сил обороны в районе населенного пункта Двуречная, боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в направлении Песчаного. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки. Продолжается еще шесть боестолкновений.

На Северском направлении наступательных действий врага в настоящее время не зафиксировано.

На Краматорском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Новомаркового и в направлениях Николаевки, Ступочек.

На Торецком направлении захватчики 13 раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русина Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки. Бои продолжаются в трех локациях.

На Покровском направлении в течение дня противник 24 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Новопавловки. Пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новотрецкое, Разино и Покровск.

На Новопавловском направлении агрессор 11 раз, при поддержке авиации, атаковал в районах населенных пунктов Богатырь, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле и в направлении Воскресенки.

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Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении противник четыре раза наступал на позиции наших защитников, три атаки уже отбиты, продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий врага в настоящее время не зафиксировано.